Por qué la lapicera de Lionel Messi se volvió tendencia y qué conexión tendría con Harry Potter
La lapicera con la que el rosarino escribió su carta de despedida de la Selección tiene un Giratiempo, uno de los objetos más emblemáticos de la saga. El detalle despertó numerosas interpretaciones entre los hinchas.
Resumen para apurados
- Lionel Messi se despidió de la Selección argentina con una carta escrita con una lapicera de Harry Potter que se volvió viral por incluir un Giratiempo.
- El accesorio ficticio sirve para retroceder en el tiempo; además, la familia Messi ha manifestado en diversas ocasiones su fanatismo por la saga de J.K. Rowling.
- El detalle generó una fuerte carga simbólica entre los hinchas, quienes lo interpretaron como el deseo colectivo de volver el tiempo atrás para evitar su retiro.
Entre las tres carillas escritas a mano por Lionel Messi para despedirse de la Selección hubo un detalle que rápidamente se robó parte de la atención. La lapicera utilizada por el rosarino comenzó a circular en las redes sociales por una particularidad: en uno de sus extremos tiene la figura de un Giratiempo, uno de los objetos mágicos más reconocidos del universo de Harry Potter.
La coincidencia resultó especialmente llamativa por el momento. Mientras Messi escribía las palabras con las que cerraba más de dos décadas con la camiseta argentina, utilizaba una lapicera inspirada en un objeto cuya principal función en la ficción es regresar al pasado.
¿Qué es el Giratiempo?
El artefacto adquiere protagonismo en “Harry Potter y el prisionero de Azkaban”, tercera entrega de la historia creada por J.K. Rowling.
Hermione Granger recibe el Giratiempo inicialmente para poder asistir a clases cuyos horarios se superponen. Más adelante, junto a Harry Potter, lo utiliza para retroceder tres horas e intentar cambiar el destino de Sirius Black y del hipogrifo Buckbeak.
La conexión con la familia Messi
Messi nunca explicó si eligió esa lapicera por su significado o si simplemente se trató de una coincidencia. Sin embargo, el contexto convirtió rápidamente el detalle en una metáfora entre los hinchas: el deseo de retroceder el tiempo para volver a disfrutar al capitán con la camiseta argentina.
Harry Potter, además, no es ajeno a la familia Messi. Antonela Roccuzzo ha mostrado públicamente su fanatismo por la saga y celebró su cumpleaños número 37 con una fiesta inspirada en ese universo. En 2019 también compartió imágenes de Thiago y Mateo caracterizados como hechiceros.
Intencional o no, el detalle terminó construyendo una imagen cargada de simbolismo: Messi escribió el final de su historia con la Selección utilizando una lapicera que lleva un objeto que, en la ficción, permite hacer aquello que muchos argentinos quisieran después de su retiro: volver el tiempo atrás.