Por qué la lapicera de Lionel Messi se volvió tendencia y qué conexión tendría con Harry Potter

Entre las tres carillas escritas a mano por Lionel Messi para despedirse de la Selección hubo un detalle que rápidamente se robó parte de la atención. La lapicera utilizada por el rosarino comenzó a circular en las redes sociales por una particularidad: en uno de sus extremos tiene la figura de un Giratiempo, uno de los objetos mágicos más reconocidos del universo de Harry Potter.