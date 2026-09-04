La primera imagen de Messi tras anunciar su retiro de la Selección: mate, familia y tranquilidad en Miami

Mientras tanto, todavía existe una incógnita alrededor de una posible despedida en Argentina. La AFA había evaluado organizar un partido homenaje durante alguna de las próximas ventanas internacionales, aunque el poco margen disponible hace que esa alternativa aparezca, por ahora, como difícil de concretar. Mientras tanto, la imagen de Messi con el mate y su familia marca el comienzo de una nueva etapa, mucho más tranquila y alejada de las exigencias de la Selección.