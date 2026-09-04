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La primera imagen de Messi tras anunciar su retiro de la Selección: mate, familia y tranquilidad en Miami

El astro rosarino fue visto junto a Antonela Roccuzzo en las instalaciones de Inter Miami, en una escena familiar que rápidamente se viralizó.

TRANQUILO. Messi reapareció en Miami después de anunciar su retiro de la selección argentina y compartió un momento familiar junto a Antonela.
TRANQUILO. Messi reapareció en Miami después de anunciar su retiro de la selección argentina y compartió un momento familiar junto a Antonela.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras anunciar su retiro de la Selección, Lionel Messi reapareció en las instalaciones de Inter Miami junto a su familia para acompañar a su hijo y disfrutar de un momento distendido.
  • Fue grabado por un hincha tomando mate de manera relajada, días después de confirmar el fin de su histórico ciclo en la Albiceleste para priorizar el tiempo familiar y su club.
  • Con contrato en Inter Miami hasta 2028, Messi se enfocará en los playoffs de la MLS, mientras la AFA evalúa la posibilidad de organizar un partido de despedida en el país.
Resumen generado con IA

Lionel Messi reapareció públicamente en Miami después de anunciar su retiro de la selección argentina. El capitán fue grabado por un hincha en las instalaciones de Inter Miami mientras compartía un momento distendido junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y uno de sus hijos.

La imagen rápidamente comenzó a circular en redes sociales y mostró al rosarino alejado del impacto que provocó su reciente decisión. Con ropa informal y un mate en sus manos, Messi se mostró relajado cerca del campo de juego, acompañado por su familia y en un escenario completamente diferente al de los grandes partidos que protagonizó durante sus años con la camiseta argentina.

En la escena también aparece uno de sus hijos, vestido con la indumentaria rosa de Inter Miami y con la número 10 en la espalda. El pequeño se acerca a una heladerita para hidratarse mientras Messi y Antonela permanecen a pocos metros. La postal expuso una faceta mucho más cotidiana del futbolista después de una de las decisiones más importantes de su carrera.

Una nueva etapa para Messi

La reaparición se produjo pocos días después de que Messi confirmara que no continuará representando a la selección argentina. Con ese capítulo cerrado, el futbolista comienza a transitar una etapa diferente, con Inter Miami como centro de su actividad profesional y una rutina en la que podrá dedicar más tiempo a su familia.

Su futuro inmediato estará ligado al conjunto de Florida, con el que mantiene contrato hasta finales de 2028. Inter Miami afronta la parte decisiva de la temporada de la MLS y busca terminar la fase regular en una posición favorable para encarar los playoffs y luchar por el título.

Mientras tanto, todavía existe una incógnita alrededor de una posible despedida en Argentina. La AFA había evaluado organizar un partido homenaje durante alguna de las próximas ventanas internacionales, aunque el poco margen disponible hace que esa alternativa aparezca, por ahora, como difícil de concretar. Mientras tanto, la imagen de Messi con el mate y su familia marca el comienzo de una nueva etapa, mucho más tranquila y alejada de las exigencias de la Selección.

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