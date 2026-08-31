Plazo fijo: cuáles son los bancos y billeteras virtuales que mejor rinden al 31 de agosto

El lunes 31 de agosto, el Banco Central de la República Argentina dio a conocer los porcentajes que ofrecen las diferentes entidades financieras por invertir en un plazo fijo a 30 días. Cada día, los bancos informan cuál es la Tasa Nominal Anual que otorgan como ganancia cada uno.
El BCRA distingue también un listado de las 10 entidades con mayor volumen de depósitos hechos. Estos no coinciden necesariamente con los que tienen mayores intereses. Tanto en los bancos como en las compañías financieras pueden invertir tanto los clientes como quienes no tienen una cuenta abierta.
Plazo fijo en los bancos con más depósitos
Los principales bancos en cuanto a volumen de depósitos realizados, según el Banco Central, son:
Banco Nación: 20% TNA a 30 días
Banco Provincia: 19.5% TNA a 30 días
BBVA: 19.5% TNA a 30 días
Macro: 19.5% TNA a 30 días
Galicia: 18.5% TNA a 30 días
Credicoop: 18.5% TNA a 30 días
ICBC: 18.10% TNA a 30 días
Banco Ciudad: 17% TNA a 30 días
Santander: 17% TNA a 30 días
Banco Patagonia: 16% TNA a 30 días
Los mejores intereses en plazo fijo en todos los bancos
Además de los de mayor volumen, el BCRA hace un listado con todas las compañías que declaran sus TNA a diario. Las 10 con los rendimientos más altos son las siguientes:
Banco CMF: 24% TNA a 30 días
Reba Compañía Financiera: 24% TNA a 30 días
Crédito Regional Compañía Financiera: 23.5% TNA a 30 días
Banco Bica: 23% TNA a 30 días
Banco Voii: 23% TNA a 30 días
Banco Mariva: 23% TNA a 30 días
Banco de Sol: 23% TNA a 30 días
Bibank: 21.5% TNA a 30 días
Banco de Comercio: 21.5% TNA a 30 días
Banco Masventas: 21% TNA a 30 días
Cuánto gano si invierno $1.000.000 en plazo fijo a 30 días
Los bancos más utilizados son los que suelen generar mayor confianza y que tienen una mayor cartera de clientes. Para quienes quieren hacer una inversión considerable, hay variación entre el resultado final. El Banco Nación, por ejemplo, para una inversión de $1.000.000 a 30 días, ofrece una ganancia de $1.438. El Banco Provincia, Macro y BBVA otorgan un poco menos, con un 19.5% de TNA. La ganancia asciende a $15.027 en los tres casos. Otra de las opciones más utilizadas es la que ofrece Banco Credicoop, con una TNA del 18.5%, cuya ganancia luego de 30 días queda en $15.205, aproximadamente.