Plazo fijo: cuáles son los bancos y billeteras virtuales que mejor rinden al 31 de agosto

Cuánto gano si invierno $1.000.000 en plazo fijo a 30 días

Los bancos más utilizados son los que suelen generar mayor confianza y que tienen una mayor cartera de clientes. Para quienes quieren hacer una inversión considerable, hay variación entre el resultado final. El Banco Nación, por ejemplo, para una inversión de $1.000.000 a 30 días, ofrece una ganancia de $1.438. El Banco Provincia, Macro y BBVA otorgan un poco menos, con un 19.5% de TNA. La ganancia asciende a $15.027 en los tres casos. Otra de las opciones más utilizadas es la que ofrece Banco Credicoop, con una TNA del 18.5%, cuya ganancia luego de 30 días queda en $15.205, aproximadamente.