El BCRA presionó a los bancos por la mora: pidió refinanciar deudas con tasas más bajas
El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, cuestionó a las entidades que trasladan las pérdidas por la mora a las familias mediante tasas más altas. Reclamó refinanciaciones con intereses más bajos y plazos más extensos, sin asistencia estatal.
Resumen para apurados
- Durante un foro en Puerto Iguazú, Vladimir Werning (BCRA) pidió a los bancos refinanciar deudas familiares con tasas bajas para frenar una mora del 12,8%.
- La irregularidad en hogares trepó por tasas elevadas e inflación, a diferencia de las empresas. El BCRA cuestionó que los bancos trasladen los quebrantos a las familias.
- Sin asistencia estatal ni cambios regulatorios, la reactivación del crédito dependerá de acuerdos privados y de una menor carga fiscal de provincias y municipios.
El Banco Central (BCRA) elevó la presión sobre los bancos por el aumento de la mora en los créditos de las familias. El vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, cuestionó a las entidades que buscan compensar las pérdidas de las carteras morosas mediante tasas de interés más elevadas y reclamó que absorban los quebrantos con capital propio.
Durante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), realizada en Puerto Iguazú, Werning sostuvo que los bancos cuentan con capacidad suficiente para afrontar las pérdidas y propuso como alternativa refinanciar las deudas de las familias con tasas más bajas y plazos más largos.
“Una pérdida es una pérdida”, afirmó el funcionario, al plantear que las entidades deberían reconocer los quebrantos y concentrarse en recuperar lo posible.
El BCRA cuestionó las altas tasas para las familias
Werning marcó una diferencia entre la evolución del crédito destinado a las empresas y el financiamiento a los hogares luego del fuerte salto de las tasas durante el shock cambiario registrado en el período electoral de 2025.
Según explicó, las tasas reales que pagan las empresas descendieron rápidamente y actualmente representan aproximadamente una quinta parte del nivel alcanzado durante el momento de mayor incertidumbre.
Para el vicepresidente del BCRA, este escenario contribuye al aumento de los incumplimientos.
“Las tasas de interés son altas y esas tasas de interés altas inducen a la mora porque son impagables en términos reales para muchos”, sostuvo Werning.
El funcionario también señaló que parte de los incumplimientos estuvo vinculada con decisiones de consumidores que esperaban una aceleración de la inflación o una devaluación luego de las elecciones.
“Los bancos tienen capacidad de absorber las pérdidas”
Uno de los principales cuestionamientos de Werning estuvo dirigido a las entidades que intentan recuperar el costo de la mora mediante un aumento de las tasas que cobran a las familias.
Según planteó, esa estrategia puede generar un círculo difícil de revertir: cuanto más elevadas son las tasas, mayor es la dificultad de los deudores para cumplir con sus obligaciones.
“Los bancos tienen capacidad de absorber las pérdidas por las decisiones equivocadas que han tomado, no necesitan asistencia de afuera”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que las entidades deberían reconocer las pérdidas y ofrecer alternativas que permitan recuperar los créditos en lugar de profundizar el problema.
“Hay que buscar recuperar lo posible y mirar hacia adelante”, señaló el vicepresidente del BCRA.
Refinanciar las deudas con tasas más bajas y plazos más largos
Para Werning, la solución al problema de la mora debe surgir de un acuerdo entre los bancos y sus clientes, sin un salvataje del Estado.
El funcionario reclamó que las refinanciaciones de deudas contemplen condiciones más accesibles para las familias.
“Las refinanciaciones tienen que venir con tasas de interés mucho más bajas para darle oportunidad de pago. Tienen que venir con plazos más largos”, sostuvo.
Además, consideró que los bancos que adopten este criterio podrían lograr una evolución del crédito para las familias similar a la que ya se observa en el segmento empresario.
La advertencia central del BCRA apunta así a las condiciones en las que se realizan las refinanciaciones. “La clave es a qué costo los bancos refinancian”, remarcó Werning.
El BCRA rechazó una asistencia a los bancos
Werning descartó que el Banco Central deba intervenir para asistir financieramente a las entidades frente al aumento de la mora.
“Las intervenciones, como asistir a los bancos, nosotros desde el Banco Central las vemos con poco interés. Los bancos tienen capacidad de sobra”, aseguró.
También rechazó modificar las reglas de clasificación de los deudores, una alternativa que había sido planteada por la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra).
Para el vicepresidente del BCRA, flexibilizar esas reglas sería como “romper el termómetro”, ya que podría ocultar el verdadero nivel de los incumplimientos, generar incertidumbre y terminar afectando el acceso al crédito.
Tampoco respaldó una flexibilización de los encajes bancarios ni una reducción generalizada de las tasas de interés.
“La solución es entre privados, entre los bancos y los deudores”, insistió.
La mora de las familias llegó al 12,8%
El problema de los créditos impagos continúa siendo especialmente relevante entre los hogares. Según los datos mencionados por Werning, en junio la irregularidad del conjunto de la cartera bancaria descendió de 7,7% a 7,6%, después de 19 meses consecutivos de aumentos.
Entre las familias, sin embargo, la situación es más compleja: la mora alcanzó el 12,8%.
El funcionario consideró que la mora podría haber llegado o estar cerca de su máximo y destacó que el indicador general permaneció prácticamente estable durante los últimos meses.
Al mismo tiempo, el crédito bancario al sector privado comenzó a acelerarse desde mayo, principalmente por el crecimiento de los préstamos en dólares y del financiamiento destinado a empresas.
En el segmento de las familias, el stock de crédito dejó de caer, aunque todavía no mostró una expansión significativa.
La presión impositiva también encarece los préstamos
Werning incorporó otro elemento al análisis del costo del crédito: la carga tributaria que soportan los bancos.
Según explicó, los impuestos representan alrededor del 25% del costo financiero total promedio de los créditos, principalmente por Ingresos Brutos, impuestos de sellos provinciales y tasas municipales.
El vicepresidente del BCRA cuestionó especialmente la carga tributaria que aplican provincias y municipios al sistema financiero.
A su criterio, este esquema contribuye a encarecer el financiamiento y dificulta tanto la reducción de la mora como la recuperación del crédito.
“Es muy grave si queremos resolver la mora, abaratar el crédito y facilitar el inicio y el fortalecimiento de un nuevo ciclo crediticio”, concluyó Werning.