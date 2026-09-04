Expocon 2026: ocho impactos de los videojuegos en la Economía del Conocimiento

Una retroexcavadora, una planta industrial, un museo o incluso un tratamiento para el TDAH pueden tener algo en común: todos pueden convertirse en escenarios de un videojuego. Esa fue una de las ideas centrales que Andrés Vergez llevó a la segunda jornada de Expocon 2026 para demostrar que este sector ya no puede pensarse solamente como entretenimiento.