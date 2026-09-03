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Expocon 2026: las 10 cosas que nadie explicó sobre la inteligencia artificial

Esteban Mulki habló sobre aquello que suele quedar fuera de las conversaciones sobre inteligencia artificial: cómo cambia nuestra manera de pensar, qué habilidades podemos perder y por qué aprender a hacer mejores preguntas puede ser más importante que saber escribir un buen prompt.

UNA DE DIEZ. Esteban Mulki, consultor tecnológico, explicando la primera de 10 cosas que nadie te explicó de la IA. LA GACETA
UNA DE DIEZ. Esteban Mulki, consultor tecnológico, explicando la primera de 10 cosas que "nadie te explicó" de la IA. LA GACETA
Por Ariane Armas Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • Esteban Mulki disertó hoy en Expocon en Tucumán sobre aspectos poco tratados de la IA para advertir sobre sus cambios en el pensamiento humano.
  • En su charla, el consultor analizó diez puntos clave, como la pérdida de habilidades cognitivas y el valor de formular mejores preguntas en lugar de solo redactar prompts.
  • El debate plantea un desafío formativo a futuro: priorizar el pensamiento crítico humano para evitar la dependencia pasiva ante la automatización tecnológica.
Resumen generado con IA

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