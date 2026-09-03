Expocon 2026: las 10 cosas que nadie explicó sobre la inteligencia artificial
Esteban Mulki habló sobre aquello que suele quedar fuera de las conversaciones sobre inteligencia artificial: cómo cambia nuestra manera de pensar, qué habilidades podemos perder y por qué aprender a hacer mejores preguntas puede ser más importante que saber escribir un buen prompt.
Resumen para apurados
- Esteban Mulki disertó hoy en Expocon en Tucumán sobre aspectos poco tratados de la IA para advertir sobre sus cambios en el pensamiento humano.
- En su charla, el consultor analizó diez puntos clave, como la pérdida de habilidades cognitivas y el valor de formular mejores preguntas en lugar de solo redactar prompts.
- El debate plantea un desafío formativo a futuro: priorizar el pensamiento crítico humano para evitar la dependencia pasiva ante la automatización tecnológica.
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