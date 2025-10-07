Tras el éxito de la Expocon, Jaldo se reunió con empresarios de la Economía del Conocimiento

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, participó esta mañana de una reunión junto a empresarios de la Economía del Conocimiento, organizada por el Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP Tucumán). El encuentro, que se realizó en el Jockey Club (San Martín 451), reunió a representantes de unas 50 empresas locales con el objetivo de analizar los resultados de Expocon 2025 y delinear nuevas estrategias para potenciar el sector.
“En el IDEP está la decisión, el pensar y el sentir del gobierno de la provincia”, afirmó Jaldo, al destacar el carácter público-privado del organismo y su reestructuración para incluir la Economía del Conocimiento como eje estratégico.
El mandatario celebró el balance positivo del evento, que convocó a más de 7.000 participantes y cientos de expositores, consolidando a Tucumán como un referente regional e internacional. “Ha sido un éxito total. Hoy Tucumán es referencia en el norte del país y también a nivel internacional”, aseguró.
Jaldo resaltó que la Economía del Conocimiento no solo impulsa el crecimiento económico, sino que genera empleo de calidad para los jóvenes. “Cuando hablamos de talento, hablamos de nuestros jóvenes. Esta actividad ofrece sueldos dignos y mucho futuro”, expresó. Además, mencionó políticas públicas claves como las exenciones impositivas, los incentivos para nuevas incorporaciones, la capacitación en inteligencia artificial para más de 20.000 docentes y la implementación del inglés en escuelas primarias públicas.
El gobernador en uso de licencia también destacó el salto de la provincia en los indicadores nacionales: “Tucumán pasó de estar último a ocupar el tercer o cuarto lugar en cantidad de empresas y talentos en Economía del Conocimiento”.
En la mesa estuvieron presentes el ministro de Economía y Producción y presidente del IDEP, Daniel Abad; el vicepresidente del IDEP, Juan Casañas; el secretario de Producción, Eduardo Castro; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; el director ejecutivo del IDEP, Maximiliano Martínez Márquez, y la legisladora Carolina Vargas Aignasse, entre otros funcionarios y referentes del ámbito productivo y tecnológico.
Durante la reunión se presentaron los resultados de Expocon 2025, que reunió a casi 400 expositores de más de 60 empresas locales, mostrando el potencial del sector para generar empleo calificado y fortalecer la economía provincial. También se comenzó a planificar la próxima edición, Expocon 2026, con el desafío de seguir ampliando el ecosistema de innovación tecnológica.
Por su parte, Daniel Abad remarcó el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo privado y la innovación. “Desde el inicio de la gestión tomamos la decisión política de poner al Estado al servicio de la actividad privada, entendiendo que es el único sector capaz de generar empleo genuino y crecimiento económico”, señaló.
El ministro subrayó además que Tucumán mantiene un fuerte acompañamiento económico, con $45.000 millones anuales en beneficios fiscales destinados a sostener la competitividad de las empresas. “El IDEP fue potenciado, se actualizó la ley para incluir nuevas actividades y trabajamos con todos los sectores, sin distinciones políticas”, añadió.
Entre las acciones destacadas, mencionó programas productivos vinculados al café y la palta, y valoró el rol de las universidades, institutos y centros de investigación como pilares del desarrollo: “Tenemos las condiciones para que Tucumán recupere el pleno empleo y la plena producción. La única forma de lograrlo es con trabajo, articulación y una visión productiva compartida”.
El vicepresidente del IDEP, Juan Casañas, destacó el crecimiento sostenido del sector y su impacto en la juventud: “Estamos posicionando a Tucumán como un faro tecnológico en Argentina”. Recordó que la primera Expocon, en 2024, obtuvo reconocimiento nacional, mientras que la edición 2025 alcanzó proyección internacional con cobertura de medios como TN.
Casañas subrayó además que el objetivo del IDEP es crear condiciones para que el talento y el empuje del sector privado puedan desarrollarse, siguiendo el impulso del gobernador Jaldo.
Finalmente, la legisladora Carolina Vargas Aignasse valoró el papel del sector privado y la decisión política del Gobierno para consolidar el crecimiento: “Escucharlos a ustedes, que se arriesgan, que investigan, es reconocer que han puesto la vara alta en Tucumán”, expresó.
Resaltó que en menos de dos años de gestión se lograron transformaciones profundas, como la ampliación del alcance de la Ley de Economía del Conocimiento, que ahora incorpora sectores como el audiovisual, videojuegos, biotecnología y servicios profesionales aplicados.
“El avance del sector es el resultado de una decisión política impulsada por el gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, y ejecutada a través del IDEP, un ámbito público-privado de articulación y concreción de políticas públicas”, concluyó.