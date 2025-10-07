Tras el éxito de la Expocon, Jaldo se reunió con empresarios de la Economía del Conocimiento

En la mesa estuvieron presentes el ministro de Economía y Producción y presidente del IDEP, Daniel Abad; el vicepresidente del IDEP, Juan Casañas; el secretario de Producción, Eduardo Castro; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; el director ejecutivo del IDEP, Maximiliano Martínez Márquez, y la legisladora Carolina Vargas Aignasse, entre otros funcionarios y referentes del ámbito productivo y tecnológico.