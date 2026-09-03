Inteligencia artificial en la peluquería: cómo la tecnología transforma el diagnóstico capilar en Tucumán

Resumen para apurados
- En Tucumán, Mariana Flores expuso en Expocon 2026 cómo la IA transforma el diagnóstico capilar, buscando optimizar la atención junto al criterio profesional.
- La técnica utiliza un espejo inteligente que aporta datos biométricos capilares, los cuales deben complementarse con la experiencia del peluquero para ser efectivos.
- La incorporación de estas herramientas anticipa una modernización en el sector estético local, redefiniendo la relación entre tecnología y oficio tradicional.
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