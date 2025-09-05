Secciones
EconomíaNoticias económicas

En Expocon 2025 presentaron “En nombre de la ley”, un videojuego tucumano que enseña cómo se hacen las leyes

La propuesta, creada por Tucumán Videojuegos Cooperativa, busca acercar el trabajo legislativo a la comunidad; estará disponible en octubre.

COMUNICACIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 1 Hs

En el marco de la segunda jornada de Expocon 2025, la feria de Economía del Conocimiento organizada por el Gobierno de Tucumán a través del IDEP, se presentaron los avances de “En nombre de la ley”, un videojuego educativo desarrollado íntegramente por profesionales de la provincia. Su objetivo es enseñar, de manera lúdica e interactiva, cómo se elabora una ley en la Legislatura.

El acto estuvo encabezado por el vicegobernador y presidente de la Cámara, Miguel Acevedo, quien destacó el proyecto: “Apoyar esta iniciativa forma parte de la apertura que buscamos. Queremos que se conozca el trabajo de los legisladores y que la Legislatura esté cerca de la comunidad”.

La presentación contó con la presencia de legisladores de distintos bloques, autoridades del CONICET NOA Sur y de Argencon, además de referentes de la industria tecnológica.

La legisladora Carolina Vargas Aignasse, integrante del Directorio del IDEP, remarcó que el desarrollo fue realizado por talentos locales. “Los dibujos, la escenografía y el doblaje de voces fueron hechos por profesionales tucumanos. Este proyecto generó empleo y será una gran herramienta educativa para las escuelas”, señaló.

El presidente de Tucumán Videojuegos Cooperativa, Saga Barros, reveló que las voces de los personajes fueron grabadas con actores de la provincia, marcando un hito: es la primera vez que un videojuego tucumano incluye doblaje. “Los escenarios que aparecen son parte de nuestra identidad: la plaza Urquiza, la Casa Histórica y la Legislatura”, detalló.

Por su parte, Sebastián Buratto, de la Comunidad de Desarrolladores de Videojuegos de Tucumán, adelantó que el juego estará disponible desde octubre para dispositivos Android, iOS y computadoras.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro
1

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan
2

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle
3

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU
4

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia
5

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela
6

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela

Más Noticias
Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

Con Messi como gran figura y varios puntos altos, así quedó el 1x1 de Argentina en la goleada sobre Venezuela

Con Messi como gran figura y varios puntos altos, así quedó el 1x1 de Argentina en la goleada sobre Venezuela

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia

Messi se despidió como lo hacen los grandes

Messi se despidió como lo hacen los grandes

¿Qué pasará con el plan económico tras las elecciones?

¿Qué pasará con el plan económico tras las elecciones?

Comentarios