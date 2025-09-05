En Expocon 2025 presentaron “En nombre de la ley”, un videojuego tucumano que enseña cómo se hacen las leyes

En el marco de la segunda jornada de Expocon 2025, la feria de Economía del Conocimiento organizada por el Gobierno de Tucumán a través del IDEP, se presentaron los avances de “En nombre de la ley”, un videojuego educativo desarrollado íntegramente por profesionales de la provincia. Su objetivo es enseñar, de manera lúdica e interactiva, cómo se elabora una ley en la Legislatura.