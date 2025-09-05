En Expocon 2025 presentaron “En nombre de la ley”, un videojuego tucumano que enseña cómo se hacen las leyes

En el marco de la segunda jornada de Expocon 2025, la feria de Economía del Conocimiento organizada por el Gobierno de Tucumán a través del IDEP, se presentaron los avances de “En nombre de la ley”, un videojuego educativo desarrollado íntegramente por profesionales de la provincia. Su objetivo es enseñar, de manera lúdica e interactiva, cómo se elabora una ley en la Legislatura.
El acto estuvo encabezado por el vicegobernador y presidente de la Cámara, Miguel Acevedo, quien destacó el proyecto: “Apoyar esta iniciativa forma parte de la apertura que buscamos. Queremos que se conozca el trabajo de los legisladores y que la Legislatura esté cerca de la comunidad”.
La presentación contó con la presencia de legisladores de distintos bloques, autoridades del CONICET NOA Sur y de Argencon, además de referentes de la industria tecnológica.
La legisladora Carolina Vargas Aignasse, integrante del Directorio del IDEP, remarcó que el desarrollo fue realizado por talentos locales. “Los dibujos, la escenografía y el doblaje de voces fueron hechos por profesionales tucumanos. Este proyecto generó empleo y será una gran herramienta educativa para las escuelas”, señaló.
El presidente de Tucumán Videojuegos Cooperativa, Saga Barros, reveló que las voces de los personajes fueron grabadas con actores de la provincia, marcando un hito: es la primera vez que un videojuego tucumano incluye doblaje. “Los escenarios que aparecen son parte de nuestra identidad: la plaza Urquiza, la Casa Histórica y la Legislatura”, detalló.
Por su parte, Sebastián Buratto, de la Comunidad de Desarrolladores de Videojuegos de Tucumán, adelantó que el juego estará disponible desde octubre para dispositivos Android, iOS y computadoras.