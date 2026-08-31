EXPOCON 2026: Tucumán reunirá a empresas, expertos y referentes de la Economía del Conocimiento
La tercera edición de la Expo organizada por el IDEP se realizará el 3 y 4 de septiembre en el Hotel Sheraton. Habrá conferencias, talleres, exhibiciones y una ronda de negocios con compradores nacionales e internacionales.
Tucumán se prepara para recibir una nueva edición de EXPOCON, la Expo de Economía del Conocimiento que organiza el Gobierno provincial, a través del IDEP Tucumán. La tercera edición se desarrollará el jueves 3 y viernes 4 de septiembre en el Hotel Sheraton, con una agenda que reunirá a empresas, emprendedores, cámaras empresarias, instituciones educativas, especialistas, funcionarios públicos y referentes nacionales del sector.
El encuentro se enmarca en la estrategia impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo y canalizada por el Ministro de Economía y Producción y presidente del IDEP, Daniel Abad, para posicionar a Tucumán como referente nacional e internacional de las industrias basadas en el conocimiento. “Destacamos el poder organizar EXPOCON a la par del sector privado, para mostrar toda la potencialidad de sus empresas, el talento humano y atraer inversiones para la provincia” afirmó el vicepresidente del IDEP, Juan Casañas.
Más de 80 empresas, de la economía del conocimiento y de la economía tradicional, tendrán presencia en la Expo, entre stands individuales y la representación de cámaras empresarias. Asimismo, el evento reunirá a referentes y especialistas en 60 actividades entre conferencias magistrales, charlas relámpago y talleres, con contenidos sobre inteligencia artificial, software, videojuegos, ciberseguridad, biotecnología, audiovisual, talento, servicios globales, entre otros.
Una de las novedades de esta edición será la incorporación de una ronda de negocios nacional e internacional, organizada conjuntamente por el IDEP y PromArgentina, la agencia oficial de promoción de exportaciones e inversiones de la Argentina. Además, a diferencia de ediciones anteriores, también se destaca el encuentro del CONFEC; un espacio de articulación público-privada que contará con representantes de 18 provincias para debatir y planificar políticas destinadas a fortalecer el desarrollo de las industrias del conocimiento desde una perspectiva federal.
Programa de actividades
Para conocer la agenda completa de las conferencias, charlas y talleres que se ofrecerán en
EXPOCON 2026, ingresar aquí.
Inscripción y consultas
Si bien el ingreso es gratuito, las personas que quieran vivir la experiencia de EXPOCON deberán inscribirse aquí. Para el público general, la agenda del día jueves será de 12 a 19 hs. y el viernes de 8.30 a 19 hs. Por dudas y/o consultas, los interesados pueden contactarse vía correo