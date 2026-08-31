EXPOCON 2026: Tucumán reunirá a empresas, expertos y referentes de la Economía del Conocimiento

Una de las novedades de esta edición será la incorporación de una ronda de negocios nacional e internacional, organizada conjuntamente por el IDEP y PromArgentina, la agencia oficial de promoción de exportaciones e inversiones de la Argentina. Además, a diferencia de ediciones anteriores, también se destaca el encuentro del CONFEC; un espacio de articulación público-privada que contará con representantes de 18 provincias para debatir y planificar políticas destinadas a fortalecer el desarrollo de las industrias del conocimiento desde una perspectiva federal.