Contenido patrocinado

EXPOCON 2026: Tucumán reunirá a empresas, expertos y referentes de la Economía del Conocimiento

La tercera edición de la Expo organizada por el IDEP se realizará el 3 y 4 de septiembre en el Hotel Sheraton. Habrá conferencias, talleres, exhibiciones y una ronda de negocios con compradores nacionales e internacionales.

EXPOCON 2026: Tucumán reunirá a empresas, expertos y referentes de la Economía del Conocimiento
Hace 1 Hs

Tucumán se prepara para recibir una nueva edición de EXPOCON, la Expo de Economía del Conocimiento que organiza el Gobierno provincial, a través del IDEP Tucumán. La tercera edición se desarrollará el jueves 3 y viernes 4 de septiembre en el Hotel Sheraton, con una agenda que reunirá a empresas, emprendedores, cámaras empresarias, instituciones educativas, especialistas, funcionarios públicos y referentes nacionales del sector.

El encuentro se enmarca en la estrategia impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo y canalizada por el Ministro de Economía y Producción y presidente del IDEP, Daniel Abad, para posicionar a Tucumán como referente nacional e internacional de las industrias basadas en el conocimiento.  “Destacamos el poder organizar EXPOCON a la par del sector privado, para mostrar toda la potencialidad de sus empresas, el talento humano y atraer inversiones para la provincia” afirmó el vicepresidente del IDEP, Juan Casañas.

Más de 80 empresas, de la economía del conocimiento y de la economía tradicional, tendrán presencia en la Expo, entre stands individuales y la representación de cámaras empresarias. Asimismo, el evento reunirá a referentes y especialistas en 60 actividades entre conferencias magistrales, charlas relámpago y talleres, con contenidos sobre inteligencia artificial, software, videojuegos, ciberseguridad, biotecnología, audiovisual, talento, servicios globales, entre otros.

EXPOCON 2026: Tucumán reunirá a empresas, expertos y referentes de la Economía del Conocimiento

Una de las novedades de esta edición será la incorporación de una ronda de negocios nacional e internacional, organizada conjuntamente por el IDEP y PromArgentina, la agencia oficial de promoción de exportaciones e inversiones de la Argentina. Además, a diferencia de ediciones anteriores, también se destaca el encuentro del CONFEC; un espacio de articulación público-privada que contará con representantes de 18 provincias para debatir y planificar políticas destinadas a fortalecer el desarrollo de las industrias del conocimiento desde una perspectiva federal.

EXPOCON 2026: Tucumán reunirá a empresas, expertos y referentes de la Economía del Conocimiento

Programa de actividades

Para conocer la agenda completa de las conferencias, charlas y talleres que se ofrecerán en

EXPOCON 2026, ingresar aquí.

Inscripción y consultas

Si bien el ingreso es gratuito, las personas que quieran vivir la experiencia de EXPOCON deberán inscribirse aquí. Para el público general, la agenda del día jueves será de 12 a 19 hs. y el viernes de 8.30 a 19 hs. Por dudas y/o consultas, los interesados pueden contactarse vía correo

Esta nota es de acceso libre.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El empate con Belgrano extendió la deuda de Atlético como local: por qué le cuesta generar juego
1

El empate con Belgrano extendió la deuda de Atlético como local: por qué le cuesta generar juego

Cámara Tucumana de la Construcción: la voz de la industria de la construcción en Tucumán
2

Cámara Tucumana de la Construcción: la voz de la industria de la construcción en Tucumán

BAFWEEK: una postal de la moda argentina
3

BAFWEEK: una postal de la moda argentina

La nueva Responsabilidad Social Empresaria: formar líderes, no solo plantar árboles
4

La nueva Responsabilidad Social Empresaria: formar líderes, no solo plantar árboles

5

Decir lo indecible

Ranking notas premium
Escala el conflicto en la Capital: el presidente del Tribunal de Faltas acusó a la intendencia de “desviación de poder”
1

Escala el conflicto en la Capital: el presidente del Tribunal de Faltas acusó a la intendencia de “desviación de poder”

Un manzurista vs un jaldista, el adiós a un ex legislador y ¿un acople con Acevedo?
2

Un manzurista vs un jaldista, el adiós a un ex legislador y ¿un acople con Acevedo?

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán toma medidas tras el incumplimiento de las apps de transporte
3

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán toma medidas tras el incumplimiento de las apps de transporte

Elecciones 2027: cuánto costará pelear por una banca a legislador en San Miguel de Tucumán
4

Elecciones 2027: cuánto costará pelear por una banca a legislador en San Miguel de Tucumán

Allanamientos en las causas por armas en escuelas: secuestran una pistola 9 mm y decenas de municiones
5

Allanamientos en las causas por armas en escuelas: secuestran una pistola 9 mm y decenas de municiones

Más Noticias
La estrategia de no jugar: por qué el fútbol debe terminar con las mañas para hacer tiempo

La estrategia de no jugar: por qué el fútbol debe terminar con las mañas para hacer tiempo

El empate con Belgrano extendió la deuda de Atlético como local: por qué le cuesta generar juego

El empate con Belgrano extendió la deuda de Atlético como local: por qué le cuesta generar juego

Alfred Métraux: el rescate de una figura clave para la historia de la ciencia tucumana

Alfred Métraux: el rescate de una figura clave para la historia de la ciencia tucumana

Sherman Mendoza, el campeón tucumano que enseña a farmear aura

Sherman Mendoza, el campeón tucumano que enseña a farmear aura

Reflexiones necesarias para pensar un presente acelerado

Reflexiones necesarias para pensar un presente acelerado

Una antología de voces poéticas

Una antología de voces poéticas

“Alberdi en el espejo”: génesis de una ficción cinematográfica

“Alberdi en el espejo”: génesis de una ficción cinematográfica

Omar Paganini: La intoxicación populista enfermó de gravedad la democracia liberal

Omar Paganini: "La intoxicación populista enfermó de gravedad la democracia liberal"