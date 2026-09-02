Tormentas con ráfagas de hasta 90 km/h, nevadas y Zonda: qué provincias están bajo alerta este 2 de septiembre

Según el pronóstico, podrían registrarse lluvias y tormentas fuertes, acompañadas por abundante precipitación en períodos cortos, granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas. El viento podría superar los 90 kilómetros por hora, mientras que se esperan acumulados de lluvia de entre 60 y 90 milímetros durante el período de vigencia del fenómeno, con posibilidad de superar esos valores de forma localizada.