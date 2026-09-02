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Tormentas con ráfagas de hasta 90 km/h, nevadas y Zonda: qué provincias están bajo alerta este 2 de septiembre

Se esperan lluvias intensas, abundante caída de nieve y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. El SMN también advirtió por posibles cambios bruscos en las condiciones de visibilidad y temperatura.

Rige una alerta amarilla por tormentas para este miércoles
Rige una alerta amarilla por tormentas para este miércoles TN
Por Redacción LA GACETA Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió una alerta amarilla para este 2 de septiembre por tormentas, nevadas y viento Zonda que afectarán a ocho provincias argentinas.
  • Rigen avisos por nieve en la cordillera, tormentas con ráfagas de hasta 90 km/h en Buenos Aires y La Pampa, y Zonda de 70 km/h en Mendoza, San Juan y La Rioja.
  • Los fenómenos pueden provocar daños materiales, baja visibilidad e interrupción de actividades, por lo que las autoridades piden extremar precauciones.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este miércoles 2 de septiembre por distintos fenómenos meteorológicos que afectarán a ocho provincias. El organismo advirtió por la presencia de tormentas fuertes, nevadas y viento Zonda, con posibles ráfagas intensas y acumulación significativa de precipitaciones y nieve.

Viento Zonda, ráfagas de hasta 70 km/h y nevadas persistentes: las provincias bajo alerta amarilla este martes

Viento Zonda, ráfagas de hasta 70 km/h y nevadas persistentes: las provincias bajo alerta amarilla este martes

De acuerdo con el informe del SMN, se trata de fenómenos que pueden generar daños y provocar interrupciones momentáneas en algunas actividades cotidianas.

Dónde rigen las alertas por tormentas, nevadas y viento Zonda

La alerta amarilla por nevadas alcanza a sectores cordilleranos de Chubut, Río Negro, Neuquén y Mendoza. En esas áreas se esperan nevadas persistentes y de intensidad variable.

El organismo prevé una acumulación de nieve de entre 15 y 30 centímetros, aunque los registros podrían ser superiores de manera puntual. En las zonas ubicadas a menor altura tampoco se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia.

En tanto, el centro y sur de la provincia de Buenos Aires y el extremo sudoeste de La Pampa permanecen bajo alerta amarilla por tormentas.

Según el pronóstico, podrían registrarse lluvias y tormentas fuertes, acompañadas por abundante precipitación en períodos cortos, granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas. El viento podría superar los 90 kilómetros por hora, mientras que se esperan acumulados de lluvia de entre 60 y 90 milímetros durante el período de vigencia del fenómeno, con posibilidad de superar esos valores de forma localizada.

Por último, el viento Zonda afectará sectores del centro de Mendoza y San Juan, además del extremo oeste de La Rioja.

En esas zonas se esperan vientos de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora. El fenómeno puede generar una disminución de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y un ambiente caracterizado por condiciones muy secas.

Ante la vigencia de las alertas, el SMN recomienda mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias en las zonas alcanzadas por los fenómenos.

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