Tormentas con ráfagas de hasta 90 km/h, nevadas y Zonda: qué provincias están bajo alerta este 2 de septiembre
Se esperan lluvias intensas, abundante caída de nieve y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. El SMN también advirtió por posibles cambios bruscos en las condiciones de visibilidad y temperatura.
Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla para este 2 de septiembre por tormentas, nevadas y viento Zonda que afectarán a ocho provincias argentinas.
- Rigen avisos por nieve en la cordillera, tormentas con ráfagas de hasta 90 km/h en Buenos Aires y La Pampa, y Zonda de 70 km/h en Mendoza, San Juan y La Rioja.
- Los fenómenos pueden provocar daños materiales, baja visibilidad e interrupción de actividades, por lo que las autoridades piden extremar precauciones.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este miércoles 2 de septiembre por distintos fenómenos meteorológicos que afectarán a ocho provincias. El organismo advirtió por la presencia de tormentas fuertes, nevadas y viento Zonda, con posibles ráfagas intensas y acumulación significativa de precipitaciones y nieve.
De acuerdo con el informe del SMN, se trata de fenómenos que pueden generar daños y provocar interrupciones momentáneas en algunas actividades cotidianas.
Dónde rigen las alertas por tormentas, nevadas y viento Zonda
La alerta amarilla por nevadas alcanza a sectores cordilleranos de Chubut, Río Negro, Neuquén y Mendoza. En esas áreas se esperan nevadas persistentes y de intensidad variable.
El organismo prevé una acumulación de nieve de entre 15 y 30 centímetros, aunque los registros podrían ser superiores de manera puntual. En las zonas ubicadas a menor altura tampoco se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia.
En tanto, el centro y sur de la provincia de Buenos Aires y el extremo sudoeste de La Pampa permanecen bajo alerta amarilla por tormentas.
Según el pronóstico, podrían registrarse lluvias y tormentas fuertes, acompañadas por abundante precipitación en períodos cortos, granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas. El viento podría superar los 90 kilómetros por hora, mientras que se esperan acumulados de lluvia de entre 60 y 90 milímetros durante el período de vigencia del fenómeno, con posibilidad de superar esos valores de forma localizada.
Por último, el viento Zonda afectará sectores del centro de Mendoza y San Juan, además del extremo oeste de La Rioja.
En esas zonas se esperan vientos de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora. El fenómeno puede generar una disminución de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y un ambiente caracterizado por condiciones muy secas.
Ante la vigencia de las alertas, el SMN recomienda mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias en las zonas alcanzadas por los fenómenos.