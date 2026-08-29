Alerta meteorológica amarilla y naranja en el NOA por vientos de hasta 120 kilómetros por hora

Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas naranja y amarilla por fuertes vientos y Zonda de hasta 130 km/h para este fin de semana en varias provincias del NOA y otras regiones del país.
- Las ráfagas más intensas afectarán la cordillera de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, sumándose tormentas en el Litoral y Buenos Aires, y nevadas en la Patagonia.
- Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante posibles daños en infraestructuras y cortes, con el momento más crítico previsto para la tarde del domingo.
El Sistema de Alerta Temprana (SAT) puso bajo advertencia a gran parte de las provincias del noroeste argentino por un pronóstico de fuertes vientos y viento Zonda. Algunas provincias serán afectadas durante todo el fin de semana por el fenómeno natural, por lo que la población deberá tomar los recaudos necesarios para evitar daños físicos o de infraestructura.
Además del NOA, hay seis provincias bajo alerta amarilla en diferentes zonas del país. La más cercana es la comprendida por una región de San Juan que se conecta con las alertas del NOA. En el NEA, Corrientes y Misiones esperan tormentas potentes. En el centro del país, parte de Buenos Aires también está bajo alerta amarilla por tormentas. Por último, en la Patagonia, Neuquén y una región de Río Negro esperan lluvias fuertes y nevadas.
Alerta amarilla por vientos en el NOA
La región de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina y Susques será afectada por un viento fuerte durante este sábado. La alerta rige por todo el fin de semana y asciende a nivel naranja el domingo por la tarde. Se esperan ráfagas que pueden alcanzar los 120 kilómetros por hora, a excepción del momento crítico del domingo, en que podrían llegar a 130 kilómetros por hora en los niveles más altos. Se espera que las zonas más comprometidas sean las cordilleranas.
En Salta, la duración y alternancia de las alertas sigue el patrón de Jujuy, con advertencia de primer nivel durante todo el sábado y parte del domingo y alerta naranja el segundo día por la tarde. Están bajo advertencia las zonas de puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos y, hacia una zona más cercana al centro de la provincia, se suman los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y Valles de San Carlos en alerta amarilla por viento Zonda durante la tarde del sábado y la tarde del domingo.
Alerta naranja en la cordillera de Catamarca y La Rioja
La zona del NOA que se encuentra bajo alerta naranja este sábado por vientos de gran magnitud es la comprendida por la cordillera de Catamarca con continuidad en La Rioja. Durante la tarde de este sábado y del domingo, la región tendrá ráfagas de hasta 130 kilómetros por hora que bajarán su nivel durante el tiempo que fue indicada la alerta amarilla, es decir, el resto del sábado y del domingo.
Se encuentran bajo alerta naranja las cordilleras de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta en Catamarca y la cordillera de General Lamadrid y Vinchina en La Rioja. La Provincia de los Caudillos no tiene prevista una alerta naranja para el domingo y la alerta amarilla finalizará por la tarde.
Alertas amarillas en el resto del país
El NEA ya empezó con la temporada de tormentas anuales. La mitad sudoeste de Misiones y la región noreste y este de Corrientes están bajo alerta amarilla. El aviso del SAT comprende la mañana y tarde del sábado y la tarde y noche del domingo para Misiones y la mañana del sábado y tarde del domingo para Corrientes. Se pronosticaron abundantes precipitaciones, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente con valores de precipitación acumulada de 15 a 40 milímetros.
El sur de Buenos Aires, de este a oeste, también espera tormentas y se encuentra en alerta amarilla este sábado a la tarde. Las condiciones meteorológicas serán similares a las del NEA.
La zona cordillerana de Neuquén, desde el norte hasta el sur, y la zona cordillerana de Río Negro están en alerta amarilla por lluvias y, en algunas zonas, se suma también la alerta por nevadas. Las lluvias llegarán durante las tardes del sábado y domingo. Las nevadas se harán presentes durante la mañana del sábado y durante la noche del domingo.