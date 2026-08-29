Alerta meteorológica amarilla y naranja en el NOA por vientos de hasta 120 kilómetros por hora

En Salta, la duración y alternancia de las alertas sigue el patrón de Jujuy, con advertencia de primer nivel durante todo el sábado y parte del domingo y alerta naranja el segundo día por la tarde. Están bajo advertencia las zonas de puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos y, hacia una zona más cercana al centro de la provincia, se suman los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y Valles de San Carlos en alerta amarilla por viento Zonda durante la tarde del sábado y la tarde del domingo.