Alerta amarilla: tormentas, nevadas, vientos fuertes y Zonda afectan a 11 provincias

Resumen para apurados
- El SMN emitió alerta amarilla este jueves para 11 provincias argentinas ante la llegada de tormentas, nevadas, vientos intensos y Zonda.
- Se prevén lluvias en el este, nevadas en la cordillera y ráfagas de hasta 110 km/h o viento Zonda en zonas de Cuyo, Córdoba y La Pampa.
- Los fenómenos podrían interrumpir actividades habituales y reducir la visibilidad, por lo que las autoridades piden extremar precauciones.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este jueves 3 de septiembre por distintos fenómenos meteorológicos que alcanzarán a 11 provincias. Se esperan tormentas fuertes, nevadas, ráfagas intensas y viento Zonda, según la zona.
La advertencia contempla la posibilidad de que se produzcan fenómenos capaces de generar daños y afectar de manera momentánea las actividades habituales. Por eso, el organismo recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones del pronóstico y tomar las precauciones correspondientes.
Dónde rige la alerta amarilla este jueves 3 de septiembre
En la Ciudad de Buenos Aires, el noreste de la provincia de Buenos Aires, el sudeste de Santa Fe y el sur de Entre Ríos está vigente una alerta amarilla por tormentas.
De acuerdo con el SMN, se esperan tormentas aisladas de distinta intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Podrían registrarse abundantes lluvias en períodos cortos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.
Los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían superarse puntualmente.
En tanto, el oeste de Mendoza y el sudoeste de Santa Cruz se encuentran bajo alerta amarilla por nevadas. En esos sectores se prevén nevadas moderadas o localmente fuertes, con acumulaciones estimadas de entre 15 y 30 centímetros.
El episodio estará acompañado por vientos del sector oeste con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora. La presencia de nieve en suspensión podría generar una importante reducción de la visibilidad.
Alerta por vientos fuertes en seis provincias
El SMN también emitió una alerta amarilla por vientos para sectores de Córdoba, San Luis, La Pampa, Mendoza, San Juan y La Rioja.
En las zonas cordilleranas se esperan vientos del oeste de entre 40 y 65 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 110 km/h.
En San Luis, el este de San Juan, el este de Mendoza y el noroeste de Córdoba, en cambio, se prevén vientos del sector sur con velocidades de entre 20 y 55 km/h y ráfagas de hasta 65 km/h.
Viento Zonda: qué zonas estarán afectadas
Por otra parte, el centro de San Juan y un sector de La Rioja se encuentran bajo alerta amarilla por viento Zonda.
El fenómeno podría presentar velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas superiores a los 70 km/h.
El SMN advierte que estas condiciones pueden provocar una reducción de la visibilidad, un incremento repentino de las temperaturas y un ambiente marcadamente seco.
Ante cualquiera de estos fenómenos, resulta importante seguir las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, especialmente en las zonas alcanzadas por las alertas.