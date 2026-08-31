Vientos de 100 km/h, Zonda y tormentas severas: rige la alerta naranja y amarilla en siete provincias este lunes

Alertas por fuertes ráfagas en la Puna y el límite tripartito

En Catamarca las notificaciones preventivas se mantienen únicamente por vientos de la misma magnitud, sin la presencia del Zonda. Las condiciones meteorológicas adversas se concentran en Antofagasta de la Sierra, Belén y Tinogasta. Es importante señalar que los reportes de alerta del SMN suelen agrupar zonas limítrofes por continuidad geográfica: en este sector se incluye la Puna de Belén y Tinogasta (Catamarca), junto con la Puna de Cafayate y San Carlos (jurisdicción de Salta) y la Puna de Tafí del Valle (correspondiente a la provincia de Tucumán), además de la Cordillera de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta.