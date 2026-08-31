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Vientos de 100 km/h, Zonda y tormentas severas: rige la alerta naranja y amarilla en siete provincias este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre un marcado contraste de fenómenos extremos en el NOA y el Noreste durante el comienzo de esta semana en la antesala de un nuevo mes.

Rige la alerta meteorológica por viento Zonda en Jujuy y Salta.
Rige la alerta meteorológica por viento Zonda en Jujuy y Salta. (Imagen Web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas naranja y amarilla este lunes en siete provincias argentinas ante la llegada de tormentas severas, nevadas y vientos Zonda de hasta 100 km/h.
  • El NOA afronta fuertes ráfagas y condiciones secas, el Litoral y noreste sufren tormentas intensas con granizo, mientras que la cordillera de Chubut espera nevadas.
  • Las autoridades advierten sobre posibles daños materiales, baja visibilidad e interrupción de actividades cotidianas ante la persistencia de estos fenómenos extremos.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio continuidad a parte del pronóstico que caracterizó la jornada de domingo y volverá a hacerlo en el comienzo de semana. El norte argentino se verá azotado por diversos fenómenos meteorológicos, mientras que las demás provincias se mantendrán fuera del rigor climático. Solo una pequeña porción del sur argentino se encontrará con nevadas intensas que alcanzarán a la parte cordillerana. El conjunto del sector norte se encuentra bajo aviso naranja y amarillo por vientos y tormentas.

El SMN emitió alertas para este domingo: qué provincias tendrán fuertes vientos, nieve y tormentas

El SMN emitió alertas para este domingo: qué provincias tendrán fuertes vientos, nieve y tormentas

A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el SMN advirtió que siete provincias están bajo advertencia por diferentes eventos meteorológicos extremos que podrán perjudicar a la población, a los bienes y al medio ambiente, así como interrumpir actividades cotidianas en niveles moderados. Los avisos se concentran en el extremo occidental del norte argentino, así como en el noreste, donde el contraste será evidente: en la primera mitad los vientos alcanzaran velocidades poco usuales, mientras que en el otro extremo serán las tormentas las que alteren la jornada.

Vientos intensos y Zonda sacudirán a Jujuy y Salta

La zona puneña de Jujuy será una de las golpeadas por los temporales de nivel amarillo, principalmente en los departamentos de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya, Susques y Yavi. A esta región se le suma la parte cordillerana de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina y Susques. En todos estos sectores las corrientes de aire impactarán desde la mañana hasta la tarde, entre las 6:00 y las 18:00, con ráfagas intensas del sector oeste de entre 50 y 70 km/h, las cuales pueden alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos.

Por su parte, la área montañosa de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya se verá comprometida durante la tarde por viento Zonda, con velocidades promedio de 30 a 50 km/h y ráfagas superiores a los 70 km/h. Este fenómeno provocará reducción de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones extremadamente secas.  

La advertencia de nivel amarillo por temporales de hasta 100 km/h se repite en la zona cordillerana de Salta, principalmente en la Cordillera de los Andes, como así también en el área puneña de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos. El viento Zonda se establecerá con la misma fuerza que en Jujuy sobre los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

Las alertas en la jornada del lunes. Las alertas en la jornada del lunes. Imagen: SMN

Alertas por fuertes ráfagas en la Puna y el límite tripartito

En Catamarca las notificaciones preventivas se mantienen únicamente por vientos de la misma magnitud, sin la presencia del Zonda. Las condiciones meteorológicas adversas se concentran en Antofagasta de la Sierra, Belén y Tinogasta. Es importante señalar que los reportes de alerta del SMN suelen agrupar zonas limítrofes por continuidad geográfica: en este sector se incluye la Puna de Belén y Tinogasta (Catamarca), junto con la Puna de Cafayate y San Carlos (jurisdicción de Salta) y la Puna de Tafí del Valle (correspondiente a la provincia de Tucumán), además de la Cordillera de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta.

Hacia el este del país, los avisos adquieren mayor severidad por tormentas fuertes. En Formosa, los fenómenos se concentrarán en las localidades de Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané durante la mañana. Según el SMN, esta zona será castigada por lluvias de nivel amarillo, acompañadas por caída abundante de agua en cortos períodos, ráfagas que podrían superar los 90 km/h, granizo y fuerte actividad eléctrica. Se aguardan valores de precipitación acumulada de entre 60 y 90 mm.

Alerta naranja en el Litoral 

En Misiones el panorama es similar en gran parte del territorio provincial. La alerta naranja regirá desde la mañana hasta la tarde en Eldorado, Iguazú, Zona baja de General Manuel Belgrano, Zona baja de Montecarlo, Norte de Guaraní, San Pedro, Zona alta de General Manuel Belgrano, Zona alta de Montecarlo, 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier, Sur de Guaraní, Candelaria, Capital, Libertador General San Martín y San Ignacio.  

Para la provincia de Corrientes las advertencias son moderadas. Se prevén tormentas de nivel amarillo con abundantes lluvias en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y descargas eléctricas frecuentes. Los valores acumulados rondarán entre los 20 y 50 mm en Ituzaingó, San Miguel, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé durante la mañana.

Fuertes nevadas en el sur

Finalmente, solo la Cordillera de Cushamen, en el norte de Chubut, se verá afectada por intensas nevadas de nivel amarillo. Las precipitaciones invernales llegarán durante la noche con acumulados previstos de entre 15 y 30 cm. El SMN no descarta que se registren lluvias en las áreas más bajas de la montaña.

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