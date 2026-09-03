Cabrera-Abdala, nueve meses firmes en la carrera

La fórmula adquirió un protagonismo particular durante el proceso judicial que atravesó la elección. Cabrera y Abdala fueron quienes promovieron la acción de certeza que cuestionó la posibilidad de que Sergio Pagani pudiera presentarse para un nuevo mandato. Finalmente, el 6 de agosto, la Cámara Federal de Apelaciones resolvió impedir la candidatura del entonces rector y modificó por completo el escenario electoral.