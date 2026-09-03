Política

Cabrera-Abdala, nueve meses firmes en la carrera

La fórmula opositora buscará apoyos transversales en la Asamblea.

CABRERA-ABDALA. Plantean cambios académicos y de gestión.
CABRERA-ABDALA. Plantean cambios académicos y de gestión.
Hace 3 Hs

La fórmula integrada por Miguel Cabrera y Virginia Abdala llegará hoy a la Asamblea Universitaria como la opción opositora. A diferencia del oficialismo, que debió redefinir sus candidatos durante el proceso electoral, el binomio fue anunciado en noviembre del año pasado y se mantuvo sin modificaciones hasta la instancia decisiva.

Cabrera es Ingeniero Electricista y profesor titular en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Entre 2018 y 2026 estuvo al frente del decanato de esa unidad académica y durante el último período también integró el Consejo Superior y se desempeñó como vicerrector subrogante de la UNT.

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Abdala, por su parte, es Doctora en Ciencias Biológicas y fue decana de la Facultad de Ciencias Naturales hasta mayo de este año. Junto con Cabrera conformó desde el inicio el espacio opositor que planteó competir por la conducción del Rectorado.

La fórmula adquirió un protagonismo particular durante el proceso judicial que atravesó la elección. Cabrera y Abdala fueron quienes promovieron la acción de certeza que cuestionó la posibilidad de que Sergio Pagani pudiera presentarse para un nuevo mandato. Finalmente, el 6 de agosto, la Cámara Federal de Apelaciones resolvió impedir la candidatura del entonces rector y modificó por completo el escenario electoral.

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Mientras el oficialismo inició entonces una serie de negociaciones para definir nuevos postulantes, Cabrera y Abdala ratificaron el binomio que habían presentado nueve meses antes y continuaron con su campaña de cara a la Asamblea.

Respaldos

Durante las últimas semanas recorrieron facultades, Escuelas Experimentales e institutos de investigación para presentar sus propuestas y buscar respaldos entre los diferentes estamentos. Además, cuentan con el apoyo de Hugo Fernández, actual decano de Ciencias Naturales.

La estrategia opositora apuntó también a conseguir adhesiones transversales, bajo la premisa de que los 161 asambleístas no necesariamente votarán como bloques homogéneos.

Cabrera y Abdala: “Es momento de debatir el futuro de la UNT”

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Hoy, después de sostener su candidatura desde noviembre, Cabrera y Abdala buscarán alcanzar los 82 votos necesarios para llegar al Rectorado.

Temas Universidad Nacional de TucumánFacultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de TucumánSergio PaganiVirginia AbdalaMiguel Cabrera
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