Juan Bautista Alberdi, 216 años después: el homenaje de Tucumán a uno de sus hijos ilustres

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó un acto en la Casa de Gobierno de Tucumán para conmemorar los 216 años del nacimiento del prócer Juan Bautista Alberdi.
- Durante la ceremonia se colocó una ofrenda floral en el monumento de sus restos y se reivindicó su obra "Bases", clave en la creación de la Constitución Nacional de 1853.
- Autoridades provinciales remarcaron el compromiso de aplicar el ideario alberdiano en las políticas públicas y garantizar la vigencia de los derechos constitucionales.
A 216 años de su nacimiento, Juan Bautista Alberdi volvió a ser homenajeado en Tucumán. El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó esta mañana el acto conmemorativo realizado en Casa de Gobierno, donde autoridades provinciales reivindicaron la figura y el legado de uno de los tucumanos más destacados de la historia argentina.
La ceremonia tuvo como uno de sus momentos centrales la colocación de la palma de Pueblo y Gobierno de Tucumán en el monumento donde descansan los restos de Alberdi. El gesto representó el reconocimiento de la Provincia a la trayectoria del pensador tucumano y a sus aportes a la construcción institucional del país.
Alberdi nació en San Miguel de Tucumán el 29 de agosto de 1810 y fue una de las figuras intelectuales y políticas fundamentales para la organización de la Argentina. Sus ideas, plasmadas especialmente en Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, tuvieron una influencia decisiva en la elaboración de la Constitución Nacional.
Del homenaje participaron la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; el fiscal adjunto, Raúl Ferrazzano; y funcionarios del Poder Ejecutivo provincial, entre ellos los ministros Regino Amado, Susana Montaldo, Eugenio Agüero Gamboa y Luis Medina Ruiz.
También estuvieron presentes el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; el presidente del Concejo Deliberante de la Capital, Fernando Juri; la senadora Sandra Mendoza; autoridades del Ente Tucumán Turismo y representantes de distintos organismos provinciales.
Durante el acto, Pedicone de Valls destacó la importancia de recuperar y resignificar el espacio donde descansan los restos del prócer tucumano. La fiscal de Estado recordó que había participado de ceremonias anteriores en el lugar y señaló que, con el paso del tiempo, el monumento adquirió una nueva dimensión institucional.
“Hemos reivindicado este espacio, esta tumba, estos restos. Hoy están resignificados”, sostuvo.
La funcionaria planteó que recordar a Alberdi no debe limitarse a una ceremonia protocolar, sino que implica asumir el desafío de llevar sus ideas a la práctica. En ese sentido, puso el foco en la vigencia de la Constitución y en el rol que tienen las instituciones para garantizar su cumplimiento.
“Hoy venimos al pie de los restos de Alberdi a decirle: no nos olvidamos de lo que usted nos ha enseñado”, afirmó.
Pedicone de Valls también hizo referencia a Bases y puntos de partida, obra en la que Alberdi desarrolló buena parte de las ideas que luego influirían en la Constitución de 1853.
“Le prometemos, nos desafiamos a cumplir lo que usted propuso en sus ‘Bases y puntos de partida’. Nos proponemos que la Constitución se haga realidad”, expresó.
La fiscal de Estado destacó además el trabajo de los abogados que representan a la Provincia y su relación con las políticas públicas. Señaló que detrás de los expedientes que tramita el Estado existen obras, servicios y decisiones que tienen impacto directo sobre la vida de los ciudadanos.
Finalmente, reivindicó la capacidad de Alberdi para anticiparse a debates centrales de la organización institucional argentina. “Alberdi ha mirado todo eso con tanta claridad y con tanta antelación”, sostuvo, y aseguró que su legado continuará siendo reconocido por la Provincia.
Chahla: “Los derechos de la gente tienen que estar cerca de la gente”
La intendenta Rossana Chahla también participó de la jornada y vinculó la conmemoración con el Día del Abogado, celebrado el sábado. En ese contexto, destacó el papel de los profesionales del derecho que trabajan para el Estado.
“Es una profesión que defiende los derechos de las personas. En este caso, estamos con abogados del Estado que defienden los derechos del Estado y resguardan los derechos que son de los vecinos también”, afirmó.
Chahla hizo especial hincapié en la necesidad de que las instituciones puedan acercarse a la ciudadanía y brindar respuestas con mayor sensibilidad frente a situaciones que afectan a las familias.
“Sigamos con la convicción de que los derechos de la gente, los derechos de las personas, y poder trabajar cerca de la gente”, sostuvo.
La intendenta remarcó particularmente la importancia de la cercanía y la empatía ante quienes atraviesan situaciones de profundo dolor, como las familias que pierden a un hijo.
“Creo que la cercanía y la empatía con aquella que ha sido víctima, con aquella madre que ha perdido su hijo o su hija, y que estas cosas no ocurran más”, manifestó.