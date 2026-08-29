SociedadClima y ecología

Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 30 de agosto

Conocé en detalle el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

CÓMO ESTARÁ EL TIEMPO EN TUCUMÁN este domingo 30 de agosto.
CÓMO ESTARÁ EL TIEMPO EN TUCUMÁN este domingo 30 de agosto. Analía Jaramillo/LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronosticó para este domingo 30 de agosto en Tucumán una jornada que irá de nublada a templada, con una máxima de 23°C y baja probabilidad de lluvias.
  • Las primeras horas presentarán inestabilidad y mínimas de 13°C, pero las condiciones meteorológicas mejorarán hacia la tarde con la paulatina disminución de nubes.
  • La mejora hacia la tarde favorecerá las actividades al aire libre con un clima templado, previo a un leve descenso de temperatura durante el cierre del día.
Resumen generado con IA

El tiempo en Tucumán se presentará inestable durante las primeras horas del domingo 30 de agosto, aunque las condiciones tenderán a mejorar durante el transcurso de la jornada. De acuerdo con el pronóstico consultado, se espera una mañana con cielo mayormente nublado y una tarde con algunos claros.

En San Miguel de Tucumán, la temperatura mínima será de alrededor de 13°C, mientras que la máxima llegará a 23°C. La probabilidad de precipitaciones será baja, especialmente durante la segunda mitad del día.

Cómo estará el tiempo durante el domingo

Durante la madrugada, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura rondará los 14°C. La posibilidad de lluvias será baja, aunque algunos pronósticos contemplan precipitaciones aisladas durante las primeras horas.

Por la mañana, continuará la nubosidad, con una temperatura cercana a los 13°C al comienzo de la jornada. Hacia el mediodía comenzará a subir la temperatura.

Durante la tarde, las condiciones serán más agradables, con una máxima estimada de 23°C y cielo parcialmente nublado. El sol podría aparecer entre las nubes.

Por la noche, el cielo continuará con nubosidad variable y la temperatura comenzará a descender.

¿Lloverá en Tucumán este domingo?

La probabilidad de lluvias será baja. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional citado por medios locales anticipa posibilidades de precipitaciones principalmente durante la madrugada o la mañana, mientras que para la tarde las condiciones serían más estables.

Otro pronóstico para San Miguel de Tucumán estima 0% de probabilidad de lluvia durante el domingo, con temperaturas de hasta 24°C y cielo parcialmente nublado.

En síntesis, el domingo 30 de agosto tendrá una mañana fresca y nublada y una tarde más templada, con baja posibilidad de lluvias y una máxima cercana a los 23°C.

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalClima
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 26 de agosto

Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 26 de agosto

Rige la alerta amarilla por viento zonda: cuáles son las provincias afectadas

Rige la alerta amarilla por viento zonda: cuáles son las provincias afectadas

Lo más popular
Crimen en Tucumán: interceptaron a un policía para robarle la moto y lo mataron de un disparo
1

Crimen en Tucumán: interceptaron a un policía para robarle la moto y lo mataron de un disparo

Un financista tucumano quedó en el centro de un escándalo político con Keiko Fujimori en Perú
2

Un financista tucumano quedó en el centro de un escándalo político con Keiko Fujimori en Perú

Milei lanzó insultos y críticas ante alumnos secundarios
3

Milei lanzó insultos y críticas ante alumnos secundarios

¿Qué está haciendo Manzur?
4

¿Qué está haciendo Manzur?

Sanatorio Modelo: 80 años poniendo a la persona en el centro
5

Sanatorio Modelo: 80 años poniendo a la persona en el centro

Ranking notas premium
¿Qué está haciendo Manzur?
1

¿Qué está haciendo Manzur?

Fue el segundo Puma tucumano, lo apodaron “Leyenda” en Tucumán Rugby y casi no guarda sus logros: la historia de Jorge Posse
2

Fue el segundo Puma tucumano, lo apodaron “Leyenda” en Tucumán Rugby y casi no guarda sus logros: la historia de Jorge Posse

Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?
3

Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?

Filicidios en Tucumán: el peso de la ruralidad en las tragedias familiares
4

Filicidios en Tucumán: el peso de la ruralidad en las tragedias familiares

Litigio en la Municipalidad: No somos meros directores, afirmó una jueza de Faltas
5

Litigio en la Municipalidad: "No somos meros directores", afirmó una jueza de Faltas

Más Noticias
Escala el conflicto en la Capital: el presidente del Tribunal de Faltas acusó a la intendencia de “desviación de poder”

Escala el conflicto en la Capital: el presidente del Tribunal de Faltas acusó a la intendencia de “desviación de poder”

Crimen en Tucumán: interceptaron a un policía para robarle la moto y lo mataron de un disparo

Crimen en Tucumán: interceptaron a un policía para robarle la moto y lo mataron de un disparo

Micro-caminatas: el ejercicio de pocos minutos que puede ayudar a reducir el estrés y controlar la glucosa

Micro-caminatas: el ejercicio de pocos minutos que puede ayudar a reducir el estrés y controlar la glucosa

Bajan las temperaturas en Tucumán: cómo estará el tiempo este fin de semana

Bajan las temperaturas en Tucumán: cómo estará el tiempo este fin de semana

Horóscopo chino: las sorpresas que septiembre tiene preparadas para cada signo

Horóscopo chino: las sorpresas que septiembre tiene preparadas para cada signo

Un financista tucumano quedó en el centro de un escándalo político con Keiko Fujimori en Perú

Un financista tucumano quedó en el centro de un escándalo político con Keiko Fujimori en Perú

Milei lanzó insultos y críticas ante alumnos secundarios

Milei lanzó insultos y críticas ante alumnos secundarios

¿Qué está haciendo Manzur?

¿Qué está haciendo Manzur?

Comentarios