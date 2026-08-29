CÓMO ESTARÁ EL TIEMPO EN TUCUMÁN este domingo 30 de agosto.

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este domingo 30 de agosto en Tucumán una jornada que irá de nublada a templada, con una máxima de 23°C y baja probabilidad de lluvias.
- Las primeras horas presentarán inestabilidad y mínimas de 13°C, pero las condiciones meteorológicas mejorarán hacia la tarde con la paulatina disminución de nubes.
- La mejora hacia la tarde favorecerá las actividades al aire libre con un clima templado, previo a un leve descenso de temperatura durante el cierre del día.
El tiempo en Tucumán se presentará inestable durante las primeras horas del domingo 30 de agosto, aunque las condiciones tenderán a mejorar durante el transcurso de la jornada. De acuerdo con el pronóstico consultado, se espera una mañana con cielo mayormente nublado y una tarde con algunos claros.
En San Miguel de Tucumán, la temperatura mínima será de alrededor de 13°C, mientras que la máxima llegará a 23°C. La probabilidad de precipitaciones será baja, especialmente durante la segunda mitad del día.
Cómo estará el tiempo durante el domingo
Durante la madrugada, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura rondará los 14°C. La posibilidad de lluvias será baja, aunque algunos pronósticos contemplan precipitaciones aisladas durante las primeras horas.
Por la mañana, continuará la nubosidad, con una temperatura cercana a los 13°C al comienzo de la jornada. Hacia el mediodía comenzará a subir la temperatura.
Durante la tarde, las condiciones serán más agradables, con una máxima estimada de 23°C y cielo parcialmente nublado. El sol podría aparecer entre las nubes.
Por la noche, el cielo continuará con nubosidad variable y la temperatura comenzará a descender.
¿Lloverá en Tucumán este domingo?
La probabilidad de lluvias será baja. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional citado por medios locales anticipa posibilidades de precipitaciones principalmente durante la madrugada o la mañana, mientras que para la tarde las condiciones serían más estables.
Otro pronóstico para San Miguel de Tucumán estima 0% de probabilidad de lluvia durante el domingo, con temperaturas de hasta 24°C y cielo parcialmente nublado.
En síntesis, el domingo 30 de agosto tendrá una mañana fresca y nublada y una tarde más templada, con baja posibilidad de lluvias y una máxima cercana a los 23°C.