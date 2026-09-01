Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 2 de septiembre

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este miércoles 2 de septiembre en Tucumán una jornada estable y sin lluvias, con 13°C de mínima y una máxima de 28°C.
- El día iniciará fresco con cielo despejado y tornará cálido por la tarde con vientos leves a moderados rotando del noreste al norte y nubosidad en aumento hacia la noche.
- El pronóstico extendido anticipa un continuo ascenso térmico en la provincia para los próximos días, con temperaturas que superarán los 30°C de perfil primaveral.
El tiempo en Tucumán se presentará estable este miércoles 2 de septiembre, con temperaturas agradables y una jornada que comenzará fresca para luego volverse cálida durante la tarde.
Según el pronóstico, en San Miguel de Tucumán la temperatura mínima será de 13°C, mientras que la máxima llegará a 28°C. La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.
Cómo estará el tiempo durante el miércoles en Tucumán
Durante la madrugada, se espera cielo despejado y una temperatura cercana a los 14°C. Por la mañana, las condiciones continuarán estables, con cielo despejado y registros de alrededor de 13°C.
Hacia la tarde, el cielo estará algo nublado y la temperatura ascenderá hasta los 28°C, en lo que será el momento más cálido del día.
Durante la noche, aumentará la nubosidad y la temperatura descenderá hasta los 21°C.
En cuanto al viento, durante la madrugada soplará del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Por la mañana predominará del sudoeste, mientras que durante la tarde rotará al norte, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.
Pronóstico del tiempo en Tucumán
Mínima: 13°C.
Máxima: 28°C.
Madrugada: cielo despejado, 14°C.
Mañana: cielo despejado, 13°C.
Tarde: algo nublado, 28°C.
Noche: algo nublado, 21°C.
Probabilidad de lluvia: 0%.
Viento: leve a moderado, con cambios de dirección durante el día.
El pronóstico extendido anticipa además un ascenso de las temperaturas para los próximos días, con registros que podrían superar los 30°C en Tucumán.