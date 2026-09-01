SociedadClima y ecología

Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 2 de septiembre

Conocé el pronóstico detallado del Servicio Meteorológico Nacional.

HIDRATARSE. Todavía no es primavera, pero se vivirán días primaverales en Tucumán y es necesario tomar agua durante las tardes más calurosas.
HIDRATARSE. Todavía no es primavera, pero se vivirán días primaverales en Tucumán y es necesario tomar agua durante las tardes más calurosas. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronosticó para este miércoles 2 de septiembre en Tucumán una jornada estable y sin lluvias, con 13°C de mínima y una máxima de 28°C.
  • El día iniciará fresco con cielo despejado y tornará cálido por la tarde con vientos leves a moderados rotando del noreste al norte y nubosidad en aumento hacia la noche.
  • El pronóstico extendido anticipa un continuo ascenso térmico en la provincia para los próximos días, con temperaturas que superarán los 30°C de perfil primaveral.
Resumen generado con IA

El tiempo en Tucumán se presentará estable este miércoles 2 de septiembre, con temperaturas agradables y una jornada que comenzará fresca para luego volverse cálida durante la tarde.

Según el pronóstico, en San Miguel de Tucumán la temperatura mínima será de 13°C, mientras que la máxima llegará a 28°C. La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.

Cómo estará el tiempo durante el miércoles en Tucumán

Durante la madrugada, se espera cielo despejado y una temperatura cercana a los 14°C. Por la mañana, las condiciones continuarán estables, con cielo despejado y registros de alrededor de 13°C.

Hacia la tarde, el cielo estará algo nublado y la temperatura ascenderá hasta los 28°C, en lo que será el momento más cálido del día.

Durante la noche, aumentará la nubosidad y la temperatura descenderá hasta los 21°C.

En cuanto al viento, durante la madrugada soplará del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Por la mañana predominará del sudoeste, mientras que durante la tarde rotará al norte, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Pronóstico del tiempo en Tucumán

Mínima: 13°C.

Máxima: 28°C.

Madrugada: cielo despejado, 14°C.

Mañana: cielo despejado, 13°C.

Tarde: algo nublado, 28°C.

Noche: algo nublado, 21°C.

Probabilidad de lluvia: 0%.

Viento: leve a moderado, con cambios de dirección durante el día.

El pronóstico extendido anticipa además un ascenso de las temperaturas para los próximos días, con registros que podrían superar los 30°C en Tucumán.

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