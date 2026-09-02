Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 3 de septiembre

Resumen para apurados
- Tucumán registrará un jueves 3 de septiembre cálido y soleado, con una temperatura máxima de 30°C y nula probabilidad de lluvias, según el pronóstico oficial.
- La jornada iniciará con cielo algo nublado y mínimas de 13°C, pero las condiciones mejorarán hacia la tarde con cielo despejado y vientos leves de rotación sur.
- El calor cederá a partir del viernes con un descenso hacia los 22°C, tendencia que se profundizará durante el fin de semana con marcas térmicas más bajas.
El tiempo en Tucumán continuará con condiciones estables este jueves 3 de septiembre. Según el pronóstico, la jornada se presentará despejada, cálida y sin lluvias, con una temperatura mínima cercana a los 13°C y una máxima de alrededor de 30°C.
Los datos del pronóstico oficial consultado anticipan cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, pero con condiciones que mejorarían hacia la tarde, cuando predominaría el cielo despejado.
Otros pronósticos coinciden en anticipar una jornada cálida y con baja o nula probabilidad de precipitaciones.
Cómo estará el tiempo durante el jueves en Tucumán
Durante la madrugada, la temperatura rondará los 16°C, con algunas nubes y viento leve del sudoeste.
Por la mañana, el termómetro ascenderá hasta los 18°C, mientras que el cielo se presentará algo nublado. El viento soplará desde el sudeste a una velocidad estimada de entre 13 y 22 km/h.
Hacia la tarde, llegará el momento más cálido del día: se espera una temperatura cercana a los 30°C, con cielo despejado y viento del sur.
Durante la noche, la temperatura descenderá hasta aproximadamente los 27°C en las primeras horas y continuará bajando durante la madrugada.
¿Lloverá este jueves 3 de septiembre?
El pronóstico indica 0% de probabilidad de precipitaciones durante las distintas franjas horarias de la jornada.
Otros servicios meteorológicos también anticipan condiciones secas y cielo despejado para San Miguel de Tucumán, con máximas que se ubican entre los 28°C y 32°C.
El pronóstico para los próximos días
El calor comenzará a ceder desde el viernes. Para el viernes 4 de septiembre, se espera una máxima cercana a los 22-25°C, mientras que el sábado las temperaturas continuarían descendiendo.
Por el momento, el jueves se perfila como una jornada cálida, seca y mayormente despejada en Tucumán, ideal para actividades al aire libre.