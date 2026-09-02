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Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 3 de septiembre

Conocé el pronóstico completo del Servicio Meteorológico Nacional.

CALOR EN TUCUMÁN. Las temperaturas irían en aumento en la provincia. LA GACETA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
CALOR EN TUCUMÁN. Las temperaturas irían en aumento en la provincia. LA GACETA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán registrará un jueves 3 de septiembre cálido y soleado, con una temperatura máxima de 30°C y nula probabilidad de lluvias, según el pronóstico oficial.
  • La jornada iniciará con cielo algo nublado y mínimas de 13°C, pero las condiciones mejorarán hacia la tarde con cielo despejado y vientos leves de rotación sur.
  • El calor cederá a partir del viernes con un descenso hacia los 22°C, tendencia que se profundizará durante el fin de semana con marcas térmicas más bajas.
Resumen generado con IA

El tiempo en Tucumán continuará con condiciones estables este jueves 3 de septiembre. Según el pronóstico, la jornada se presentará despejada, cálida y sin lluvias, con una temperatura mínima cercana a los 13°C y una máxima de alrededor de 30°C.

Los datos del pronóstico oficial consultado anticipan cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, pero con condiciones que mejorarían hacia la tarde, cuando predominaría el cielo despejado.

Otros pronósticos coinciden en anticipar una jornada cálida y con baja o nula probabilidad de precipitaciones.

Cómo estará el tiempo durante el jueves en Tucumán

Durante la madrugada, la temperatura rondará los 16°C, con algunas nubes y viento leve del sudoeste.

Por la mañana, el termómetro ascenderá hasta los 18°C, mientras que el cielo se presentará algo nublado. El viento soplará desde el sudeste a una velocidad estimada de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde, llegará el momento más cálido del día: se espera una temperatura cercana a los 30°C, con cielo despejado y viento del sur.

Durante la noche, la temperatura descenderá hasta aproximadamente los 27°C en las primeras horas y continuará bajando durante la madrugada.

¿Lloverá este jueves 3 de septiembre?

El pronóstico indica 0% de probabilidad de precipitaciones durante las distintas franjas horarias de la jornada.

Otros servicios meteorológicos también anticipan condiciones secas y cielo despejado para San Miguel de Tucumán, con máximas que se ubican entre los 28°C y 32°C.

El pronóstico para los próximos días

El calor comenzará a ceder desde el viernes. Para el viernes 4 de septiembre, se espera una máxima cercana a los 22-25°C, mientras que el sábado las temperaturas continuarían descendiendo.

Por el momento, el jueves se perfila como una jornada cálida, seca y mayormente despejada en Tucumán, ideal para actividades al aire libre.

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