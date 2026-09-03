Confirmado: cuándo y dónde jugará Atlético Tucumán por los cuartos de la Copa Argentina

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán jugará ante Independiente Rivadavia el miércoles 16 de septiembre a las 19 en Banfield por los cuartos de final de la Copa Argentina.
- El Decano avanzó tras golear 4-0 a Independiente en octavos de final, mientras que el conjunto mendocino, vigente campeón, superó 2-0 a Aldosivi.
- El cruce será a partido único y quien logre la clasificación a semifinales se medirá contra el vencedor de la llave entre Platense y Estudiantes de La Plata.
Atlético Tucumánya tiene día, horario y sede para disputar los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. El “Decano” enfrentará a Independiente Rivadavia el miércoles 16 de septiembre, desde las 19, en el estadio Florencio Sola, de Banfield (Buenos Aires).
La confirmación termina de ordenar la agenda del equipo de Julio César Falcioni, que había conseguido su lugar entre los ocho mejores luego de golear 4-0 a Independiente en los octavos de final. Del otro lado estará el vigente campeón de la competencia, que avanzó tras vencer 2-0 a Aldosivi.
El cruce será a partido único y definirá a uno de los semifinalistas del certamen. El ganador de Atlético-Independiente Rivadavia deberá enfrentar en la siguiente instancia al vencedor de Platense-Estudiantes de La Plata, dentro del mismo sector del cuadro.
Así, el “Decano” ya puede poner fecha concreta a uno de los compromisos más importantes de su calendario: miércoles 16, a las 19, en cancha de Banfield, por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina.