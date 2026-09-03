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Confirmado: cuándo y dónde jugará Atlético Tucumán por los cuartos de la Copa Argentina

El “Decano” enfrentará a Independiente Rivadavia por un lugar en las semifinales del certamen.

FESTEJO. Atlético goleó 3-0 a Talleres en 16avos de final; luego venció 4-0 a Independiente para meterse en los cuartos de final de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará a Independiente Rivadavia.
FESTEJO. Atlético goleó 3-0 a Talleres en 16avos de final; luego venció 4-0 a Independiente para meterse en los cuartos de final de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará a Independiente Rivadavia.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán jugará ante Independiente Rivadavia el miércoles 16 de septiembre a las 19 en Banfield por los cuartos de final de la Copa Argentina.
  • El Decano avanzó tras golear 4-0 a Independiente en octavos de final, mientras que el conjunto mendocino, vigente campeón, superó 2-0 a Aldosivi.
  • El cruce será a partido único y quien logre la clasificación a semifinales se medirá contra el vencedor de la llave entre Platense y Estudiantes de La Plata.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumánya tiene día, horario y sede para disputar los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. El “Decano” enfrentará a Independiente Rivadavia el miércoles 16 de septiembre, desde las 19, en el estadio Florencio Sola, de Banfield (Buenos Aires).

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La confirmación termina de ordenar la agenda del equipo de Julio César Falcioni, que había conseguido su lugar entre los ocho mejores luego de golear 4-0 a Independiente en los octavos de final. Del otro lado estará el vigente campeón de la competencia, que avanzó tras vencer 2-0 a Aldosivi. 

El cruce será a partido único y definirá a uno de los semifinalistas del certamen. El ganador de Atlético-Independiente Rivadavia deberá enfrentar en la siguiente instancia al vencedor de Platense-Estudiantes de La Plata, dentro del mismo sector del cuadro. 

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Así, el “Decano” ya puede poner fecha concreta a uno de los compromisos más importantes de su calendario: miércoles 16, a las 19, en cancha de Banfield, por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina.

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