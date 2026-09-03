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Leandro Díaz fue vinculado con Independiente: qué dijeron desde Atlético Tucumán

Desde la dirigencia se refirieron a las versiones que vinculaban al delantero con el “Rojo”.

CONTINUIDAD. Leandro Díaz seguiría siendo una de las principales cartas ofensivas de Atlético Tucumán tras quedar descartadas las versiones que lo vinculaban con Independiente.
CONTINUIDAD. Leandro Díaz seguiría siendo una de las principales cartas ofensivas de Atlético Tucumán tras quedar descartadas las versiones que lo vinculaban con Independiente.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La dirigencia de Atlético Tucumán desmintió este jueves el interés de Independiente por Leandro Díaz y descartó cualquier negociación por el delantero.
  • Los rumores surgieron en Avellaneda para reemplazar a Gabriel Ávalos, pero el libro de pases cerró el miércoles y el club tucumano calificó la versión de errónea.
  • De este modo, Leandro Díaz seguirá bajo el mando de Julio César Falcioni para disputar la recta decisiva del Torneo Clausura y la Copa Argentina.
Resumen generado con IA

Las versiones sobre una posible salida de Leandro Díaz de Atlético Tucumán encontraron este jueves una respuesta desde 25 de Mayo y Chile. Luego de que trascendiera un supuesto interés de Independiente por el delantero, desde la comisión directiva del “Decano” aseguraron que, hasta el momento, no existe ninguna negociación en marcha.

Según las informaciones que circularon durante las últimas horas desde Avellaneda, el “Rojo” habría puesto los ojos en el “Loco” para reforzar su ataque ante la salida de Gabriel Ávalos. Sin embargo, al ser consultado por LA GACETA, un vocero de la dirigencia de Atlético calificó esa versión como “errónea”.

El escenario, además, está condicionado por el cierre del mercado de pases, que se produjo este miércoles a las 21. Desde entonces, únicamente los futbolistas que hayan sido inscriptos previamente cuentan con un margen adicional para completar una eventual transferencia.

Así, y mientras no aparezcan novedades que modifiquen el panorama, Julio César Falcioni seguirá teniendo a Díaz dentro de sus alternativas para un tramo importante de la temporada. El delantero integra el plantel que deberá afrontar la segunda mitad del Torneo Clausura y las instancias decisivas de la Copa Argentina.

Temas Leandro DíazGabriel ÁvalosTorneo Clausura 2026
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