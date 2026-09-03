Leandro Díaz fue vinculado con Independiente: qué dijeron desde Atlético Tucumán

Resumen para apurados
- La dirigencia de Atlético Tucumán desmintió este jueves el interés de Independiente por Leandro Díaz y descartó cualquier negociación por el delantero.
- Los rumores surgieron en Avellaneda para reemplazar a Gabriel Ávalos, pero el libro de pases cerró el miércoles y el club tucumano calificó la versión de errónea.
- De este modo, Leandro Díaz seguirá bajo el mando de Julio César Falcioni para disputar la recta decisiva del Torneo Clausura y la Copa Argentina.
Las versiones sobre una posible salida de Leandro Díaz de Atlético Tucumán encontraron este jueves una respuesta desde 25 de Mayo y Chile. Luego de que trascendiera un supuesto interés de Independiente por el delantero, desde la comisión directiva del “Decano” aseguraron que, hasta el momento, no existe ninguna negociación en marcha.
Según las informaciones que circularon durante las últimas horas desde Avellaneda, el “Rojo” habría puesto los ojos en el “Loco” para reforzar su ataque ante la salida de Gabriel Ávalos. Sin embargo, al ser consultado por LA GACETA, un vocero de la dirigencia de Atlético calificó esa versión como “errónea”.
ð¨Leandro âLocoâ DÃaz, en la mira de #Independiente— GermÃ¡n GarcÃa Grova (@GerGarciaGrova) September 2, 2026
ðReuniÃ³n en estos momentos en #AtleticoTucuman para resolver si emigra. pic.twitter.com/kteC38C1dO
El escenario, además, está condicionado por el cierre del mercado de pases, que se produjo este miércoles a las 21. Desde entonces, únicamente los futbolistas que hayan sido inscriptos previamente cuentan con un margen adicional para completar una eventual transferencia.
Así, y mientras no aparezcan novedades que modifiquen el panorama, Julio César Falcioni seguirá teniendo a Díaz dentro de sus alternativas para un tramo importante de la temporada. El delantero integra el plantel que deberá afrontar la segunda mitad del Torneo Clausura y las instancias decisivas de la Copa Argentina.