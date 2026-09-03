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Copa Argentina: así quedó el cuadro de cuartos de final con Atlético Tucumán entre los ocho mejores

El “Decano” enfrentará a Independiente Rivadavia y el ganador de ese cruce irá contra Platense o Estudiantes.

ABRAZO. Laméndola y Galván celebran la goleada frente a Independiente, el triunfo que metió a Atlético entre los ocho mejores de la Copa Argentina.
ABRAZO. Laméndola y Galván celebran la goleada frente a Independiente, el triunfo que metió a Atlético entre los ocho mejores de la Copa Argentina.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Boca venció por penales a Vélez y se completó el cuadro de cuartos de final de la Copa Argentina, donde Atlético Tucumán enfrentará a Independiente Rivadavia.
  • El Decano avanzó tras golear a Independiente y se medirá con el campeón defensor, mientras el Xeneize selló el último cupo en Córdoba tras igualar sin goles.
  • El ganador de este cruce enfrentará en semifinales a Platense o Estudiantes, mientras que Racing, Boca, Riestra y Banfield definirán el otro finalista del torneo.
Resumen generado con IA

Con el triunfo de Boca sobre Vélez por penales, quedaron definidos los ocho equipos que siguen en carrera en la Copa Argentina y, con ellos, el cuadro completo de los cuartos de final. Atlético Tucumán ya conocía a su próximo rival, Independiente Rivadavia, pero ahora también tiene trazado el camino que podría llevarlo hasta una eventual final. 

El “Decano” enfrentará al vigente campeón del certamen después de haber construido una campaña sólida, en la que eliminó a Sportivo Barracas, Talleres e Independiente. Del otro lado estará la “Lepra” mendocina, que viene de superar 2-0 a Aldosivi y buscará defender la corona conseguida en 2025. 

Aunque la organización todavía no oficializó la programación de los cuartos de final, la opción que tomó mayor fuerza es que Atlético e Independiente Rivadavia jueguen el miércoles 16 de septiembre, desde las 19.15, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello de Defensa y Justicia. Por el momento, fecha, horario y escenario continúan formalmente a confirmar. 

También quedó establecido cómo continuará el cuadro. El ganador de Independiente Rivadavia-Atlético Tucumán se enfrentará en semifinales con el vencedor de Platense-Estudiantes de La Plata. Del otro lado de la llave aparecen Deportivo Riestra-Banfield y Racing-Boca, cuyos ganadores se medirán entre sí por un lugar en la final.

Precisamente, el “Xeneize” fue el último en completar el cuadro. Este miércoles empató 0-0 con Vélez en Córdoba y avanzó 4-3 en la definición por penales, resultado que terminó de confirmar a los ocho equipos que siguen en carrera.

De esta manera, Atlético ya conoce no sólo a su rival de cuartos, sino también cómo quedó conformado su sector del cuadro. Antes, claro, deberá afrontar el cruce frente al vigente campeón de la competencia, mientras espera que la organización oficialice la programación del partido.

Después de eliminar a Independiente con una contundente goleada, el “Decano” se prepara ahora para una nueva instancia de la Copa Argentina. Falta definir cuándo y dónde comenzará a disputarse el próximo capítulo.

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