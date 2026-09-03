Copa Argentina: así quedó el cuadro de cuartos de final con Atlético Tucumán entre los ocho mejores

Con el triunfo de Boca sobre Vélez por penales, quedaron definidos los ocho equipos que siguen en carrera en la Copa Argentina y, con ellos, el cuadro completo de los cuartos de final. Atlético Tucumán ya conocía a su próximo rival, Independiente Rivadavia, pero ahora también tiene trazado el camino que podría llevarlo hasta una eventual final.