Clever Ferreira destrabó un partido difícil y Atlético Tucumán volvió a ganar de visitante

Durante la semana se hablará del cómo. Más de uno se preguntará qué le faltó al equipo para parecerse un poco más a aquel que goleó en Rosario o pondrá en discusión la jerarquía del rival. Pero Atlético tenía que ganar. De la manera que fuera. Y lo hizo en un partido en el que sumar era imperioso para alimentar tanto la tabla anual como la de los promedios.