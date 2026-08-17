Clever Ferreira destrabó un partido difícil y Atlético Tucumán volvió a ganar de visitante

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán venció 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba con un gol de cabeza de Clever Ferreira, logrando un triunfo clave para subir en la tabla.
- El Decano dominó pero careció de contundencia hasta que a ocho minutos del final Ferreira conectó un centro de Godoy, resistiendo luego con diez tras la expulsión de Galván.
- La victoria posiciona a los de Falcioni en zona de playoffs, suma en los promedios y ratifica su racha como visitante al ganar cinco de sus últimos seis encuentros.
Cuánto vale… cuánto vale ese derechazo de Clever Ferreira, contra el frío viento de Río Cuarto, para hacer justicia en un partido en el que Atlético se sentía y era superior, pero no encontraba la manera de plasmarlo en el resultado. Vale muchísimo. Más que tres puntos: es otra ratificación de que el equipo no sólo está en crecimiento, sino que también aprendió a encontrar soluciones para transformar esa evolución en resultados.
Durante la semana se hablará del cómo. Más de uno se preguntará qué le faltó al equipo para parecerse un poco más a aquel que goleó en Rosario o pondrá en discusión la jerarquía del rival. Pero Atlético tenía que ganar. De la manera que fuera. Y lo hizo en un partido en el que sumar era imperioso para alimentar tanto la tabla anual como la de los promedios.
Julio César Falcioni se lo había pedido al plantel antes de salir a la cancha: el “Decano” debía ser superior a Estudiantes. Y Atlético salió dispuesto a cumplirlo, parado unos metros más adelante, adelantando la presión y buscando recuperar rápido. Durante los primeros 15 minutos mostró su mejor versión: intenso para defender, agresivo para recuperar y decidido para atacar.
Sin embargo, con el correr de los minutos, el “Decano” dejó de trasladar esas intenciones al juego. La superioridad seguía estando, pero ya no se traducía en contundencia en los últimos metros. Le costaba llegar con claridad al arco rival y el mediocampo y la ofensiva tuvieron una tarde bastante más apagada que la exhibida en la goleada de Rosario.
Los minutos pasaban, el partido se deslucía cada vez más y el empate empezaba a parecer inexorable. Estudiantes mostraba demasiado poco como para amenazar seriamente a la defensa “decana” y Atlético, aunque seguía siendo el que más proponía, no encontraba la inspiración necesaria para quebrarlo.
Y fue justamente ahí, cuando el partido parecía escaparse hacia un empate con gusto a poco, cuando apareció ese derechazo invaluable de Ferreira. Lautaro Godoy lanzó el centro y, a ocho minutos del final, el defensor apareció para darle al “Decano” el premio que había buscado durante toda la tarde.
También dejó una señal alentadora, una de esas que el equipo espera convertir nuevamente en costumbre: la pelota parada puede volver a ser una fuente de soluciones. Cuando no aparecen los espacios para correr, acelerar y explotar las transiciones -una de las principales virtudes de este Atlético-, el equipo necesita caminos alternativos para destrabar partidos cerrados. Esta vez los encontró por arriba: mérito de “Laucha” por poner el centro justo y de Ferreira por volver a demostrar que, además de sostener al equipo en su propia área, también puede marcar diferencias en la rival.
Después hubo que resistir. Atlético perdió algo de orden en un cierre accidentado, quedó con Gabriel Compagnucci como lateral izquierdo tras la expulsión de Ignacio Galván y terminó reacomodándose como pudo para proteger una ventaja que había costado demasiado conseguir. Ya no importaba jugar bonito ni parecerse al equipo de Rosario: había que sostener el resultado. Y lo hizo.
Porque ese remate de Ferreira vale muchísimo. Vale la quinta victoria en los últimos seis partidos como visitante. Vale meterse entre los ocho mejores de su zona y en puestos de playoffs. Vale volver a sumar fuerte ante un rival directo. Vale confirmar que este Atlético también puede ganar cuando no encuentra su mejor fútbol.
Y, sobre todo, vale lo suficiente para tumbar al “León del Imperio”, conquistar Río Cuarto y permitir que el “Decano” siga soñando. Porque Atlético volvió a demostrar que ya no necesita que todo le salga perfecto para ganar: cuando el fútbol no alcanza, aparecen otras respuestas. Esta vez fue la derecha de Ferreira la que encontró el camino para que el crecimiento también siga reflejándose en los resultados.