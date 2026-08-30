Atlético Tucumán estrenó nueva piel, pero todavía no logra crecer en el Monumental

Cuando las serpientes cambian de piel, lo hacen porque su cuerpo creció y la vieja cobertura ya no alcanza para contenerlo. La nueva aparece brillante, renovada, como la evidencia visible de una evolución. Atlético Tucumán estrenó camiseta en el 0-0 frente a Belgrano, pero la muda quedó apenas en la superficie: el cambio de piel no estuvo acompañado por el crecimiento futbolístico que el equipo todavía busca cuando juega en el Monumental. El “Decano” volvió a sumar ante un rival de jerarquía, aunque la deuda permanece intacta: ya son seis los partidos que acumula sin ganar como local.