UNT: las claves del proceso que desembocará mañana en la elección del nuevo rector

Resumen para apurados
- Los 161 asambleístas de la UNT eligen mañana al nuevo rector en Tucumán entre dos fórmulas para definir la conducción de la casa de estudios.
- Los comicios se concretan tras tres meses de postergaciones y una disputa judicial, luego de que la votación original prevista para el 20 de mayo fuera suspendida.
- La votación destrabará la parálisis política de la universidad y definirá el rumbo de la gestión académica e institucional para los próximos años.
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