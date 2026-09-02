Política

UNT: las claves del proceso que desembocará mañana en la elección del nuevo rector

Después de más de tres meses de postergaciones y una disputa judicial, los 161 asambleístas definirán entre las dos fórmulas que competirán por conducir la Universidad.

RECTORADO. La UNT se prepara para cerrar un proceso electoral que debía resolverse el 20 de mayo. archivo
RECTORADO. La UNT se prepara para cerrar un proceso electoral que debía resolverse el 20 de mayo. archivo
Por Matias Argañaraz Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Los 161 asambleístas de la UNT eligen mañana al nuevo rector en Tucumán entre dos fórmulas para definir la conducción de la casa de estudios.
  • Los comicios se concretan tras tres meses de postergaciones y una disputa judicial, luego de que la votación original prevista para el 20 de mayo fuera suspendida.
  • La votación destrabará la parálisis política de la universidad y definirá el rumbo de la gestión académica e institucional para los próximos años.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánUniversidad Nacional de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Elección en la UNT: quiénes son los 161 asambleístas que elegirán al nuevo rector el jueves

Elección en la UNT: quiénes son los 161 asambleístas que elegirán al nuevo rector el jueves

La UNT se encamina a una semana clave para elegir rector

La UNT se encamina a una semana clave para elegir rector

Lo más popular
Tragedia en Alberdi: un hombre murió en un choque múltiple entre una camioneta, un utilitario y una rastra cañera
1

Tragedia en Alberdi: un hombre murió en un choque múltiple entre una camioneta, un utilitario y una rastra cañera

El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad
2

El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad

Tuvo siete departamentos, dos BMW y una fortuna, pero terminó perdiéndolo todo: la historia de Carlos Salinas
3

Tuvo siete departamentos, dos BMW y una fortuna, pero terminó perdiéndolo todo: la historia de Carlos Salinas

Scania recibe CV para futuras vacantes en Tucumán y el NOA: cómo cargarlo
4

Scania recibe CV para futuras vacantes en Tucumán y el NOA: cómo cargarlo

Muerte a puñaladas en pleno Times Square de Nueva York
5

Muerte a puñaladas en pleno Times Square de Nueva York

Ranking notas premium
El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad
1

El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad

Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente
2

Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente

Nació en Lules, recorrió el mundo cocinando, trabajó con los mejores chefs y hoy revaloriza los sabores tucumanos
3

Nació en Lules, recorrió el mundo cocinando, trabajó con los mejores chefs y hoy revaloriza los sabores tucumanos

Una campaña electoral a cara de perro
4

Una campaña electoral a cara de perro

La FET alertó por la rapidez de los embargos de ARCA en Tucumán: No es que lo vemos, sino que lo sufrimos
5

La FET alertó por la rapidez de los embargos de ARCA en Tucumán: "No es que lo vemos, sino que lo sufrimos"

Más Noticias
Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a provincializar las elecciones

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a "provincializar las elecciones"

Las Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas: la respuesta de un diputado conservador a Milei

"Las Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas": la respuesta de un diputado conservador a Milei

Nace la súper cámara civil: tras la reforma judicial, unifican dos fueros en Tribunales para evitar “los cuellos de botella”

Nace la "súper cámara" civil: tras la reforma judicial, unifican dos fueros en Tribunales para evitar “los cuellos de botella”

Gabriela Sabatini reveló quiénes constituyen su verdadera “familia”: “Encuentros que llenan el corazón”

Gabriela Sabatini reveló quiénes constituyen su verdadera “familia”: “Encuentros que llenan el corazón”

Jaldo vs. Catalán: ¿Quién lidera hoy la intención de voto para las elecciones 2027 en Tucumán?

Jaldo vs. Catalán: ¿Quién lidera hoy la intención de voto para las elecciones 2027 en Tucumán?

Tragedia en Alberdi: un hombre murió en un choque múltiple entre una camioneta, un utilitario y una rastra cañera

Tragedia en Alberdi: un hombre murió en un choque múltiple entre una camioneta, un utilitario y una rastra cañera

Reforma electoral: Catalán cruzó a Jaldo y le recordó su promesa de cambiar el sistema de acoples

Reforma electoral: Catalán cruzó a Jaldo y le recordó su promesa de cambiar el sistema de acoples

Dimes y diretes de la política: la Junta Electoral le quitó la personería al Frente Renovador

Dimes y diretes de la política: la Junta Electoral le quitó la personería al Frente Renovador

Comentarios