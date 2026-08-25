UNT. Los decanos esperan el cierre de un largo proceso electoral.

Resumen para apurados
- Los decanos de la UNT esperan elegir rector el 3 de septiembre en Tucumán, cerrando un extenso proceso comicial para definir la nueva conducción.
- Tanto oficialismo como oposición valoraron alcanzar la etapa final, tras intensas disputas internas y la definición del sistema de votación por asamblea.
- La designación del nuevo rector marcará el rumbo político y académico de la casa de altos estudios tucumana durante los próximos años.
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