Política

UNT: los decanos esperan el cierre de un largo proceso electoral

Oficialismo y oposición valoraron que se transite la etapa final de la elección de rector. La Asamblea Universitaria será el 3 de septiembre.

UNT. Los decanos esperan el cierre de un largo proceso electoral.
UNT. Los decanos esperan el cierre de un largo proceso electoral.
Por Matias Argañaraz Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • Los decanos de la UNT esperan elegir rector el 3 de septiembre en Tucumán, cerrando un extenso proceso comicial para definir la nueva conducción.
  • Tanto oficialismo como oposición valoraron alcanzar la etapa final, tras intensas disputas internas y la definición del sistema de votación por asamblea.
  • La designación del nuevo rector marcará el rumbo político y académico de la casa de altos estudios tucumana durante los próximos años.
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