Catalina Rocchia Ferro: "Necesitamos políticas que nos permitan decir qué va a pasar en 15 años"

Bioetanol e inversiones

La directora de Los Balcanes respaldó el proyecto de ley de biocombustibles impulsado por la senadora Patricia Bullrich y valoró el consenso alcanzado entre petroleras, provincias, productores e industriales. "Hemos llegado a consensuar un punto en donde todas las partes ganan. Dejó de ser un juego de suma cero", afirmó durante la entrevista. Según explicó, una mayor demanda de bioetanol podría impulsar la producción y atraer inversiones. "Si el precio acompaña, las inversiones vienen", resumió. También destacó la posibilidad de que las provincias puedan aumentar los cortes de biocombustibles y consideró que el desarrollo del sector debe formar parte de una estrategia de largo plazo orientada a fortalecer la soberanía energética.