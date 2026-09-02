El camino del héroe: en 2022, dos provincias torpedearon a Bernabé Aráoz; ¿la tercera será la vencida?

Las antiquísimas rivalidades de Bernabé Aráoz con santiagueños y salteños emergieron al cabo de dos siglos e impidieron en 2022 que el Congreso declarara “Héroe Nacional” al tucumano. No fue el primer intento, ya que un proyecto similar había fracasado en 2018. Pero nunca hay que bajar los brazos. Por estos días, una iniciativa orientada en el mismo sentido y que ya cuenta con media sanción del Senado aguarda el tratamiento en la Cámara de Diputados. ¿La tercera será la vencida para Bernabé Aráoz?
Originalmente fueron dos los proyectos presentados por senadoras tucumanas, uno de Silvia Elías de Pérez (expediente S-1019/17) y otro del tándem Beatriz Mirkin-Beatriz Rojkés de Alperovich (997/17). Fueron considerados en forma conjunta y recibieron media sanción el 10 de octubre de 2018. Cuando llegó a Diputados quedó registrado como 83-S-2018 (CD-107/18) y lo giraron a las comisiones de Defensa Nacional y Educación. Allí no se trató nunca y perdió estado parlamentario.
Elías de Pérez volvió a la carga (expediente S-104/2021) y una vez más el Senado le dio media sanción el 9 de diciembre de 2021. En Diputados fue tratado por Defensa Nacional el 23 de agosto de 2022 y luego por la Comisión de Cultura, el 30 de agosto. Lo aprobaron sin modificaciones y quedó como Orden del Día 268/2022. No obstante, durante los debates se introdujo una cuña que generó un efecto paralizante y, nuevamente, el proyecto resignó el estado parlamentario.
¿Qué sucedió? El diputado nacional santiagueño Ricardo Daives, integrante de la Comisión de Defensa, planteó que si se producía el reconocimiento nacional a Aráoz, Santiago del Estero debía reivindicar también a sus propios protagonistas históricos, Juan Francisco Borges y Juan Felipe Ibarra. Ambos eran enemigos acérrimos de Bernabé Araóz. El 26 de agosto de 2022, Daives presentó formalmente el expediente 4435-D-2022 para declarar “Héroes Nacionales” a Borges y a Ibarra. Como suele suceder en estos caso, todo quedó en el aire.
Doble flanco
Eran los turbulentos tiempos de la Guerra por la Independencia y aquella primigenia Gobernación del Tucumán incluía en su territorio a Santiago del Estero. Inevitablemente, los esfuerzos santiagueños por conseguir su autonomía chocaron con la decisión de Bernabé Aráoz de mantener la unidad del territorio. Borges e Ibarra fueron líderes de esos movimientos y mantuvieron largos y sangrientos enfrentamientos con Tucumán.
La versión santiagueña es que Aráoz pergeñó la ejecución de Borges por medio de un ardid. Afirman que el tucumano le mintió a Manuel Belgrano, jefe del Ejército Auxiliar del Perú, que Borges se había alzado contra las tropas patriotas, cuando en realidad lo había hecho contra los hombres de Aráoz. Algo se rompió definitivamente entre ambas provincias el 1 de enero de 1817, cuando Borges murió fusilado. Ibarra jamás lo perdonó y guerreó incansablemente contra Aráoz, hasta que la autonomía de Santiago del Estero quedó sellada con el Pacto de Vinará en 1821.
Pero no sólo desde Santiago del Estero llegó la oposición a Bernabé Aráoz. Romina Del Plá, diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, se embanderó con una vieja causa salteña y fundamentó en un extenso texto sus observaciones al dictamen que en 2022 le había dado luz verde al proyecto en favor de Bernabé Aráoz.
En su caso, habló de los palos en la rueda que -según detalló- el tucumano introducía en la vida política de Salta y entorpecía el accionar de Martín Miguel de Güemes. Explicó Del Plá que estas movidas del tucumano, aliado con terratenientes salteños en el afán de derrocar a Güemes, conspiraban contra la defensa de la frontera nacional que los “Infernales” desarrollaban frente a las avanzadas realistas.
“Queda claro que no existen merecimientos en Bernabé Aráoz para considerarlo héroe nacional -escribió la diputada-. (...) La traición de Francisco Ramírez a Artigas y la conspiración de Bernabé Aráoz contra Güemes pavimentaron la constitución de esta Argentina semicolonial sometida al imperialismo”.
Objetivos
La senadora peronista Sandra Mendoza, impulsora de este nuevo proyecto, destacó que declarar “Héroe Nacional” a Bernabé Araóz implicará saldar “una eterna deuda que tenemos los argentinos con alguien que ha dado mucho por la independencia”.
De aprobarse la norma, el Gobierno nacional deberá impulsar actividades destinadas a destacar el rol de Aráoz en las campañas por la Independencia. Deberán ser acciones destinadas a subrayar, rememorar y reflexionar sobre la vida, el pensamiento y la trayectoria de Aráoz, en especial su participación en la Batalla de Tucumán. Habrá que ver si no vuelven a aparecer en este camino aquellas piedras sembradas dos siglos atrás y que, aunque parezca mentira, mantienen su vigencia.