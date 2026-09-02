El camino del héroe: en 2022, dos provincias torpedearon a Bernabé Aráoz; ¿la tercera será la vencida?

La versión santiagueña es que Aráoz pergeñó la ejecución de Borges por medio de un ardid. Afirman que el tucumano le mintió a Manuel Belgrano, jefe del Ejército Auxiliar del Perú, que Borges se había alzado contra las tropas patriotas, cuando en realidad lo había hecho contra los hombres de Aráoz. Algo se rompió definitivamente entre ambas provincias el 1 de enero de 1817, cuando Borges murió fusilado. Ibarra jamás lo perdonó y guerreó incansablemente contra Aráoz, hasta que la autonomía de Santiago del Estero quedó sellada con el Pacto de Vinará en 1821.