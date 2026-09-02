Shows en vivo en Tucumán: guía para disfrutar del Septiembre Musical

Jueves 24

Proyecciones

- “Una canción para mi tierra” es el documental de Mauricio Albornoz Iniesta sobre un maestro de música que detecta fumigaciones en un pueblo rural que ponen en riesgo la salud de sus alumnos, y que se proyectará en la sala Hynes O’Connor a las 20. Habrá funciones también el viernes 25 y el sábado 26, a la misma hora.