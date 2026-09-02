Shows en vivo en Tucumán: guía para disfrutar del Septiembre Musical
El mayor evento oficial de la música es esperado todos los años por un público ansioso por disfrutar de una agenda amplia y diversa. Presentamos la grilla completa de su edición número 66, con estrenos locales y visitantes de prestigio nacional en distintos estilos.
Mañana
Un documental sobre una artista engañada
- Mañana a las 20 se estrenará en la sala Hynes O’Connor (San Martín 251) el documental “Yo soy Mika de Frankfurt”, dirigido por Leandro Tolchinsky sobre la artista trans que lanza su carrera solista tras ser traída a la Argentina engañada. Se repone viernes y sábado.
- A las 21, en el Teatro San Martín (avenida Sarmiento 601) se estrenará “La verbena de la Paloma”, en función premiere para invitados.
- El ciclo gratuito Cultura Bar comenzará con rock a las 21.30 en el Bar Irlanda (Catamarca 240) con el tributo a Los Redonditos de Ricota por parte de Suerte Vagabunda y en Jack Lemon de Tafí Viejo (avenida Alem 288) con La Vespa.
Viernes
Danza y coro infanto juvenil
- A las 21, en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), la Compañía de Danza Contemporánea de Tucumán repondrá “Paisajes interiores” (foto).
- A las 20, gratis en el Patio Lola Mora del Ente Cultural (San Martín 251) actuarán Doloresmora y Mientras el Lobo.
- En el Museo Folklórico se presentará “Tucumán en canto”, con Paula y Gabriel Cuéllar, Mocho Ojeda y Sonia Quainele.
- Dentro del ciclo Cultura Bar, en Oskar (Virgen de la Merced 611) estaá Agustín Goytía y en Panificación Albertus de Lules, El Tableñito.
- A las 21, en el teatro San Martín y con entrada libre, actuará el Coro de Niños y Jóvenes del Ente Cultural bajo la dirección de Andrea Cardozo con “Un mundo de canciones”.
Sábado
Taller con Carlos Gianni
- El reconocido compositor, músico y educador Carlos Gianni, referente del teatro musical y la pedagogía artística para las infancias dictará un taller de dos jornadas en el Centro Cultural Juan B. Terán (Marco Avellaneda 350), desde las 16. Las inscripciones se realizarán hasta hoy, con la organización general de la academia Tole Tole.
- La emblemática zarzuela “La verbena de la Paloma”, con dirección general de Jorge Bulacia Soler, tendrá a las 21 su primera función abierta en el teatro San Martín.
- En la sala Orestes Caviglia, la Compañía de Danza Contemporánea de Tucumán presentará “¿Todavía cantamos? Heredar una voz”, un tributo a Mercedes Sosa.
- En el Patio Lola Mora del Ente Cultural desde las 20 actuarán Luis Gómez Salas, Las Cosas Inexplicables y Amor a Roma.
- La Vespa llevará su rock a Monte Chill en Tafí Viejo.
Domingo
Teatro musical infantil
- A las 18, el Teatro Estable ofrecerá el musical de Selva Cuencia “¿Quién es, dónde está?” (foto) en la sala Orestes Caviglia, dirigida por Indio Armanini. Volverá a presentarse los otros domingos del mes, a la misma hora.
- A la misma hora, en el teatro San Martín comenzará el ciclo de música de cámara; mientras que a las 20 se presentará “La verbena de la Paloma”.
- En el Patio Lola Mora habrá K-Pop con Proyecto Morado.
Miércoles 9
Una zarzuela emblemática
- A las 21, en el teatro San Martín, habrá una nueva función de “La verbena de la Paloma”. El jueves 10 se repondrá la zarzuela.
Jueves 10
La vida de Tomás Lipán y jazz tucumano
- En la sala Hynes O’Connor, a las 20 se proyectará el documental “Lipán”, el filme dirigido por Gonzalo Calzada que sigue al músico jujeño Tomás Lipán en su recorrido por escenarios del mundo para llevar la memoria viva de su tierra. Volverá a proyectarse el viernes 11 y el sábado 12.
- A las 21, en la sala Orestes Caviglia habrá una noche de jazz con Flor Escalante y Emilio Díaz.
- El Museo Juan Carlos Iramain (Entre Ríos 27) será sede de un encuentro de música electrónica.
- En Oskar se proyectará el filme “Príncipe oscuro”, de Camilo de Cabo y Nicanor Loretti
- En el Bar Irlanda, Gyra hará un homenaje a Andrés Calamaro y en El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501) actuará Quique Yance.
Viernes 11
Freestyle en el Centro Cultural Terán
- La competencia Tucumán Freestyle tendrá lugar desde las 19 en el Centro Cultural Juan B. Terán (Marco Avellaneda al 300).
- En la sala Orestes Caviglia, a las 21 se presentará “Melodramas, teatro de máscaras”, dirigido por Lilian Mirkin.
- En el teatro San Martín, desde las 21 habrá flamenco con el bailaor tucumano Carlos Rivero (foto) y su espectáculo “Pureza”.
- Los ritmos tradicionales norteños sonarán en el Museo Folklórico Provincial General Manuel Belgrano (24 de Septiembre 565) con Las Voces del Carmen, Luis Soria y Abril Sierra.
- En Lula Bar (Lules) actuará Agustín Puchinque.
Sábado 12
La revuelta de los negros
- Desde las 17, el Centro Cultural Juan B. Terán alojará una Feria de las Colectividades con stands y música en vivo.
- A las 19.30 y a las 21, en la sala Orestes Caviglia se montará el espectáculo musical “Show Choir”.
- A las 20 comenzará en la Comuna de Los Puestos el ciclo “La música llega a todo el territorio”, con artistas de Simoca, Manuela Pedraza, Río Colorado, Los Puestos, Monteagudo, Santa Cruz y La Tuna, García Fernández y Santa Rosa de Leales.
- Luego de 20 años, al teatro San Martín llegará a las 21 “La revuelta de los negros”, con Viviana Taberna y Carlos Podazza.
- Cultura Bar se desplegará en Oskar con Sipeganboy; en El Encuentro de Tafí Viejo con Niño Fuego; y en Bero de Trancas con Nancy y Marcelo.
Domingo 13
Artistas del interior
- También a las 18, el dúo Mano a Mano hará folclore y tango en el foyer de teatro San Martín. A las 20, en la sala mayor, se verá “La verbena de la Paloma” (foto).
- A las 20 continuará el ciclo de artistas del interior en la Comuna de Santa Ana, con representantes de Aguilares, Concepción, Santa Ana, Medinas, La Trinidad, Monte Bello, Alto Verde, Alpachiri y Los Sarmiento.
- En el Centro Juan B. Terán se realizará una peña folclórica con Alhma, Las Voces de Ranchillos, Pedro y Pedro, Bianca Gómez y Yuca Córdoba (foto).
Miércoles 16
Terminan los Juegos Culturales Evita
- La ronda final de los Juegos Culturales Evita tendrá lugar desde las 16 en el teatro San Martín.
Jueves 17
Aportes de afrodescendientes
- La Secretaría de la Juventud de la Provincia auspicia, desde las 14, el evento Tucumán Suena en la sala Orestes Caviglia.
- A las 20, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor se estrenará el documental de Alberto Masliah “Negro che, negro usted. Quince años después”, en el que sigue la grabación de un disco colectivo y un recital protagonizados por artistas argentinos afrodescendientes, en recuerdo de su referente Pocha Lamadrid. Otras proyecciones se realizarán el viernes 18 y el sábado 19.
- A las 21, en el teatro San Martín, tendrá lugar un homenaje al Pato Gentilini.
- En el Museo Histórico Provincial Presidente Nicolás Avellaneda (Congreso 56) estará la Dj Paula Díaz.
- Downtown (24 de Septiembre 351) recibirá el ciclo de Cine Bar con “El día que me quieras. El viaje de Gardel”, de Matías Mera.
Viernes 18
Show acústico de dos Fundamentalistas
- A las 21, en la sala Orestes Caviglia, se presentará la obra teatral “Entretelones”, escrita por Manuel Maccarini y dirigida por Jorge de Lassaletta. Se repondrá el sábado 19.
- Estación Buenos Aires, con la participación del violinista Rafael Gintoli, se presentará desde las 21 en el teatro San Martín.
- En el Centro Cultural Juan B. Terán se presentarán desde las 20 Gaspar Benegas y Baltasar Comotto, guitarristas de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en un show acústico con clásicos del rock nacional. En el lugar se montará el Espacio Tatuaje.
- En el Museo Folklórico actuarán Kimsa Juy y Diego Sosa.
- El bar Bond de Monteros recibirá a la banda Ro Ma.
Sábado 19
Festival en Tafí del Valle
- El Predio Democracia de Tafí del Valle será sede de un festival gratuito con artistas de El Mollar, Tafí del Valle, Amaicha del Valle y Colalao del Valle desde las 20.
- La versión tucumana de “Yiya, el musical” regresa a los escenarios a las 21, en el teatro San Martín.
- En el Centro Cultural Juan B. Terán habrá música tropical desde las 20 con Marimbanda, Eli Cortalezzi, La Vita y Kalama Tropical.
- En el Cadillal habrá música en el anfiteatro y la obra teatral “El tapir y su medio ambiente en el Teatro Armando Díaz.
- Malamba actuará en la Casa Padilla (25 de Mayo 36).
- Desde las 14.30, en el Centro Cultural Iramain (Ruta 341, km20, Raco) se presentarán el Colo Wilde y Retoño Dúo.
- El grupo Madera Criolla visitará el bar Los Altos de Trancas.
Domingo 20
Roberto Buffo dirige “Semblanza española”
- En el teatro San Martín, a las 18 habrá música de cámara con Alpapuyo en el foyer y a la 20, en la sala mayor, Roberto Buffo dirigirá el concierto “Semblanza española”.
- Desde las 20, en la Comuna de El Naranjito se presentarán músicos de Estación Aráoz y Tacanas, Las Cejas, Los Ralos, Agua Dulce y La Soledad, El Naranjito, Ranchillos, San Andrés, Delfín Gallo, El Bracho y El Cevilar, Colombres y Los Pereyra.
- En la Casa de la Cultura de Tafí Viejo (avenida Alem753) actuará Damarys Figueroa desde las 20.
- Nancy Pedro cantará en el Bar Muppa de Tafí del Valle, dentro del proyecto Cultura Bar, sin cobro de derecho de espectáculo.
Lunes 21
Shows gratuitos
- Dentro de Cultura Bar, en La Pinche Peña de Famaillá sonará Adrián Torres y en el Mercado Municipal de Tafí Viejo (San Martín y Uttinger), D’fasados.
Jueves 24
Proyecciones
- “Una canción para mi tierra” es el documental de Mauricio Albornoz Iniesta sobre un maestro de música que detecta fumigaciones en un pueblo rural que ponen en riesgo la salud de sus alumnos, y que se proyectará en la sala Hynes O’Connor a las 20. Habrá funciones también el viernes 25 y el sábado 26, a la misma hora.
- En el ciclo Cine Bar, se verá “Nuestros días en mi memoria”, de Gonzalo López en Pura Vida Mae (Yerba Buena).
- En el Bar Irlanda, La Bernabé rendirá tributo a Tan Biónica.
Viernes 25
Festival “Guitarras del mundo”
- A las 21, en la sala Orestes Caviglia se presentará el espectáculo “Sombras”, que se repondrá el sábado 26.
- A las 21, el teatro San Martín será sede del festival Guitarras del Mundo.
- En el Museo Folklórico habrá un encuentro de charangos; en el Museo Histórico Presidente Avellaneda, Roberto Espinosa hará poesía y música; en el Sanmartiniano (La Ramada) actuará José María Montini; y en el Iramain de Raco estará Macai.
- Trato Hecho se presentará en el bar Bond de Monteros; El Batacazo, en Herr Villem de San Pedro de Colalao y Los Inolvidables Iracundos en el Cóndor de Famaillá.
Sábado 26
“Tucumán danza”
- Desde las 17, la plaza Independencia recibirá el encuentro “Tucumán danza”, con más de 6.000 artistas tucumanos e invitados de cinco provincias.
- En el Anfiteatro de El Cadillal actuarán desde las 20 músicos de Alderetes, El Chañar, La Florida, Las Talitas, Tafí Viejo, Trancas, El Cadillal, Los Nogales, Tapia, Choromoro, San Pedro de Colalao y Benjamín Paz.
- Fra Tenori presentará a las 2 en el teatro San Martín su concierto “América”.
- Ópera Suite Lírica actuará en la Casa de la Cultura de Lules.
- El Rancho La Candelaria de Amaicha del Valle recibirá a Tango a Tango.
Domingo 27
Estrenan “El lago de los cisnes”
- El foyer del teatro San Martín tendrá a las 18 música de cámara y su sala mayor, a las 20, el estreno del ballet “El lago de los cisnes”, con partitura de Piotr Ilich Tchaikovski.
- A las 20, en La Reducción habrá artistas de Lules, Yerba Buena, San Javier, Monteros y Famaillá.
- Rocket Queen interpretará temas de Maná en el Bar Irlanda y en el Rancho La Candelaria de Amaicha del Valle estará Ahí Va el Tábano.
Martes 29
Banda sinfónica
- En el teatro San Martín, a las 21 habrá un concierto de la Banda Sinfónica.
- Santos Discépolo (La Rioja 219) recibirá a María y las Merluzas y el Bar Muppa de Tafí del Valle, a Enzo Torres.
Miércoles 30
Disco “Internos” del Hospital Obarrio
- En la sala Orestes Caviglia tendrá lugar el lanzamiento del disco “Internos”, con pacientes del Hospital Obarrio.
- A las 21, volverá al teatro San Martín “El lago de los cisnes”.
Jueves 1 de octubre
Ballet clásico
- A las 21 se repone en el teatro San Martín “El lago de los cisnes”, con la participación del Ballet Estable y de la Orquesta Estable de la Provincia.
Viernes 2
Hilda Lizarazu y Lito Vitale
- A las 21, en el teatro San Martín, Hilda Lizarazu (foto) y Lito Vitale protagonizarán el show “Hilda canta a Charly”, con canciones de Charly García.
- A las 21, en la sala Orestes Caviglia se presentará “Primaveras”, del Elenco de Teatro de Adultos Mayores.
Sábado 3
Teatro con adultos mayores
- Desde las 21 tendrá lugar una nueva función de “Las primaveras”, a cargo del grupo vocacional de teatro de adultos mayores del Ente Cultural de la Provincia, en la sala Orestes Caviglia.
- A las 21, en el teatro San Martín estará “El lago de los cisnes”.
Domingo 4
Últimas funciones
- Cierre de la agenda en el teatro San Martín, con música de raíz folclórica con Tréboles y Nancy Pedro en el foyer a las 18 y la reposición despedida del ballet clásico “El lago de los cisnes” a las 20 en la sala mayor.