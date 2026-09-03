Una startup tucumana usa IA y drones para detectar basurales

En el caso de Tomás, la propuesta encontró un punto de contacto natural con su formación. Trabaja con sistemas de información geográfica, mapas, cartografía y herramientas de representación territorial. Y había detectado una dificultad que excedía el problema de los residuos. “Muchas políticas públicas no trabajaban bien el tema de mapas para mostrar realmente el impacto producido por esas políticas públicas”, señala. Una buena representación cartográfica, sostiene, puede ayudar a entender “cómo hacen valer la plata del Estado” y cómo se la puede gastar de una manera más óptima.