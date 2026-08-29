EconomíaRural

El Senasa estará en el Congreso de Drones en Tucumán

El organismo co-organiza el encuentro que reunirá del 23 al 25 de septiembre a especialistas y referentes del sector.

El Senasa estará en el Congreso de Drones en Tucumán
Hace 5 Hs

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) co-organiza y participa del Congreso Internacional de Drones, que se desarrollará del 23 al 25 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), con el fin de convertirse en el espacio de referencia del ecosistema RPA (Automatización Robótica de Procesos) en Argentina.

Con el eslogan “Convergencia en vuelo para un desarrollo sostenible”, el evento internacional se propone promover la transferencia de conocimiento y la formación de talentos especializados; facilitar la vinculación entre ciencia, industria, Estado y sector privado; impulsar el uso de la Inteligencia Artificial (IA) y el Internet de las Cosas (IoT) en el ecosistema RPA; difundir el estado actual de regulaciones de aeronaves pilotadas a distancia alineadas con estándares globales y contribuir a un uso responsable de las tecnologías aéreas no tripuladas.

En el marco del programa, el jueves 24 de septiembre, el director de Agroquímicos y Biológicos del Senasa, Marcelo Sánchez, integrará la mesa debate: “Regulación inteligente para la agricultura del futuro”, junto con secretarios agrícolas de gobierno provinciales.

Además, expondrán especialistas nacionales e internacionales, empresas, organismos públicos, investigadores, universidades, productores y profesionales que impulsan el desarrollo de las aeronaves pilotadas a distancia. Entre los principales referentes figuran: la Sociedad Rural de Tucumán, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una empresa privada y el especialista en agricultura de precisión, ingeniero agrónomo Carlos Bermúdez.

El uso de drones para la vigilancia sanitaria y el convencimiento de que el futuro de la sanidad animal y vegetal está íntimamente ligado a la incorporación de la tecnología y la innovación, sustentan la participación activa del Senasa en este importante congreso.

En tal sentido, el Centro Regional NOA Sur del Senasa, siguiendo los lineamientos nacionales del Organismo y la necesidad de ser facilitador del desarrollo productivo nacional, sostiene que los drones y la automatización robótica de procesos ya no son herramientas del mañana, sino realidades del presente que transforman la agricultura de precisión y optimizan el control fiscalizador en territorio.

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