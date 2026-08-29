El Senasa estará en el Congreso de Drones en Tucumán

Con el eslogan “Convergencia en vuelo para un desarrollo sostenible”, el evento internacional se propone promover la transferencia de conocimiento y la formación de talentos especializados; facilitar la vinculación entre ciencia, industria, Estado y sector privado; impulsar el uso de la Inteligencia Artificial (IA) y el Internet de las Cosas (IoT) en el ecosistema RPA; difundir el estado actual de regulaciones de aeronaves pilotadas a distancia alineadas con estándares globales y contribuir a un uso responsable de las tecnologías aéreas no tripuladas.