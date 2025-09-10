“Crecen” los basurales debido a un nuevo sistema de detección, dice el municipio capitalino

Asimismo, al referirse a los contenedores de basura, Migliavacca expresó que el problema surge del tratamiento que la ciudadanía les da a los residuos “no habituales” (escombros, muebles en desuso, etcétera). “La semana pasada levantamos tres sillones de unos contenedores. Van en camioneta y los dejan, aún cuando tenemos los puntos verdes. Es la comodidad de la gente”, planteó. A su vez, otro desafío para la gestión de residuos es cómo asistir a los recuperadores urbanos. “Estamos viendo la situación socioeconómica, más la apertura de las importaciones y cómo bajó el precio de los residuos reciclables -antes se pagaba $200 el kilo de cartón y hoy hasta $70-. Sabemos que es gente que la está pasando mal. Por eso es importante que la gente separe los residuos y se sumen, porque (estas campañas) también tienen un fin social de evitar que esas personas se metan en los contenedores, caminen con sus carros en el frío y en el calor”, desarrolló.