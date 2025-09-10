“Crecen” los basurales debido a un nuevo sistema de detección, dice el municipio capitalino

El portal de datos de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán informa que existen 442 basurales a cielo abierto en la ciudad. Y si bien se reporta un crecimiento respecto del último registro (con 387 vertederos), la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julieta Migliavacca, remarcó que en este trimestre se erradicó un 29% más de volcaderos que en el trimestre anterior.
La funcionaria municipal abordó el trabajo que desempeñó la oficina ambiental desde sus inicios, en 2023. Dijo que el primer programa fue el “Separá”, con el que se comenzó a promover la separación diferenciada en origen dentro de las cuatro avenidas. Luego fue que se declaró la emergencia ambiental para San Miguel de Tucumán, en enero de 2024, y con ella -aseguró- se puso especial atención en los basurales a cielo abierto.
El trimestre pasado, el portal de datos de la gestión de Rossana Chahla informó que existían 387 basurales a cielo abierto. Actualmente esa cifra creció a 442, de los cuales 265 son crónicos y 177 permanecen erradicados. “Tenemos un 40% de los basurales erradicados, o sea que hemos avanzado un montón en lo que es el 100% de los basurales”, planteó Migliavacca. Y argumentó que el número de vertederos subió porque se incorporó un nuevo sistema de detección, con Inteligencia Artificial (IA), y porque ahora se contabiliza a los sitios por unidad, no importa cuántos haya en la misma zona. “Por ejemplo, en la autopista teníamos basurales en las dos veredas y los teníamos identificados como uno; ahora pusimos dos. Fuimos mejorando nuestro mecanismo para poder después tratar los basurales y sacarlos del lugar”, explicó.
Indicadores positivos
En este sentido, Migliavacca destacó la participación vecinal y el crecimiento de los indicadores de recolección. “Hoy tenemos todas las tardes recolección diferenciada fuera de las cuatro avenidas con muchos comercios y edificios que se sumaron. Por otro lado, tenemos puntos verdes incorporados y en los que notamos que crece sostenidamente la separación diferenciada con un compromiso firme de los vecinos”, resaltó la funcionaria. En el trimestre mayo-julio, la recolección diferenciada creció un 17%.
Asimismo, al referirse a los contenedores de basura, Migliavacca expresó que el problema surge del tratamiento que la ciudadanía les da a los residuos “no habituales” (escombros, muebles en desuso, etcétera). “La semana pasada levantamos tres sillones de unos contenedores. Van en camioneta y los dejan, aún cuando tenemos los puntos verdes. Es la comodidad de la gente”, planteó. A su vez, otro desafío para la gestión de residuos es cómo asistir a los recuperadores urbanos. “Estamos viendo la situación socioeconómica, más la apertura de las importaciones y cómo bajó el precio de los residuos reciclables -antes se pagaba $200 el kilo de cartón y hoy hasta $70-. Sabemos que es gente que la está pasando mal. Por eso es importante que la gente separe los residuos y se sumen, porque (estas campañas) también tienen un fin social de evitar que esas personas se metan en los contenedores, caminen con sus carros en el frío y en el calor”, desarrolló.
La funcionaria aseveró que el 100% del material recogido es entregado a los recuperadores urbanos que trabajan en el ex frigorífico municipal. “De esta forma dignificamos su tarea y evitamos que tengan que recorrer cientos de cuadras revisando contenedores”, señaló.
Por último, Migliavacca apuntó habló de los casos de vandalismo que se sufren en la ciudad. “En un basural sobre el que trabajamos nos robaron todo: árboles, cubiertas para proteger los árboles, los carteles de ‘prohibido arrojar basura’, todo. Eso sí duele porque hay mucho empeño y estamos logrando muy buenos resultados en muchos lugares donde venimos erradicando basurales”, manifestó.