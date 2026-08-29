El Tamagotchi vuelve a sorprender: ahora se lo puede llevar puesto como un anillo

Resumen para apurados
- Tamagotchi lanzó en Japón su versión Ring, una mascota virtual en formato de anillo con pantalla a color que saldrá al mercado por 50 dólares para entrega en febrero de 2027.
- El dispositivo mide 28 milímetros, posee batería recargable y recrea el clásico juego de los años 90 con controles laterales y más de 30 personajes interactivos para cuidar.
- Con reservas agotadas rápidamente en tiendas de importación, este lanzamiento consolida la adaptación del clásico interactivo al mercado de la tecnología portátil moderna.
El Tamagotchi encontró una nueva manera de acompañar a sus dueños: ahora se puede llevar directamente en un dedo. La clásica mascota virtual que conquistó a una generación en los años 90 regresará en forma de anillo, con pantalla a color, batería recargable y más de 30 personajes para cuidar.
El nuevo dispositivo, bautizado Tamagotchi Ring, mide apenas 28 milímetros de alto y permite alimentar, cuidar e interactuar con la criatura virtual desde una pantalla LCD de 0,56 pulgadas. A pesar de su reducido tamaño, mantiene buena parte de la dinámica que convirtió al juguete original en un fenómeno mundial.
El lanzamiento será inicialmente en Japón. Allí tendrá un precio de 7.700 yenes, unos U$S 50, y las primeras unidades comenzarán a entregarse en febrero de 2027.
Cómo funciona el Tamagotchi que se lleva en el dedo
La principal diferencia respecto del modelo original se encuentra en su formato. Todo el sistema fue reducido hasta entrar en una pequeña carcasa que puede utilizarse como un anillo.
Desde la pantalla se puede observar el estado de la mascota virtual y realizar las tareas básicas del juego. Al igual que en las versiones tradicionales, el usuario debe ocuparse de su personaje y las decisiones que toma durante la crianza tienen consecuencias sobre su evolución.
El Tamagotchi Ring incluye más de 30 personajes correspondientes a distintas generaciones de la franquicia. También cuenta con una criatura secreta que puede aparecer dependiendo de la manera en que el usuario cuide a su mascota.
El diseño conserva algunos de los elementos clásicos del juguete. Debajo de la pantalla aparecen los tres botones frontales característicos de los primeros Tamagotchi, aunque en esta versión son únicamente decorativos.
Los controles que realmente permiten utilizar el dispositivo están ubicados en los dos laterales de la carcasa. Desde allí se pueden recorrer las opciones e interactuar con el personaje.
Una batería recargable y un diminuto estuche
La reducción de tamaño también obligó a modificar el sistema de alimentación del dispositivo. En lugar de una pila reemplazable, el Tamagotchi Ring incorpora una batería recargable y viene acompañado por un pequeño estuche de carga.
Cuando necesita recuperar energía, el anillo puede colocarse dentro de esa base. Incluso es posible continuar con algunas interacciones mientras permanece conectado.
En su interior reúne 52 componentes electrónicos y 12 piezas de plástico. El desarrollo demandó alrededor de dos años y permitió convertir la tradicional mascota virtual en un dispositivo que puede llevarse puesto.
El Tamagotchi más pequeño hasta ahora
Con sus 28 milímetros de alto, el Tamagotchi Ring tiene aproximadamente la mitad del tamaño del modelo original y es incluso más pequeño que las versiones Mini y Nano.
La pantalla LCD a color de 0,56 pulgadas ocupa buena parte de la carcasa y reemplaza a los paneles monocromáticos que caracterizaron a las primeras generaciones del juguete.
El tamaño también marca una diferencia frente a otros intentos de llevar al Tamagotchi a dispositivos portátiles para utilizar sobre el cuerpo. En los últimos años aparecieron modelos similares a relojes y otros accesorios, pero esta nueva propuesta lleva la mascota virtual directamente al formato de un anillo.
El dispositivo se ofrecerá en tres terminaciones: una combinación perlada en tonos blanco y rosa, otra en plateado y negro y una tercera que combina dorado y azul.
Está diseñado originalmente para una talla japonesa 14, aunque incluye un adaptador que permite utilizarlo también en dedos de talla 10.
Cuándo sale a la venta
Las reservas del Tamagotchi Ring ya comenzaron y la primera entrega está prevista para febrero de 2027. La demanda inicial fue elevada y varias tiendas que ofrecen envíos internacionales agotaron rápidamente las unidades disponibles.
Por el momento, el lanzamiento oficial está concentrado en Japón. No se anunció todavía una fecha de llegada a Estados Unidos, Europa o América Latina.
Tres décadas de una mascota virtual
El primer Tamagotchi apareció en Japón en 1996 y poco después comenzó a expandirse por otros países. Su propuesta era sencilla, pero novedosa para la época: cuidar una mascota digital dentro de un pequeño dispositivo con forma de huevo y una pantalla pixelada.
El usuario debía alimentarla, limpiar sus desechos, atenderla cuando enfermaba y responder a sus distintas necesidades. El cuidado que recibía modificaba su desarrollo y determinaba qué personaje aparecía en las diferentes etapas de crecimiento.
Esa combinación de videojuego portátil y mascota virtual convirtió al Tamagotchi en uno de los juguetes electrónicos más reconocibles de finales de los años 90.
Tres décadas después, la mecánica básica prácticamente no cambió. La diferencia es que ahora, en lugar de llevar a la mascota colgada o guardada en un bolsillo, será posible tenerla todo el día en un dedo.