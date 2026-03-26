Crece el número de basurales erradicados, según la Municipalidad capitalina

El municipio capitalino registró un aumento en la cantidad de basurales erradicados este último trimestre. Según el informe ambiental presentado en el Concejo Deliberante, de un total de 473 volcaderos distribuidos por San Miguel de Tucumán, el 47% han sido saneados. Esto disminuye la brecha entre los sitios que continúan siendo focos frecuentes de basura acumulada y aquellos que se mantienen inactivos.
El plan de erradicación de basurales a cielo abierto expone sus resultados en el Eje 1 del reporte elaborado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Según el documento firmado por la jefa del área, Julieta Migliavacca, la eliminación de los vertederos “continúa siendo el eje prioritario de la política ambiental municipal y el frente sobre el cual se concentra el mayor esfuerzo operativo y territorial”.
Fuera de las avenidas
El último dato acerca de los desechos arrojados en la vía pública correspondía al período agosto-octubre del año pasado. En ese entonces, se habían detectado 461 basurales, de los cuales 250 permanecían activos y 211 habían sido erradicados. Para el trimestre noviembre-enero, hay 473 en total: 249 perduran y 224 fueron eliminados. El dato relevante es que, según el mapa de localización de los depósitos de residuos, todos (a excepción de tres) se encuentran fuera de las cuatro avenidas principales de la ciudad.
A su vez, el informe trimestral indica que hay sectores con demanda sostenida de limpieza debido a la persistencia de focos de residuos, como uno ubicado en la Sargento Cabral al 200 (saneado 25 veces en tres meses) y otro en la avenida Circunvalación y Cuba (con 31 actividades de aseo). “La reiteración de intervenciones confirma que, además del saneamiento, resulta necesario fortalecer acciones orientadas a la prevención y al control de conductas que sostienen estos puntos críticos”, resalta el escrito, y pondera el programa municipal “Controlá”, como línea preventiva.
Tecnología aplicada
El informe ambiental también señala avances en el trabajo operativo de la Secretaría, como la ampliación del parque automotor. La oficina de Ambiente y Desarrollo Sustentable agrandó la flota de camiones recolectores y compactadores, que pasó de 32 unidades al inicio de la gestión a 45 en funcionamiento. A su vez se sumaron unidades de recolección y compactación y una trituradora de alto rendimiento que permite reducir hasta en un 90% el volumen del material, facilitando su reutilización y disminuyendo el volumen destinado a la disposición final.
Entre otros puntos, el informe valora la integración de Inteligencia Artificial (IA) para validar registros y estandarizar criterios. Además, se utilizan cámaras con soporte de IA para incrementar la capacidad de detección de infracciones y mejorar la respuesta operativa.
La creación del Campus Educativo Ambiental se considera como un hito para la gestión municipal en este aspecto. “Registró 10.000 visitas acumuladas desde su inauguración en septiembre de 2025, posicionando al predio de Lamadrid 3.700 como el epicentro de la educación ambiental en la región”, remarca el texto.
El documento comparte cifras sobre las mejoras que provienen del funcionamiento de sus programas: Controlá, Transformá, Circulá, Educá, Compostá, entre otros.
La comisión del Concejo Deliberante abocada al tratamiento de este y otros documentos elabora, mientras tanto, un informe detallado con las observaciones sobre el manejo de la emergencia, tras haberse cumplido dos años desde el dictado de la norma ambiental. La semana pasada, la reunión del comité se cayó por falta de quórum.