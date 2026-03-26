Crece el número de basurales erradicados, según la Municipalidad capitalina

Tecnología aplicada

El informe ambiental también señala avances en el trabajo operativo de la Secretaría, como la ampliación del parque automotor. La oficina de Ambiente y Desarrollo Sustentable agrandó la flota de camiones recolectores y compactadores, que pasó de 32 unidades al inicio de la gestión a 45 en funcionamiento. A su vez se sumaron unidades de recolección y compactación y una trituradora de alto rendimiento que permite reducir hasta en un 90% el volumen del material, facilitando su reutilización y disminuyendo el volumen destinado a la disposición final.