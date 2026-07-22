Leandro Argañaraz, concejal por la capital: “Hay que admitir que existe un problema con los basurales”

Herramientas

En este sentido, el radical celebró algunas herramientas utilizadas por el municipio en la materia, como las cámaras de seguridad y la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA), pero pidió reforzar los controles. “Hay cosas que están bien, y nosotros sabemos que tiene que haber un plan de educación, pero también tiene que haber sanciones, porque en muchísimos casos no se puede argumentar que se desconoce que tirar basura en una esquina está mal. Entonces, hay que avanzar en las sanciones. Se lo dijo a la secretaria de Ambiente (Julieta Migliavacca) y hay cosas que sí están tomando, pero no se puede vivir en una anomia total en la que terminás viviendo en una ciudad que no tiene ningún tipo de control y en la que no se va a contar con un ambiente que sea digno”, resaltó Argañaraz, en entrevista con LG Play.