Política

Leandro Argañaraz, concejal por la capital: “Hay que admitir que existe un problema con los basurales”

El radical Leandro Argañaraz planteó que el municipio no trabaja sobre el total de los basurales de la ciudad y pidió participación vecinal.

Leandro Argañaraz
Leandro Argañaraz CAPTURA DE VIDEO
Hace 3 Hs

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán presentó el último informe ambiental sobre los avances en materia ecológica, donde se asegura que casi el 50% de los basurales a cielo abierto detectados en la ciudad han sido erradicados. La reacción llegó del presidente de la comisión de análisis, el concejal radical Leandro Argañaraz, que manifestó que hace falta a incorporar a los vecinos en el relevamiento e identificar las causas de cada foco de residuos.

El edil impulsó un proyecto para que los vecinos puedan integrarse al mapa de basurales que maneja el municipio, aunque la iniciativa no avanzó en el Concejo Deliberante. “Los basurales no aparecen y se mantienen en el tiempo, sino que aparecen, desaparecen, y para un gobierno municipal cualquiera es muy difícil tener un seguimiento en tiempo real. Y los que podemos colaborar somos los vecinos, quienes vivimos, sufrimos y vemos los basurales que se forman”, planteó.

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Además, Argañaraz consideró que hay vertederos que el municipio no incluye en el análisis. “Hay muchas oportunidades en que el Ejecutivo no considera determinados basurales por encontrarse en lugares que ellos entienden que no corresponden a la Municipalidad”, dijo. Y mencionó como ejemplo a uno ubicado entre América y Ejército del Norte, otro a la vera del arroyo Manantial y algunos más debajo de la autopista. “Hay algún punto en que se tienen que empezar a hacer cargo”, aseveró.

El concejal instó al Ejecutivo municipal a identificar aquellos focos de acumulación de residuos y a “admitir que existe un problema”. “No es que son los vecinos del resto de la provincia, son los vecinos de la Capital. Si no identificás el problema, va a ser muy difícil que puedas llevar herramientas para poder erradicarlos”, señaló.

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Herramientas

En este sentido, el radical celebró algunas herramientas utilizadas por el municipio en la materia, como las cámaras de seguridad y la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA), pero pidió reforzar los controles. “Hay cosas que están bien, y nosotros sabemos que tiene que haber un plan de educación, pero también tiene que haber sanciones, porque en muchísimos casos no se puede argumentar que se desconoce que tirar basura en una esquina está mal. Entonces, hay que avanzar en las sanciones. Se lo dijo a la secretaria de Ambiente (Julieta Migliavacca) y hay cosas que sí están tomando, pero no se puede vivir en una anomia total en la que terminás viviendo en una ciudad que no tiene ningún tipo de control y en la que no se va a contar con un ambiente que sea digno”, resaltó Argañaraz, en entrevista con LG Play.

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