Seguridad

Diego Zerda, a juicio, acusado de instigar el suicidio de Karla Robles

La Fiscalía solicitará una pena de seis años de prisión. La querella acompañará el pedido.

ANTECEDENTE. Diego Zerda había sido denunciado tres veces por Karla.
ANTECEDENTE. Diego Zerda había sido denunciado tres veces por Karla.
Por Micaela Pinna Otero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Diego Zerda irá a juicio en Tucumán acusado de instigar el suicidio de su expareja Karla Robles y amenazar a su cuñado. La fiscalía solicitó seis años de prisión efectiva.
  • La víctima había denunciado a Zerda reiteradas veces por violencia y hostigamiento psicológico desde 2021, pero las medidas de restricción perimetral no impidieron el desenlace.
  • El debate oral, que comenzará este mes, podría marcar un precedente clave y derivar en la primera condena efectiva por instigación al suicidio en la provincia de Tucumán.
Resumen generado con IA

Diego Zerda será enjuiciado por la muerte de Karla Robles, acusado de haberla instigado a quitarse la vida, y por las amenazas que realizó contra el hermano de la joven. El Ministerio Público Fiscal anticipó un pedido de seis años de prisión y la querella respaldó la solicitud al considerar que podría derivar en la primera condena de cumplimiento efectivo por este tipo de delito en la provincia.

La relación entre Karla y Zerda comenzó en 2020, pero -según relataron los allegados de la víctima-, siempre estuvo marcada por un contexto conflictivo donde prevaleció la violencia física y psicológica. Desde 2022, la joven denunció en reiteradas ocasiones que Diego la incitaba a quitarse la vida, la maltrataba física y psicológicamente, la golpeaba y la amenazaba. La Justicia había dispuesto órdenes de restricción a su favor, medidas que Zerda no respetó.

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Con el paso del tiempo, la situación y el hostigamiento empeoraron hasta que en octubre de 2025, la víctima se quitó la vida. Siguiendo la teoría de la Fiscalía de Homicidios I, dirigida por Pedro Gallo, durante los cinco años de relación, Zerda “con su accionar sistemático, convenció y persuadió intencionalmente a Robles para que se quite la vida”.

Según reconstruyeron los investigadores, la madrugada del 24 de octubre, alrededor de las 3.20, Karla inició una transmisión en vivo de TikTok y le habría compartido el enlace de acceso a algunos allegados para que se unieran. Allí la joven se despidió de sus seres queridos, les dijo que estaba cansada y que no iba a poder salir de esta situación. Acto seguido habría dicho la frase: “esto lo hago para proteger a mi familia”. Luego se ahorcó con una soga.

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Minutos después del fallecimiento de Karla, Zerda se contactó con el hermano de la víctima, y lo amenazó. “Tu hermana 10 veces se ha querido matar antes que esto, así que no vengas a querer echar la culpa acá. Y si vos la tocas a mi vieja, o a cualquiera de mi familia, yo te voy a descuartizar…Yo ya no estoy en mi casa, yo voy a andar en la sombra, te juro por Dios que no me va a encontrar”, le dijo a través de un mensaje.

Próximo debate oral

El 31 de octubre de 2025, Zerda fue imputado como autor de los delitos de instigación al suicidio y amenazas simples. El pasado lunes el MPF presentó el requerimiento de apertura a juicio. En la audiencia, la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma adelantó que la pretensión punitiva será de seis años y mencionó a los testigos que comparecerán durante las jornadas del debate, entre ellos, los policías que intervinieron en la escena y peritos de informática forense del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) quienes se referirán a los informes practicados a los celulares secuestrados, registros fílmicos y capturas de pantalla.

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El pedido fue respaldado por los querellantes Augusto Avellaneda y Benjamín Visuara. “La pena solicitada por la Fiscalía es el máximo de la escala penal. Son cinco años por instigación al suicidio y un año por la amenaza simple al hermano de Karla”, explicó Avellaneda.

El abogado también se refirió a la estrategia que utilizará la defensa oficial de Zerda durante el debate. “Intentarán decir que él es una persona insana y por lo tanto es inimputable porque tenía problemas psiquiátricos, psicológicos y problemas de adicción. Dicen que era una persona adicta y que todo lo que decía era producto de las sustancias que consumía”, sostuvo.

Diego Zerda estará con prisión preventiva por instigar el suicidio de Karla Robles

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Para la querella, las evidencias reunidas durante la investigación permiten sostener la acusación endilgada. “Tenemos todos los audios y mensajes que él le enviaba a ella instigándola a que se suicide, llevándola a un círculo psicológico donde ella estaba encerrada, sin escapatoria, en el cual entendía que lo único que podía hacer para salvar a su familia era suicidarse. Creemos que está más que configurado ese delito”.

Falta de acción

El abogado también cuestionó la actuación de la Justicia frente a las denuncias que había realizado Karla antes de su muerte. “Tenemos las distintas denuncias que se hicieron en el Ministerio Público Fiscal. En el 2021 denunciamos la instigación al suicidio, las lesiones y las amenazas de muerte. Todas esas causas fueron archivadas. Luego denunciamos el incumplimiento de las medidas de restricción de acercamiento y tampoco les dieron procedencia. Consideramos que también tuvo algo que ver el Estado, donde no activaron los protocolos cuando una víctima mujer pide auxilio a la Justicia y pide medidas protectoras. Karla no pedía que lo metieran preso, sólo quería que la cuidaran”, afirmó.

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El requerimiento de apertura a juicio fue aceptado por el juez Facundo Maggio, quien ordenó que en los próximos días se defina al juez que conformará el tribunal unipersonal y que se establezca la fecha del debate oral.

“Creemos que el juicio iniciará este mes. Con este caso podremos sumar una nueva jurisprudencia, va a haber en nuestra provincia un nuevo fallo sobre instigación al suicidio, pero esta vez con condena efectiva”, afirmó Avellaneda.

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