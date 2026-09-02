Diego Zerda, a juicio, acusado de instigar el suicidio de Karla Robles

Falta de acción

El abogado también cuestionó la actuación de la Justicia frente a las denuncias que había realizado Karla antes de su muerte. “Tenemos las distintas denuncias que se hicieron en el Ministerio Público Fiscal. En el 2021 denunciamos la instigación al suicidio, las lesiones y las amenazas de muerte. Todas esas causas fueron archivadas. Luego denunciamos el incumplimiento de las medidas de restricción de acercamiento y tampoco les dieron procedencia. Consideramos que también tuvo algo que ver el Estado, donde no activaron los protocolos cuando una víctima mujer pide auxilio a la Justicia y pide medidas protectoras. Karla no pedía que lo metieran preso, sólo quería que la cuidaran”, afirmó.