La madre de Karla Robles solicita un juicio político contra el ministro fiscal Edmundo Jiménez

Mediante un escrito de 20 páginas dirigido a la comisión de Juicio Político de la Legislatura, Mirta Isabel Giménez, madre de Karla Robles, formalizó este martes un pedido de destitución en contra del titular del Ministerio Público Fiscal (MPF), Edmundo Jiménez.
Con el patrocinio de la abogada Patricia Neme, Giménez aseveró que, desde 2022, su hija había presentado “seis denuncias formales contra Diego Zerda, con un cúmulo de pruebas que documentaban el acoso sistemático y el riesgo de vida inminente”. “El Fiscal encargado de la causa eligió siempre archivarlas y desestimar las solicitudes de detención, incluso cuando Zerda violó las perimetrales impuestas”, aseguró. Y responsabilizó a Jiménez por lo ocurrido. “Karla ha sido silenciada por la inacción del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, y la responsabilidad de este fracaso institucional recae sobre el ministro fiscal”, enfatizó.
Giménez señaló que “cuando lo denunció por primera vez, en fecha 3 de marzo de 2022, Karla lo acusó (a Zerda) de lesiones y de instigación al suicidio”. “El 7 de abril de 2022 denunció la violación a la medida judicial, y pese a ello el Ministerio Público Fiscal no tomó medida efectiva alguna. El 25 de mayo 2025 denunció nuevamente la violación a la restricción de acercamiento, y tampoco encontró respuestas por parte del Ministerio Público Fiscal”, enumeró.
Agregó que, además, en los archivos judiciales constaba que “Zerda también tenía varias denuncias en su contra”. “El MPF tenía conocimiento del tipo de persona y perfil que estaba tratando como imputado, haciendo caso omiso a todo ello. (...) El acosador, sintiéndose impune por la pasividad del sistema acusatorio, intensificó las amenazas y acorraló a Karla hasta que ella se sacrificó para salvarnos a mí y a su hermano”, agregó Giménez.
En el escrito, además, se incluyeron otras causas de trascendencia pública, como “Teves”, “Tacacho” y “Lebbos”, entre otros expedientes. “La permanencia del Dr. Edmundo Jesús Jiménez al frente del Ministerio Público Fiscal constituye una afrenta al orden institucional, a la justicia y a la dignidad de las víctimas que, sin éxito, acudieron y acuden en busca de amparo. Su gestión, marcada por el abuso de poder, la censura, el nepotismo y la impunidad, ha degradado la noble función de proteger a los ciudadanos frente al delito y garantizar la igualdad ante la ley”, sostuvo la madre de Karla Robles.
Además de hacer reserva de las vías de la Corte Suprema y del caso federal, Giménez requirió a Juicio Político que se la cite a ratificar la denuncia, y se dé curso a la prueba producida y a la citación a testigos, que incluye a representantes de “Ni Una Menos Tucumán”, de la Asociación Bancaria y del Colegio Público de Abogados de Tucumán.
El planteo deberá ser analizado por los miembros de la comisión, que tiene al titular subrogante de la Cámara provincial Sergio Mansilla como presidente, y que está integrada por Aldo Salomón (vicepresidente), Luis Ocaranza (secretario), Sara Alejandra Assán, Tulio Enrique Caponio, Paula Luján Galván, Mario Alberto Leito, Raúl Roberto Moreno, Leopoldo Alberto Rodríguez, Francisco Serra, Carlos Eduardo Verón Guerra y Claudio Viña.