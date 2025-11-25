La madre de Karla Robles solicita un juicio político contra el ministro fiscal Edmundo Jiménez

En el escrito, además, se incluyeron otras causas de trascendencia pública, como “Teves”, “Tacacho” y “Lebbos”, entre otros expedientes. “La permanencia del Dr. Edmundo Jesús Jiménez al frente del Ministerio Público Fiscal constituye una afrenta al orden institucional, a la justicia y a la dignidad de las víctimas que, sin éxito, acudieron y acuden en busca de amparo. Su gestión, marcada por el abuso de poder, la censura, el nepotismo y la impunidad, ha degradado la noble función de proteger a los ciudadanos frente al delito y garantizar la igualdad ante la ley”, sostuvo la madre de Karla Robles.