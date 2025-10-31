Muerte de Karla Robles: imputaron a su ex pareja por instigación al suicidio

Diego Zerda, el ex novio de Karla Nahir Naomi Robles, fue imputado por los delitos de instigación al suicido y amenazas simples, este último en contra del hermano de la joven. Lo notificaron formalmente este viernes en una audiencia solicitada por la Unidad Especializada de Homicidios I, que dirige Pedro Gallo.
Allí, el auxiliar de fiscal, Lucas Manuel Maggio, se refirió a las circunstancias de la aprehensión del sospechoso llevada a cabo esta madrugada cuando el personal policial se hizo presente en el Hospital Obarrio (Zerda había ingresado el miércoles a raíz de un tratamiento psiquiátrico por un diagnóstico de adicciones). Admitió que una vez revisado por el médico forense del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) se concluyó que “tiene capacidad de comprender sus actos y dirigir sus acciones”.
Seguidamente, el representante del Ministerio Público Fiscal expuso la teoría del caso y las evidencias. Entre ellas, se destacan el reconocimiento médico legal practicado a la víctima (falleció por asfixia mecánica por ahorcadura), un video aportado durante la transmisión en vivo por la red social TikTok (de 1.13 minutos de duración), un audio enviado por el acusado al hermano de la mujer y capturas de pantallas.
Asimismo, Maggio indicó las declaraciones de testigos, entre ellas, de tres amigas presenciales (quienes vieron la transmisión en vivo y relataron sobre el tratamiento psicológico que realizaba la mujer y el miedo a supuestas brujerías). "En cuanto a los riesgos procesales se da el peligro de fuga y de entorpecimiento. Es un hecho donde se aprovechó de la vulnerabilidad de la víctima, conocida por el imputado, por lo que se debe valorar el resultado de esta conducta. Utilizó una relación afectiva, que alguna vez los unió, para ocasionar este trágico suceso donde los términos de quitarse la vida eran precisos, desde hace un tiempo a esta parte. Se cometió en el marco de un contexto de violencia de género reiterada en el tiempo, lo que potencia los agravantes para imponer una pena de cumplimiento efectivo”, comentó Maggio al solicitar la prisión preventiva por cuatro meses y recalcó que posee antecedentes de amenazas y desobediencias en el marco de otros legajos.
Como medidas pendientes restan peritar tres teléfonos celulares (para la extracción y análisis), remitir oficios a redes sociales (TikTok y Meta), líneas telefónicas y entrevistas a familiares y amigos. En tanto, el imputado se abstuvo de declarar. Por su parte, la defensa técnica requirió la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario a cumplirse en el Hospital Obarrio y la colocación de un dispositivo de geolocalización.
Al dirigir unas palabras, la madre de la víctima expresó: "Él estuvo viendo el vivo cuando mi hija se quitó la vida. Yo lo quiero en el penal". En igual sentido, el padre añadió: "Si lo dejan suelto, habrá otra Karla".
Luego de un cuarto intermedio, el juez actuante señaló que la calificación legal provisoria resultaba adecuada por lo que ordenó su encierro cautelar pero por el término de dos meses teniendo en cuenta el informe del médico forense que estableció que está en condiciones de ser alojado en el servicio penitenciario.
Qué dice la acusación
Según la acusación de la fiscalía, desde 2022, el imputado ejerció violencia física y psicológica en contra de Karla Robles, con quien mantuvo una relación de pareja durante cinco años aproximadamente, manifestándole en distintas oportunidades frases como: “Estás loca, por eso te internaron, matate de una vez”, y que si no volvía con él era mejor que se mate o él mataría a toda su familia.
"Con este accionar sistemático, convenció y persuadió intencionalmente a Robles para que se quite la vida. En razón de ello, el viernes 24 de octubre del corriente año, siendo las 3.20 horas aproximadamente, en circunstancias que se encontraba en una habitación trasera de su domicilio, ubicado sobre calle Congreso al 2700, de esta ciudad capital, Robles se ahorcó con una soga desde la estructura de la ventana de su habitación, falleciendo por asfixia mecánica por ahorcadura. A pocos minutos del deceso, siendo las 4.17 horas, el acusado envió vía WhatsApp un audio a la línea perteneciente al hermano de la fallecida con la intención de amedrentarlo", sostuvo la Fiscalía.