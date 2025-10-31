Muerte de Karla Robles: imputaron a su ex pareja por instigación al suicidio

Asimismo, Maggio indicó las declaraciones de testigos, entre ellas, de tres amigas presenciales (quienes vieron la transmisión en vivo y relataron sobre el tratamiento psicológico que realizaba la mujer y el miedo a supuestas brujerías). "En cuanto a los riesgos procesales se da el peligro de fuga y de entorpecimiento. Es un hecho donde se aprovechó de la vulnerabilidad de la víctima, conocida por el imputado, por lo que se debe valorar el resultado de esta conducta. Utilizó una relación afectiva, que alguna vez los unió, para ocasionar este trágico suceso donde los términos de quitarse la vida eran precisos, desde hace un tiempo a esta parte. Se cometió en el marco de un contexto de violencia de género reiterada en el tiempo, lo que potencia los agravantes para imponer una pena de cumplimiento efectivo”, comentó Maggio al solicitar la prisión preventiva por cuatro meses y recalcó que posee antecedentes de amenazas y desobediencias en el marco de otros legajos.