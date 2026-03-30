Instigación al suicidio: prorrogan la prisión preventiva del acusado por la muerte de Karla Robles

La imputación

De acuerdo con la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, Zerda habría ejercido desde 2022 violencia física y psicológica contra Robles, con quien mantenía una relación de pareja de aproximadamente cinco años. Según la acusación, el imputado la habría sometido a un accionar sistemático de agresiones, amenazas y expresiones degradantes, con el objetivo de convencerla y persuadirla de quitarse la vida.