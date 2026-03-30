Instigación al suicidio: prorrogan la prisión preventiva del acusado por la muerte de Karla Robles

La Justicia dispuso extender por tres meses la prisión preventiva de Diego Zerda (33), imputado por instigación al suicidio de Karla Robles (27) y por amenazas simples contra el hermano de la víctima. La medida fue solicitada por la Fiscalía de Homicidios I, en el marco de una causa que avanza hacia la etapa de juicio.
La audiencia se realizó este lunes 30 de marzo, convocada por la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo. Durante la misma, el auxiliar fiscal Lucas Maggio pidió la prórroga de la medida cautelar al sostener que persisten riesgos procesales, como la posibilidad de fuga y el entorpecimiento de la investigación.
El representante del Ministerio Público Fiscal argumentó que el plazo solicitado resulta necesario para profundizar la pesquisa y avanzar en la elaboración del requerimiento de apertura a juicio.
Por su parte, la defensa técnica del imputado se opuso al planteo y solicitó el beneficio de arresto domiciliario, ofreciendo una caución real de cinco millones de pesos como garantía.
Finalmente, el juez interviniente hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó la extensión de la prisión preventiva. De este modo, Zerda continuará detenido en la unidad penitenciaria de Benjamín Paz.
La imputación
De acuerdo con la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, Zerda habría ejercido desde 2022 violencia física y psicológica contra Robles, con quien mantenía una relación de pareja de aproximadamente cinco años. Según la acusación, el imputado la habría sometido a un accionar sistemático de agresiones, amenazas y expresiones degradantes, con el objetivo de convencerla y persuadirla de quitarse la vida.
En ese contexto, el 24 de octubre de 2025, alrededor de las 3:20, la joven fue hallada sin vida en una habitación trasera de su domicilio, donde se habría ahorcado con una soga atada a la estructura de una ventana. La causa de muerte fue asfixia mecánica por ahorcadura.
Según la investigación, minutos después del hecho, a las 4:17, Zerda envió un mensaje de audio vía WhatsApp al hermano de la víctima, en el que lo habría amenazado de muerte.