Marcharon para pedir justicia por Karla Robles

El hombre fue imputado por instigación al suicidio y se encuentra bajo prisión preventiva. Luego del trágico hecho, la familia de la víctima denunció que Karla había denunciado en reiteradas ocasiones a Zerda, pero dijeron que no fue protegida por la Justicia. En noviembre, la madre de Robles, Mirta Isabel Giménez, presentó un escrito dirigido a la comisión de Juicio Político de la Legislatura para solicitar la destitución del titular del Ministerio Público Fiscal (MPF), Edmundo Jiménez.