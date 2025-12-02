Marcharon para pedir justicia por Karla Robles

Decenas de personas se convocaron ayer por la mañana en la puerta del Fuero Penal para exigir justicia por Karla Robles y para denunciar mal accionar del Ministerio Público Fiscal. La joven de 27 años se quitó la vida el pasado 24 de octubre a la madrugada mientras realizaba una transmisión en vivo por TikTok, como consecuencia de las reiteradas instigaciones y amenazas que había sufrido por parte de su ex pareja, Diego Zerda (33).
El hombre fue imputado por instigación al suicidio y se encuentra bajo prisión preventiva. Luego del trágico hecho, la familia de la víctima denunció que Karla había denunciado en reiteradas ocasiones a Zerda, pero dijeron que no fue protegida por la Justicia. En noviembre, la madre de Robles, Mirta Isabel Giménez, presentó un escrito dirigido a la comisión de Juicio Político de la Legislatura para solicitar la destitución del titular del Ministerio Público Fiscal (MPF), Edmundo Jiménez.
Seis denuncias
“Yo creo en la Justicia, pero mientras siga ‘Pirincho’ Jiménez no habrá resultados. Hubo seis denuncias de Karla. Si Jiménez nos hubiera escuchado, hoy mi hija estaría viva”, dijo Mirta durante la manifestación.
Según explicó la abogada Patricia Neme, que patrocinó el pedido de la familia Robles, la comisión tiene 15 días para emitir su respuesta ante el pedido de juicio político. “Si es que no la denuncia no prospera en la Legislatura vamos a recurrir a la Corte Suprema de Justicia”, aseguró.
El querellante Augusto Avellaneda, por su parte, brindó información sobre el estado de la causa penal y dijo que exigirán que el legajo llegue a un debate oral y público donde pedirán que Zerda sea condenado a 15 años de prisión, la pena máxima que contempla el Código Penal.