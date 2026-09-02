Alejandro Stoessel, padre de Tini: “Amo a mis hijos con todo mi ser”

El mensaje llegó después de que Moria Casán expresara públicamente una postura favorable hacia la familia. La conductora le ofreció incluso un espacio en el programa para que pudiera contar su versión de los hechos sin interrupciones ni preguntas. Alejandro, sin embargo, decidió postergar ese momento: “Este no es el momento para que hable, pero cuando decida hacerlo, una de las personas a las que hable vas a ser vos”, le respondió de manera escrita.