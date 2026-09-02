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Alejandro Stoessel, padre de Tini: “Amo a mis hijos con todo mi ser”

El productor se refirió por primera vez a la polémica con su hija Tini. A través de un mensaje a Moria Casán anticipó una futura declaración

SITUACIÓN. El hombre se refirió al modo en que está viviendo la exposición pública y rechazó haber actuado en perjuicio de sus hijos.
SITUACIÓN. El hombre se refirió al modo en que está viviendo la exposición pública y rechazó haber actuado en perjuicio de sus hijos.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Alejandro Stoessel rompió el silencio este martes en TV para negar haber perjudicado a sus hijos, tras la polémica por el manejo del patrimonio de la cantante Tini Stoessel.
  • El conflicto inició luego de que trascendiera que Tini impulsó una auditoría financiera sobre sus sociedades, desatando cruces mediáticos y el respaldo de su madre al productor.
  • El caso mantiene en vilo la relación familiar y profesional de la artista, mientras se aguarda un descargo formal del productor y continúa la preparación de su gira musical.
Resumen generado con IA

Después de varios días de silencio Alejandro Stoessel, padre y ex productor de Tini Stoessel, habló por primera vez desde que estalló la polémica por la situación patrimonial de su hija. Se comunicó por mensaje privado con Moria Casán, quien los leyó al aire durante “La mañana con Moria”, por El Trece.

El hombre se refirió al modo en que está viviendo la exposición pública y rechazó haber actuado en perjuicio de sus hijos: “Hola Moria, solo quiero agradecerte las palabras que me regalaste, en un momento en el que solo recibo difamaciones y agresiones”, escribió el productor.

Tini Stoessel y una revelación que reavivó la polémica familiar: "Doloroso"

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Así también expresó la importancia del vínculo y afecto con sus hijos: “Amo a mis hijos con todo mi ser y jamás podría hacerles daño, esto que quede claro”.

El mensaje llegó después de que Moria Casán expresara públicamente una postura favorable hacia la familia. La conductora le ofreció incluso un espacio en el programa para que pudiera contar su versión de los hechos sin interrupciones ni preguntas. Alejandro, sin embargo, decidió postergar ese momento: “Este no es el momento para que hable, pero cuando decida hacerlo, una de las personas a las que hable vas a ser vos”, le respondió de manera escrita.

La decisión de hablar, aunque sea de manera breve, se produce después de varios días en los que su nombre quedó en el centro de una disputa familiar. El conflicto tomó estado público después de que trascendiera que Tini habría impulsado una auditoría para revisar el manejo de su patrimonio y de sociedades relacionadas con su carrera.

Maru Botana reflotó la vieja polémica con Alejandro Stoessel y apoyó a Tini

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Hasta ahora tampoco se conoció una explicación detallada del productor sobre las cuestiones económicas que dieron origen a la controversia.

La familia

La disputa no quedó limitada al vínculo profesional entre Tini y su padre. También alcanzó a Mariana Muzlera, madre de la cantante, quien en las últimas horas se expresó públicamente a través de Moria Casán para defender a Alejandro. “Yo pongo las manos en el fuego por Ale, es el tipo más honesto que conocí”. Además, afirmó que ambos aman a sus hijos y que jamás harían algo para perjudicarlos.

Hasta el momento, Fran Stoessel aún no se ha pronunciado de manera pública. Según trascendió, el hermano de la cantante estaría involucrado en los negocios familiares y habría hecho uso del patrimonio para proyectos personales.

Conflicto con la prensa

La situación familiar también tuvo un episodio de tensión con los medios. Días atrás, Alejandro Stoessel protagonizó un enfrentamiento con los periodistas que realizaban una guardia frente a su vivienda en San Isidro.

Según el relato de una de las comunicadoras presentes, el productor salió al balcón mostrando su enojo y posteriormente arrojo piedras desde la vivienda. El episodio se produjo antes de que Alejandro decidiera hacer sus primeras declaraciones públicas sobre el conflicto.

Tini Stoessel rompió el silencio tras el conflicto con su padre: “Tengo las cosas más claras”

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Mariana Muzlera también cuestionó públicamente la presencia de periodistas en las inmediaciones de su casa y calificó a algunos medios de “nefastos”.

En medio de la repercusión por la disputa entre la cantante y el productor, Maru Botana se refirió públicamente a la situación y expresó su apoyo a la artista. La cocinera había tenido una relación laboral y comercial con Stoessel antes de la pandemia, cuando él estaba vinculado a la producción de su programa de cocina.

Botana recordó un episodio que atravesó en 2019 a raíz de un local de su marca ubicado en San Isidro. El negocio funcionaba bajo una franquicia y estaba vinculado comercialmente con el productor. En ese momento, el establecimiento quedó involucrado en una denuncia por una conexión irregular de electricidad y en un reclamo laboral de un exempleado. Botana aclaró entonces que el local no estaba bajo su administración directa.

Ahora, al ser consultada por el conflicto entre Tini y su padre, la cocinera recordó aquella experiencia y aseguró que la pasó “muy mal” en aquella oportunidad. “No me sorprendió tanto porque hubo situaciones”, sostuvo. Botana también buscó poner el foco en el vínculo familiar y expresó su deseo de que la cantante pueda resolver la situación: “Ojalá que Tini pueda solucionar todos los problemas que tiene, más que nada por el tema familiar”.

Cuándo y dónde hablaría Tini Stoessel sobre el conflicto con su padre

Cuándo y dónde hablaría Tini Stoessel sobre el conflicto con su padre

Mientras tanto, la cantante continúa con su carrera internacional y prepara la nueva etapa de su gira Futttura. El conflicto familiar y profesional, sin embargo, todavía tiene varios interrogantes sin respuesta, mientras se espera un descargo por parte de los padres en el futuro próximo.

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