Moria Casán sorprendió al revelar un romance con Gerardo Sofovich: "Tuvimos una cosita ahí"

Resumen para apurados
- Moria Casán reveló en su programa de eltrece que mantuvo un romance con Gerardo Sofovich, tras ser consultada en vivo por el hijo del productor, Gustavo Sofovich.
- La confesión surgió a partir de rumores deslizados por Luis Ventura. Casán aclaró que el vínculo se dio luego de haber consolidado su carrera de forma independiente.
- La revelación reaviva el interés mediático por la vida de la diva en medio del estreno de su serie biográfica en Netflix y las posibles acciones judiciales de terceros.
Moria Casán sorprendió durante una de las últimas emisiones de La mañana con Moria, por eltrece, al revelar que mantuvo un romance con Gerardo Sofovich, el histórico productor teatral y cinematográfico. La confesión surgió mientras entrevistaba a Gustavo Sofovich, hijo del recordado empresario y realizador integral de Polémica en el Bar, por América.
El propio Gustavo fue quien llevó la conversación hacia ese terreno. Mientras hablaba sobre su carrera y la trayectoria de su padre, recordó que Luis Ventura había deslizado recientemente un comentario sobre un supuesto affaire entre Moria y Gerardo.
“¿Qué te contó algo tu padre mío?”, preguntó Moria, sorprendida. “Siempre tuve la duda. Te lo iba a preguntar porque el otro día lo dijo Ventura. Que vos estuviste un affaire con papá”, lanzó Gustavo.
La respuesta de la conductora dejó a todos sorprendidos. Moria comenzó por hacer una aclaración sobre su trayectoria y sostuvo que nunca necesitó mantener relaciones con alguien para conseguir oportunidades profesionales.
Te voy a explicar algo. Debo decir que todo lo que conseguí siempre yo. Siempre lo conseguí sola, sin haberme acostado con nadie. Después de que conseguí todo, pasaron por mis sábanas quien se me antojó”, afirmó, ante los aplausos del resto del panel.
Luego se refirió directamente a su relación con Sofovich y confirmó que entre ambos existió un vínculo íntimo.
“Con tu padre teníamos como un affaire. Le encantaba yo, le encantaba mi inteligencia, a mí me encantaba a él. Tuvimos una cosita ahí. Divino, divino. Era una divina persona. Muy bien, súper regio. Una cosita como refinada”, describió la diva.
Gustavo Sofovich, por su parte, aportó su propia mirada sobre la personalidad de su padre y recordó cómo se relacionaba con las mujeres que trabajaban con él. “Primero te daba el laburo y a lo mejor vos te convertías en una estrella”, señaló. Y agregó, con franqueza: “Pero después, Gerardo era un depredador”.
Moria coincidió con la caracterización y respondió con su habitual desparpajo. “Claro, y yo también. Era un regio. Imaginate lo que éramos todas nosotras a los veintitantos años. Semejantes bombas”, expresó.
La conductora también sostuvo que nunca utilizó su belleza como una herramienta para conseguir oportunidades. “Yo nunca aproveché mi belleza para nada. Hacía lo que tenía que hacer. Pero ninguno pasó por mis armas. Todo lo conseguí por mi belleza, por mi talento”, aseguró.
En esa misma línea, Moria destacó lo que considera una de las claves de su permanencia en el medio artístico. “Y porque el aura que tengo es ángel. Hay un aura que es imantada. Si no, hay miles de personas. ¿Por qué es una? Porque tengo 80 años y estoy así, mi amor, sana”, afirmó.
Moria Casán también habló de su serie biográfica
Durante su regreso a la Argentina, y además de recibir a Gustavo Sofovich en el estudio, Moria Casán también se refirió a la repercusión que generó el estreno en Netflix de la serie biográfica que retrata distintos aspectos de su vida.
La ficción provocó cuestionamientos y hasta advertencias de posibles acciones judiciales por parte de algunas de las personas involucradas en los episodios que aborda la producción. Ante esa situación, la conductora respondió con la misma contundencia que caracteriza sus intervenciones públicas.
“Me da lo mismo. Quien quiera hacer juicio que lo haga”, afirmó Moria.
Y, fiel a su estilo, cerró con una de sus particulares definiciones: “Soy una mujer que practica las tres E: estoy elevada, envaselinada y exonerada”.