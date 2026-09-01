Tini Stoessel y una revelación que reavivó la polémica familiar: "Doloroso"

Tini Stoessel continúa en el centro de la polémica por las versiones que surgieron en los últimos días sobre su relación con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Según trascendió, el vínculo estaría atravesado por cuestiones económicas y relacionadas con el manejo de su carrera, pero ahora se conoció además un episodio del pasado que habría marcado a la cantante.