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Tini Stoessel y una revelación que reavivó la polémica familiar: "Doloroso"

La cantante atraviesa un momento de fuerte tensión con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. En LAM revelaron un episodio poco conocido.

LA ACOMPAÑABA HASTA AL BAÑO. Ronnie Arias reveló detalles del trato de la mamá de Tini Stoessel durante sus primeros años de fama.
"LA ACOMPAÑABA HASTA AL BAÑO". Ronnie Arias reveló detalles del trato de la mamá de Tini Stoessel durante sus primeros años de fama.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Revelaron en LAM nuevas tensiones entre Tini Stoessel y sus padres, derivadas de exigencias sobre su imagen, disputas económicas y el control ejercido sobre su vida.
  • Se conoció que su madre la obligó a borrarse tatuajes y que la artista solicitó una auditoría patrimonial tras detectar irregularidades en el manejo familiar de sus bienes.
  • Estos hechos marcan un distanciamiento definitivo de Tini respecto del control de sus padres, consolidando su total autonomía artística, personal y financiera a futuro.
Resumen generado con IA

Tini Stoessel continúa en el centro de la polémica por las versiones que surgieron en los últimos días sobre su relación con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Según trascendió, el vínculo estaría atravesado por cuestiones económicas y relacionadas con el manejo de su carrera, pero ahora se conoció además un episodio del pasado que habría marcado a la cantante.

La información fue revelada en LAM, el programa conducido por Ángel de Brito, donde se habló de las situaciones que Tini habría atravesado durante los años en los que sus padres tuvieron una fuerte influencia sobre distintos aspectos de su vida.

En medio del debate, la periodista Connie Ansaldi contó una situación que hasta ahora era desconocida públicamente y que involucraba directamente a Mariana Muzlera.

Según relató Ansaldi, hace algunos años la mamá de Tini se acercó a ella y le contó que estaba haciendo que su hija se borrara los tatuajes.

El motivo, de acuerdo con el relato de la periodista, era que consideraba que la cantante debía mostrarse de una manera más elegante y sofisticada.

"A mí me sorprendió mucho en ese momento, porque la mamá me cuenta que le estaba haciendo borrar los tatuajes", relató Ansaldi durante el programa. Luego agregó que Muzlera le había explicado que de esa manera Tini quedaría "más fina" y "más elegante".

La revelación generó sorpresa entre los integrantes del programa, mientras que Matilda Blanco sumó otro dato sobre el proceso que atravesó la artista. "No sabés lo doloroso que es borrar...", señaló, en referencia al procedimiento para eliminar los tatuajes.

El episodio habría ocurrido cuando Tini comenzaba a despegar por su cuenta después del éxito alcanzado con Violetta. En ese momento, según lo contado en LAM, su imagen todavía estaba fuertemente condicionada por las decisiones de su entorno familiar.

Una relación marcada por la influencia familiar

El relato volvió a poner bajo la lupa la relación entre Tini y sus padres y las decisiones que, según estas versiones, habrían intentado tomar sobre distintos aspectos de su vida.

Los tatuajes, la vestimenta, el círculo de amistades y las decisiones profesionales aparecen entre los temas sobre los que sus padres habrían ejercido influencia durante años.

La situación actual, sin embargo, estaría relacionada principalmente con cuestiones económicas. Según trascendió, Tini habría comenzado a cuestionar el manejo de su patrimonio después de pedirle dinero a su padre y no recibirlo como esperaba.

A partir de esa situación, la cantante habría solicitado una auditoría y, siempre de acuerdo con las versiones difundidas, se habría encontrado con que parte de su patrimonio figuraba a nombre de otras personas y no directamente a su nombre.

Ese descubrimiento habría provocado un quiebre y llevado a Tini a revisar el manejo que se hizo de distintos aspectos de su carrera y de sus bienes.

Si bien desde hace tiempo la cantante toma decisiones sobre la música que quiere hacer, la forma en que desea vestirse, sus relaciones sentimentales y otros aspectos de su vida personal, las versiones indican que la influencia de sus padres habría continuado durante mucho tiempo.

El enojo por su relación con Young Miko

En ese contexto también apareció otro episodio vinculado con la vida personal de la artista.

Durante el período en el que Tini Stoessel mantuvo una relación con la cantante Young Miko, sus padres habrían reaccionado negativamente y, según se dio a conocer, estaban furiosos con la situación.

La razón, de acuerdo con lo que trascendió, era que no aprobaban que su hija mantuviera una relación con otra mujer.

Todos estos episodios volvieron a poner el foco sobre el vínculo entre Tini y sus padres, en un momento en el que la cantante estaría tomando distancia y revisando decisiones que, según las versiones difundidas, durante años estuvieron condicionadas por su entorno familiar.

La revelación de Ansaldi sobre los tatuajes sumó ahora un nuevo capítulo a una historia que, detrás de la exposición pública de una de las artistas más reconocidas del país, muestra también las tensiones familiares que habrían acompañado buena parte de su carrera.

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