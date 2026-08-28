Dónde estudia Helena, la nieta de Moria Casán, y por qué eligió un colegio tan exigente

Helena, la nieta mayor de Moria Casán, está a punto de terminar una importante etapa de su vida. Hija de Sofía Gala Castiglione y del músico Diego Tuñón, la adolescente mantuvo durante años un perfil bajo, aunque recientemente comenzó a acercarse al mundo artístico al interpretar a su propia abuela durante su adolescencia en una producción audiovisual.