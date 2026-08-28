Dónde estudia Helena, la nieta de Moria Casán, y por qué eligió un colegio tan exigente
Helena, la nieta mayor de Moria Casán e hija de Sofía Gala, está a punto de terminar el secundario tras tomar una decisión académica que sorprendió a su madre y que la llevó a estudiar en una institución de gran prestigio.
Resumen para apurados
- Helena, nieta de Moria Casán e hija de Sofía Gala, cursa el último año del secundario en la exigente Escuela Carlos Pellegrini tras elegirla por iniciativa propia.
- La joven rindió el riguroso examen de ingreso al colegio de la UBA pese a las advertencias de su madre, quien finalmente apoyó su decisión de formarse como perito mercantil.
- A punto de graduarse, la adolescente equilibra su formación académica con sus primeros pasos en la actuación tras haber interpretado a su abuela en la ficción.
Helena, la nieta mayor de Moria Casán, está a punto de terminar una importante etapa de su vida. Hija de Sofía Gala Castiglione y del músico Diego Tuñón, la adolescente mantuvo durante años un perfil bajo, aunque recientemente comenzó a acercarse al mundo artístico al interpretar a su propia abuela durante su adolescencia en una producción audiovisual.
Pero, además de esa faceta vinculada con la actuación, Helena tomó una decisión personal que sorprendió a su madre: eligió estudiar en uno de los colegios públicos más exigentes y reconocidos de Buenos Aires.
Qué colegio eligió Helena, la nieta de Moria Casán
En una entrevista con La Nación publicada en 2024, Sofía Gala contó detalles sobre la elección educativa de su hija. Según explicó, fue la propia Helena quien manifestó su intención de ingresar a la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini.
La actriz incluso intentó advertirle sobre las características de la institución y el nivel de exigencia que iba a enfrentar durante sus años de estudio.
"Lo eligió ella; le alerté que se trataba de un lugar muy estricto, que no sería fácil, donde iba a tener que estudiar mucho y que no quería que se sintiese presionada", explicó.
A pesar de la advertencia, Helena mantuvo firme su decisión. Se presentó al examen de ingreso, completó el proceso y finalmente consiguió una vacante.
Sofía Gala también reconoció que su propia elección habría sido diferente, aunque decidió acompañar a su hija en el camino que había elegido. "Yo la hubiese mandado a un colegio donde se divirtiese con sus amigos, pero ella eligió eso y la apoyo", expresó.
Cómo es el Carlos Pellegrini
La Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y está ubicada en Marcelo T. de Alvear 1851. La institución fue fundada en 1890 bajo el nombre de Escuela de Comercio de la Capital y desde 1931 depende directamente del Rectorado de la UBA.
El colegio ofrece una formación general con orientación comercial y una importante carga académica. Su ingreso se realiza mediante un proceso compartido con el Colegio Nacional de Buenos Aires, que contempla evaluaciones de Lengua, Matemática y Ciencias Sociales, además de requisitos relacionados con la asistencia y las vacantes disponibles.
Helena está por terminar el secundario
Actualmente, Helena cursa quinto año y atraviesa la última etapa de su recorrido escolar. Al completar sus estudios recibirá el título de Perito Mercantil.
A lo largo de su historia, el Carlos Pellegrini tuvo entre sus alumnos a reconocidas figuras de la cultura, la ciencia y la literatura argentina, como Julio Cortázar, Adolfo Bioy Casares, Ernesto Sabato, René Favaloro, Ricardo Piglia y Manuel Mujica Láinez.
También pasaron por sus aulas representantes de distintas generaciones y ámbitos, entre ellos Ofelia Fernández y Felipe Pigna.
De esta manera, mientras Helena comienza a tener mayor exposición por su vínculo con la actuación y por haber interpretado a su propia abuela, también se encuentra cerca de cerrar una etapa académica que eligió por iniciativa propia y que la llevó a estudiar en una de las instituciones educativas más tradicionales de Buenos Aires.