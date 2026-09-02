La economía, del aula a la calle: De Pablo dará charlas en Tucumán, impulsadas por la Unsta

Almuerzo

La visita se completará el viernes con un almuerzo con empresarios e invitados que se concretará, desde las 13, en el Hotel Hilton Garden Inn Tucumán. En esa oportunidad, De Pablo se referirá a la “Política y economía, de aquí en más”. Al respecto, Robinson explicó que se trata de una charla en la que el director del newsletter semanal Contexto brindará algunas de sus impresiones sobre la evolución de la macroeconomía argentina y sobre cuáles son las fortalezas y las debilidades del programa económico de la administración del presidente Javier Milei. “No hay tal cosa de que una macro anda bien y una micro que anda mal”, dijo De Pablo en una reciente entrevista concedida a LA GACETA respecto del dilema que se plantea por la falta de derrame económico y que no permite recuperar con más fuerza el poder adquisitivo del ingreso.