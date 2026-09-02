EconomíaCICLO |

La economía, del aula a la calle: De Pablo dará charlas en Tucumán, impulsadas por la Unsta

Actividades del economista en Tucumán.

Juan Carlos de Pablo
Juan Carlos de Pablo
Hace 3 Hs

Llevar la economía del aula a la calle. Intercambiar impresiones con empresarios. Charlar con el público sobre el rumbo económico y las posibilidades de que la Argentina encuentre, definitivamente, un despegue que rompa ciclos recesivos y se estabilicen en la expansión. Esos son los tres objetivos que el economista Juan Carlos de Pablo traerá esta semana para los ciclos de charla que desarrollará entre mañana y el viernes, organizados por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), a través de su Facultad de Economía y Administración.

El consultor brindará una charla pública, este jueves desde las 18, en el auditorio de la casa de altos estudios, ubicado en 9 de Julio 165 de esta ciudad. Los interesados pueden inscribirse en el sitio de la Unsta o asistir media hora antes de la conferencia “Argentina hoy: señales y decisiones que importan”. “Se trata de una visita académica de un profesor de amplia trayectoria y experiencia como De Pablo, que, además, nos orientará acerca de lo que se espera de la economía nacional para los próximos años”, indicó a LA GACETA Eduardo Robinson, decano de la Facultad de Economía y Administración.

Juan Carlos de Pablo dará dos conferencias y hablará con alumnos en la Unsta

Juan Carlos de Pablo dará dos conferencias y hablará con alumnos en la Unsta

Además de reunirse con el cuerpo docente, el consultor también brindará una charla magistral a alumnos de la UNSTA. Al respecto, Robinson reveló que De Pablo eligió el nombre de “El aula y la calle” como una manera de que el conocimiento que los estudiantes reciben en las clases se trasladen y ejecuten en la calle, en el día a día de la sociedad. “Esa una sugerencia directa de él que las Ciencias Económicas se conecten más con la realidad cotidiana para establecer cómo los distintos agentes económicos toman decisiones”, precisó el decano.

Juan Carlos de Pablo: “No existe eso que la macro anda bien y una micro que anda mal”

Juan Carlos de Pablo: “No existe eso que la macro anda bien y una micro que anda mal”

Almuerzo

La visita se completará el viernes con un almuerzo con empresarios e invitados que se concretará, desde las 13, en el Hotel Hilton Garden Inn Tucumán. En esa oportunidad, De Pablo se referirá a la “Política y economía, de aquí en más”. Al respecto, Robinson explicó que se trata de una charla en la que el director del newsletter semanal Contexto brindará algunas de sus impresiones sobre la evolución de la macroeconomía argentina y sobre cuáles son las fortalezas y las debilidades del programa económico de la administración del presidente Javier Milei. “No hay tal cosa de que una macro anda bien y una micro que anda mal”, dijo De Pablo en una reciente entrevista concedida a LA GACETA respecto del dilema que se plantea por la falta de derrame económico y que no permite recuperar con más fuerza el poder adquisitivo del ingreso.

Temas TucumánUniversidad del Norte Santo Tomás de AquinoEduardo RobinsonJavier MileiJuan Carlos de Pablo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Se disparó la demanda de dólares: julio registró la compra más alta desde las elecciones de 2025

Se disparó la demanda de dólares: julio registró la compra más alta desde las elecciones de 2025

Agosto terminó con un fuerte castigo para los mercados: el S&P Merval cayó 12% y el riesgo país trepó 80 puntos

Agosto terminó con un fuerte castigo para los mercados: el S&P Merval cayó 12% y el riesgo país trepó 80 puntos

Por qué el sueldo ya no alcanza y las familias viven a crédito

Por qué el sueldo ya no alcanza y las familias viven a crédito

Qué pasó con el plan del Gobierno para desarmar los Registros del Automotor

Qué pasó con el plan del Gobierno para desarmar los Registros del Automotor

Mora bancaria: qué opciones ofrecen los bancos para refinanciar deudas y ponerse al día

Mora bancaria: qué opciones ofrecen los bancos para refinanciar deudas y ponerse al día

Lo más popular
¿Buscás trabajo? Esta es la IA que analiza tu CV, detecta qué le falta y lo adapta a cada oferta
1

¿Buscás trabajo? Esta es la IA que analiza tu CV, detecta qué le falta y lo adapta a cada oferta

Comienza el Festival de Cine de Venecia
2

Comienza el Festival de Cine de Venecia

Nació en Lules, recorrió el mundo cocinando, trabajó con los mejores chefs y hoy revaloriza los sabores tucumanos
3

Nació en Lules, recorrió el mundo cocinando, trabajó con los mejores chefs y hoy revaloriza los sabores tucumanos

Néstor Assaf: “La danza necesita más políticas e inversión”
4

Néstor Assaf: “La danza necesita más políticas e inversión”

La cifra de víctimas en Nepal se dispara en medio de la catástrofe
5

La cifra de víctimas en Nepal se dispara en medio de la catástrofe

Ranking notas premium
Tres candidaturas anunciadas, los afiches camperistas y un desaire de LLA
1

Tres candidaturas anunciadas, los afiches camperistas y un desaire de LLA

Tras el crimen del cadete, piden revisar otra muerte ocurrida en la misma zona
2

Tras el crimen del cadete, piden revisar otra muerte ocurrida en la misma zona

Sacarles agua a las piedras: por qué el plantel corto es el verdadero rival de Atlético Tucumán
3

"Sacarles agua a las piedras": por qué el plantel corto es el verdadero rival de Atlético Tucumán

Cómo se calcula el “interés” UVA y qué riesgos representa para los nuevos créditos hipotecarios
4

Cómo se calcula el “interés” UVA y qué riesgos representa para los nuevos créditos hipotecarios

Osvaldo Jaldo desafió a Juan Manzur y Juri Debo metió fichas sobre una posible definición para antes de diciembre
5

Osvaldo Jaldo desafió a Juan Manzur y Juri Debo metió fichas sobre una posible definición para antes de diciembre

Más Noticias
Una campaña electoral a cara de perros

Una campaña electoral a cara de perros

Después de Messi, la gran incógnita de la Selección es Scaloni: ¿se termina un ciclo o comienza otro?

Después de Messi, la gran incógnita de la Selección es Scaloni: ¿se termina un ciclo o comienza otro?

El patrimonio de Milei creció un 43% en un año

El patrimonio de Milei creció un 43% en un año

Camino al Rectorado: las propuestas para estudiantes y docentes de la UNT

Camino al Rectorado: las propuestas para estudiantes y docentes de la UNT

Piden sanciones contra el legislador Cobos por el escándalo de “los bolsos”

Piden sanciones contra el legislador Cobos por el escándalo de “los bolsos”

Crimen a la salida de un boliche en Tucumán: piden una condena de entre 10 y 15 años

Crimen a la salida de un boliche en Tucumán: piden una condena de entre 10 y 15 años

Llevó a un monte a su pareja, la mató de un escopetazo y luego se quitó la vida

Llevó a un monte a su pareja, la mató de un escopetazo y luego se quitó la vida

El debate por la secretaría general de la ONU, espejo de los cambios globales

El debate por la secretaría general de la ONU, espejo de los cambios globales

Comentarios