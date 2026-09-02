Guiño de Trump: Milei se entusiasma con un giro histórico por Malvinas

El presidente Javier Milei encabezó ayer en Casa Rosada una reunión de gabinete en la que repasó los principales logros del plan económico del Gobierno y las políticas que llevan adelante las diferentes carteras. En este marco, el jefe de Estado y sus ministros analizaron la evolución de los indicadores del mercado laboral, la desaceleración de la inflación y el crecimiento de la economía, tomando como referencia el balance publicado el último fin de semana por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para contrastar los resultados de la gestión frente a las publicaciones de los medios de comunicación.