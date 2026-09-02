Política

Guiño de Trump: Milei se entusiasma con un giro histórico por Malvinas

“Pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, dijo el Presidente en respuesta del guiño que recibió de Donald Trump.

CAUTELA. El vocero presidencial evitó brindar precisiones sobre los términos de la próxima cadena nacional.
CAUTELA. El vocero presidencial evitó brindar precisiones sobre los términos de la próxima cadena nacional.
Por Nahuel Toledo Hace 4 Hs

El presidente Javier Milei encabezó ayer en Casa Rosada una reunión de gabinete en la que repasó los principales logros del plan económico del Gobierno y las políticas que llevan adelante las diferentes carteras. En este marco, el jefe de Estado y sus ministros analizaron la evolución de los indicadores del mercado laboral, la desaceleración de la inflación y el crecimiento de la economía, tomando como referencia el balance publicado el último fin de semana por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para contrastar los resultados de la gestión frente a las publicaciones de los medios de comunicación.

En este encuentro, que contó con una nutrida presencia de funcionarios de primera línea, la agenda geopolítica cobró un fuerte impulso a raíz de las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió la posibilidad de revisar la postura de su país frente al conflicto de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y retirar el apoyo a Gran Bretaña por las islas Malvinas. Ante este escenario, el mandatario argentino se hizo eco inmediato de los dichos de su par estadounidense y enfatizó que “pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”.

Reino Unido insiste en su soberanía sobre las Malvinas

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Durante el cónclave oficialista, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, expuso un detallado análisis sobre las gestiones diplomáticas que viene desarrollando la Cancillería en defensa de la soberanía del archipiélago. Como resultado de esta deliberación y aprovechando el impacto de los giros expresados por la administración norteamericana, el Poder Ejecutivo decidió que Javier Milei brindará una cadena nacional el próximo jueves por la noche para ofrecer mayores detalles a la ciudadanía sobre las novedades del caso.

Previo al encuentro con sus ministros, Milei mantuvo una conversación periodística en la que adelantó que el equipo de gobierno evaluaría exhaustivamente las palabras de Trump y los reacomodamientos en el tablero internacional. En esa línea, el Presidente reiteró que las Islas Malvinas “efectivamente son argentinas” y remarcó que las acciones para recuperarlas se mantienen de manera estricta en el plano diplomático y “con inteligencia en el accionar”, con la convicción firme de que se trata de una causa patriótica irrenunciable.

Inglaterra le contestó a Trump por Malvinas: "Nuestro compromiso con los isleños es inquebrantable"

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La preparación de la presentación pública de este jueves ya se encuentra en plena marcha, según confirmó este el vocero presidencial Adrián Ravier, quien precisó que el jefe de Estado trabaja de forma directa en el contenido del mensaje junto al canciller Quirno e integrantes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Pese a la expectativa generada por el anuncio oficial, el portavoz optó por mantener la cautela y evitó brindar precisiones específicas sobre los términos y revelaciones que contendrán el discurso.

Milei hablará por cadena nacional el jueves y pondrá a Malvinas en el centro de la escena

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Cambio de estrategia

Esta estrategia se alinea con la postura asumida por la Casa Rosada desde principios de agosto, cuando Milei planteó su expectativa de que un “cambio de estrategia” de Washington en materia internacional pudiera volcarse a favor de los intereses argentinos en el Atlántico Sur. El análisis de la administración libertaria sostiene que la Casa Blanca necesita un aliado firme y previsible en la región, rol para el cual la Argentina se posicione decididamente, diferenciando además el reclamo irrenunciable de soberanía sobre las islas de cualquier otra agenda multilateral.

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