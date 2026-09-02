Reino Unido insiste en su soberanía sobre las Malvinas

LONDRES, Reino Unido.- El Reino Unido salió a responderle a Donald Trump después de que el presidente de Estados Unidos dijera que no descarta revisar la postura histórica de su país sobre la soberanía de las Islas Malvinas, que Argentina reclama como propias, en base a evidencia histórica y geográfica. La declaración de Trump ocurre en momentos en que el presidente estadounidense presiona al gobierno británico para que aumente su gasto en defensa.