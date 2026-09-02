Política

Docentes y no docentes: los gremios universitarios vuelven a parar hoy

La medida de fuerza se tomó tras el rechazo a la oferta de incremento salarial del 3%.

MEDIDA. El reclamo se reflejará el día de hoy en todas las universidades
MEDIDA. El reclamo se reflejará el día de hoy en todas las universidades LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 4 Hs

Los gremios de docentes y no docentes de las universidades nacionales anunciaron un nuevo paro nacional de 24 horas para hoy, tras rechazar de forma unánime la propuesta salarial presentada por el Gobierno durante la última reunión paritaria convocada por el Ministerio de Capital Humano. La medida de fuerza refleja el profundo malestar acumulado en el sector educativo, que no solo reclama por una recomposición ante el retraso de sus ingresos, sino que exige el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario en un contexto de creciente tensión sindical.

Durante el encuentro encabezado por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el Poder Ejecutivo puso sobre la mesa un incremento salarial del 3% sobre los sueldos de septiembre, al que añadió el 3% previamente acordado en junio para el mes de octubre, consolidando así un 6% bimestral. Sin embargo, la comitiva sindical integrada por Fagdut, UDA, Conadu, Conadu Histórica y Fedun, junto al presidente del CIN, Franco Bartolacci, demostró insuficiente la oferta, remarcando que el atraso salarial oscila entre el 25% y el 35%, e instó al cumplimiento de la Ley 27.795 respaldada en tres instancias judiciales, incluida la Corte Suprema.

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A la salida de la reunión, los dirigentes gremiales expresaron duras críticas hacia la actitud de los funcionarios oficiales. Emiliano Cagnacci, secretario general de Aduba, sostuvo que la jornada representaba “un monólogo autoritario” en lugar de un verdadero diálogo, al tiempo que advirtió que dar la espalda al mandato judicial ordenado por el Máximo Tribunal para recomponer salarios y porque implica ignorar las normas vigentes. Pese al reclamo de reabrir negociaciones serias, el dirigente ratificó la medida de fuerza para el miércoles, anticipando un alto nivel de acatamiento aunque los establecimientos permanecieran abiertos.

Postura oficial

Por su parte, desde el Ministerio de Capital Humano defendieron la oferta oficial argumentando que el 6% bimestral responde al máximo esfuerzo financiero del Estado para sostener el sistema de educación superior, una de las partidas de mayor peso dentro del presupuesto nacional. Ante la inminencia de la huelga, la cartera laboral exhortó a los sindicatos a garantizar el dictado de clases para resguardar el derecho a enseñar y aprender, insistiendo en canalizar el conflicto por la vía institucional.

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Con el fin de destrabar la negociación, el Gobierno formalizó una nueva convocatoria paritaria para el próximo jueves 17 de septiembre, buscando dar continuidad al diálogo técnico. No obstante, las asociaciones gremiales no han confirmado aún su asistencia a dicho encuentro y mantienen la medida de protesta, profundizando un escenario de incertidumbre sobre el normal desarrollo de las actividades académicas en todo el país.

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