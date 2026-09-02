Docentes y no docentes: los gremios universitarios vuelven a parar hoy

Durante el encuentro encabezado por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el Poder Ejecutivo puso sobre la mesa un incremento salarial del 3% sobre los sueldos de septiembre, al que añadió el 3% previamente acordado en junio para el mes de octubre, consolidando así un 6% bimestral. Sin embargo, la comitiva sindical integrada por Fagdut, UDA, Conadu, Conadu Histórica y Fedun, junto al presidente del CIN, Franco Bartolacci, demostró insuficiente la oferta, remarcando que el atraso salarial oscila entre el 25% y el 35%, e instó al cumplimiento de la Ley 27.795 respaldada en tres instancias judiciales, incluida la Corte Suprema.