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Paro universitario: docentes y nodocentes ratificaron la huelga de 48 horas para este jueves y viernes

FEDUN, CONADU y FATUN confirmaron el paro universitario del 27 y 28 de agosto en las universidades públicas de todo el país. Reclaman el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial y mayores recursos para las universidades y el sistema científico.

Gremios docentes y nodocentes ratifican el paro universitario por 48 horas en reclamo por la Ley de Financiamiento
Gremios docentes y nodocentes ratifican el paro universitario por 48 horas en reclamo por la Ley de Financiamiento MundoGremial.com
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Resumen para apurados

  • Gremios docentes y nodocentes harán un paro nacional de 48 horas el 27 y 28 de agosto por la Ley de Financiamiento y mejoras salariales en las universidades públicas.
  • La medida se ratificó tras fracasar una conciliación judicial con el Gobierno. El sector denuncia más de 300 días de conflicto y una pérdida de poder adquisitivo superior al 30%.
  • Advierten sobre el riesgo de fuga de investigadores al exterior o al sector privado y anticipan paros más prolongados si el Ejecutivo no responde en el debate presupuestario.
Resumen generado con IA

El conflicto entre los gremios universitarios y el Gobierno nacional suma un nuevo capítulo. La FEDUN, CONADU y FATUN ratificaron el paro universitario de 48 horas para este jueves 27 y viernes 28 de agosto, una medida que afectará a las universidades públicas de todo el país.

La huelga estará acompañada por jornadas de visibilización, movilizaciones y clases públicas, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recuperación del poder adquisitivo de docentes y nodocentes y mayores recursos para el sistema universitario y científico.

Paro universitario: qué reclaman los gremios

La medida de fuerza fue confirmada luego de una nueva audiencia de conciliación judicial con el Gobierno, que no permitió destrabar el conflicto. Posteriormente, el Frente Sindical Universitario mantuvo un plenario junto al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

Los sindicatos reclaman que el Poder Ejecutivo cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y ratificada luego del veto presidencial de Javier Milei.

La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, cuestionó la falta de aplicación de la norma y sostuvo que el conflicto lleva más de 300 días sin una solución.

Según la dirigente, el incumplimiento no solo afecta los salarios universitarios, sino también los recursos destinados a gastos operativos y hospitales universitarios.

Reclamo por la pérdida salarial

Uno de los principales ejes del paro universitario es el deterioro de los salarios. Desde los gremios sostienen que la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios supera el 30% y reclaman que se complete un incremento del 3% acordado previamente en las negociaciones paritarias.

Desde el ámbito académico también advirtieron sobre el deterioro de los ingresos. Felipe Vega Terra, director del Ciclo Básico Común (CBC) de la UBA, señaló que sería necesaria una recomposición superior al 50% respecto de las escalas actuales para recuperar el poder adquisitivo de diciembre de 2023.

La situación afecta especialmente a los cargos de menor dedicación, aunque también alcanza a profesionales con dedicación exclusiva.

Fuga de profesionales y crisis en la investigación

Los gremios y autoridades universitarias también alertaron sobre las consecuencias que la pérdida salarial puede generar en el sistema científico argentino.

Entre los principales problemas mencionados aparecen:

Fuga de profesionales: docentes e investigadores con maestrías, doctorados y posdoctorados buscan oportunidades en el sector privado o en universidades del exterior.

Pérdida de investigadores: la salida de especialistas pone en riesgo la continuidad de proyectos científicos y tecnológicos.

Deterioro de las universidades: la falta de recursos afecta el funcionamiento cotidiano de las casas de estudios y los hospitales universitarios.

Mayor conflictividad: los gremios anticiparon que podrían profundizar las medidas de fuerza si no obtienen respuestas del Gobierno.

FATUN pidió un acatamiento total

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) convocó a las asociaciones nodocentes de las 57 universidades nacionales a garantizar el acatamiento de la huelga durante las dos jornadas.

El conflicto continuará durante las próximas semanas. El Frente Sindical Universitario prevé nuevas instancias de discusión vinculadas con el Presupuesto 2027 y advirtió que, si no hay respuestas oficiales, el plan de lucha podría profundizarse con paros de mayor duración.

El paro universitario del jueves 27 y viernes 28 de agosto será, de esta manera, una nueva prueba para el Gobierno nacional frente al reclamo de docentes y nodocentes por salarios, presupuesto y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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