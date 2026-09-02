Economía del Conocimiento en Tucumán: qué temas se debatirán en la Expocon

La inteligencia artificial ya no es una tecnología reservada para especialistas. Cambió la manera en que trabajan algunas empresas, abrió nuevas oportunidades para los negocios y también instaló preguntas sobre el futuro del empleo, la educación y las habilidades que serán necesarias en los próximos años. Esas transformaciones estarán entre los principales temas de Expocon 2026, que se realizará mañana y el viernes en Tucumán.