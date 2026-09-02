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Economía del Conocimiento en Tucumán: qué temas se debatirán en la Expocon

IA, futuro del empleo, formación de talento y exportación serán algunos de los ejes a analizar.

MUESTRAS. Habrá charlas, talleres y demostraciones en el Sheraton.
MUESTRAS. Habrá charlas, talleres y demostraciones en el Sheraton.
Hace 4 Hs

La inteligencia artificial ya no es una tecnología reservada para especialistas. Cambió la manera en que trabajan algunas empresas, abrió nuevas oportunidades para los negocios y también instaló preguntas sobre el futuro del empleo, la educación y las habilidades que serán necesarias en los próximos años. Esas transformaciones estarán entre los principales temas de Expocon 2026, que se realizará mañana y el viernes en Tucumán.

La tercera edición de la Expo de Economía del Conocimiento tendrá lugar en el hotel Sheraton y reunirá a más de 80 empresas, emprendedores, cámaras empresarias, instituciones educativas y especialistas. El programa incluye unas 60 actividades entre conferencias, charlas y talleres, con espacios dedicados a inteligencia artificial, software, videojuegos, biotecnología, audiovisual, ciberseguridad, talento y servicios globales.

Expocon: Tucumán y otro impulso a la economía del conocimiento

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Y detrás de esa extensa agenda aparece una pregunta que atraviesa buena parte del encuentro: ¿cómo se transforma la economía cuando el conocimiento, los datos y la tecnología pasan a ocupar un lugar cada vez más importante?

Uno de los ejes centrales será la inteligencia artificial aplicada al mundo empresarial. Mañana a las 15, el panel “Sistemas inteligentes, resultados reales: el impacto de la IA en la estrategia empresarial” pondrá el foco justamente en eso: qué ocurre cuando la inteligencia artificial deja de ser una promesa y comienza a utilizarse para tomar decisiones y transformar procesos. Participarán Rafael Sánchez, director de Innovación, Tecnología y Conocimiento de Blue Star Group, y Pablo Ingrassia, CEO y cofundador de Aconcagua Software Factory.

El viernes, a las 12, la conversación continuará con “Los 4 mundos de la IA”, a cargo de Fredi Vivas, especialista en inteligencia artificial, datos y machine learning y autor de libros sobre el impacto de estas tecnologías.

La agenda también incluye charlas más específicas, como “IA en pymes: lo que nadie te cuenta antes de implementarla”, que abordará aciertos, errores y aprendizajes de las pequeñas y medianas empresas al incorporar estas herramientas.

EXPOCON 2026: Tucumán reunirá a empresas, expertos y referentes de la Economía del Conocimiento

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La discusión, así, no quedará limitada a qué puede hacer la inteligencia artificial. También buscará responder cómo incorporarla, para qué utilizarla y qué cambia dentro de una organización cuando comienza a formar parte de los procesos cotidianos.

El viernes a las 9, la ministra de Educación de Tucumán, Susana Montaldo, participará de la charla “De las aulas a la economía del conocimiento: la apuesta de Tucumán por el talento”.

La formación de recursos humanos aparece como uno de los puntos centrales de la agenda porque el crecimiento de las industrias basadas en conocimiento depende, entre otras cosas, de contar con personas capacitadas para ocupar esos nuevos puestos.

Ese debate será una continuación de lo que suceda mañana a las 15, cuando en uno de los talleres se plantee una pregunta tan sencilla como inquietante: “¿Qué vas a hacer cuando seas grande? El futuro del trabajo en la Economía del Conocimiento”.

La actividad reunirá a Sofía Simón, Caty Mamaní, Esteban Mulki y Alejandro Grosse, con la moderación de Juan M. Martínez Arce.

Otro de los grandes ejes será la posibilidad de convertir conocimiento en negocios.

La edición 2026 incorpora por primera vez una ronda de negocios nacional e internacional, organizada por el IDEP y PromArgentina, con compradores nacionales e internacionales. La actividad estará destinada a empresas y busca generar oportunidades comerciales y de exportación.

Expocon 2026: Tucumán vuelve a Buenos Aires para mostrar el potencial de su economía del conocimiento

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En paralelo, el viernes a las 17.15, tres empresarios participarán de la charla “De Tucumán al mundo: claves para exportar servicios y construir negocios globales”.

Santiago Ferreyra, CEO y fundador de Funka LLC; Lucas Ocon, CEO y fundador de Develative, y Augusto Reyes, fundador de Don Reyes LLC, abordarán las posibilidades de llevar servicios y productos basados en conocimiento a otros mercados.

El planteo toca una de las características particulares de esta industria, cómo una empresa puede desarrollar software, brindar servicios profesionales o crear soluciones tecnológicas en Tucumán y venderlas en otros países sin necesidad de trasladar físicamente su producción. Por eso, uno de los desafíos para la provincia es transformar el talento disponible en empresas capaces de crecer, generar empleo y competir en mercados internacionales.

Límites y riesgos

De esta manera, la agenda de Expocon no estará centrada solamente en lo que la tecnología puede hacer, sino también en qué límites necesita, qué riesgos plantea y cómo debería prepararse la sociedad para esos cambios.

Abren la inscripción para la Expocon 2026

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Mañana las actividades abiertas al público se desarrollarán entre las 12 y las 19, mientras que el viernes habrá propuestas desde las 8.30 hasta las 19. El ingreso es gratuito, aunque requiere inscripción previa, ya que más que una exhibición de nuevas tecnologías, Expocon propone así una discusión sobre el futuro cercano e invita a mirar cómo trabajaremos, qué aprenderemos, qué empresas podrán crecer y qué lugar puede ocupar Tucumán en una economía cada vez más basada en el conocimiento.

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